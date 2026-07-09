Az angol válogatott védőjét az 54. percben állították ki a Mexikó elleni nyolcaddöntőben, miután egy becsúszást követően kőkeményen beleszállt Jesús Gallardo lábszárába.

Jarell Quansah nem játszhat az angol válogatott soron következő két meccsén

Fotó: Juancho Torres/Anadolu via AFP

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szabályai szerint a világbajnokságon kiállítással járó szabálytalanságok automatikusan egy mérkőzéses eltiltást vonnak maguk után. A FIFA azonban csütörtökön megerősítette, hogy a 23 éves Jarell Quansah abban az esetben is eltiltott marad, ha Anglia továbbjut az elődöntőbe.

Reménykedhet fellebbezésben az angol válogatott játékosa?

A 2026-os világbajnokság szabályai nem biztosítanak lehetőséget arra, hogy a csapatok fellebbezzenek a piros lapok ellen, azonban az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) megvizsgálta a rendelkezésére álló lehetőségeket az eltiltással kapcsolatban.

A The Athletic azt írja, hogy a Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) szintén megkereste a FIFA-t azzal kapcsolatban, hogy vonják vissza Michael Olise sárga lapját, amelyet a Paraguay elleni nyolcaddöntős győzelem során kapott, de nem jártak sikerrel. Így ha Olise sárga lapot kap a Marokkó elleni negyeddöntőben, akkor – amennyiben Franciaország továbbjut – nem játszhatna az elődöntőben.

Mindez azt követően történt, hogy a FIFA korábban vitatott döntést hozott azzal, hogy felfüggesztette az amerikai Folarin Balogun eltiltását, annak ellenére, hogy a bosnyákok elleni mérkőzésen piros lapot kapott egy taposásért. Az esetből óriási botrány lett, ugyanis kiderült, hogy Donald Trump amerikai elnök személyesen kérte Gianni Infantinót, a FIFA elnökét, hogy vizsgálják felül Balogun eltiltását.

A Balogun-botrány után egyre több fellebbeznek a FIFA-nál a lapok miatt

Fotó: Charlotte Wilson/Getty Images via AFP

Trump később közösségi oldalán üdvözölte a FIFA döntését, amelyet egy „súlyos igazságtalanság” helyrehozatalának nevezett. Ezzel szemben a szurkolók és a labdarúgásban dolgozók egy emberként bírálták a FIFA-t és az Egyesült Államok elnökét.

Az eset pikantériája, hogy hiába tűnt úgy, hogy a pálya az amerikaiaknak lejt, végül 4–1-re kikaptak a belgák elleni nyolcaddöntőben. Így a világbajnokság egyik legszimpatikusabb csapatából a szurkolók által egyik legkevésbé kedvelt együttesként estek ki.