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Az angol válogatott védője legközelebb a vb-döntőben vagy a bronzmérkőzésen léphet pályára. Jarell Quansah kétmérkőzéses eltiltást kapott, miután piros lapot kapott a társházigazda Mexikó elleni nyolcaddöntőben. Az angol válogatott játékosa így nem léphet pályára a Norvégia elleni negyeddöntőben, továbbjutás esetén pedig az elődöntőt is ki kell hagynia.

Az angol válogatott védőjét az 54. percben állították ki a Mexikó elleni nyolcaddöntőben, miután egy becsúszást követően kőkeményen beleszállt Jesús Gallardo lábszárába.

Jarell Quansah nem játszhat az angol válogatott soron következő két meccsén
Jarell Quansah nem játszhat az angol válogatott soron következő két meccsén
Fotó: Juancho Torres/Anadolu via AFP

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szabályai szerint a világbajnokságon kiállítással járó szabálytalanságok automatikusan egy mérkőzéses eltiltást vonnak maguk után. A FIFA azonban csütörtökön megerősítette, hogy a 23 éves Jarell Quansah abban az esetben is eltiltott marad, ha Anglia továbbjut az elődöntőbe.

Reménykedhet fellebbezésben az angol válogatott játékosa?

A 2026-os világbajnokság szabályai nem biztosítanak lehetőséget arra, hogy a csapatok fellebbezzenek a piros lapok ellen, azonban az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) megvizsgálta a rendelkezésére álló lehetőségeket az eltiltással kapcsolatban.

A The Athletic azt írja, hogy a Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) szintén megkereste a FIFA-t azzal kapcsolatban, hogy vonják vissza Michael Olise sárga lapját, amelyet a Paraguay elleni nyolcaddöntős győzelem során kapott, de nem jártak sikerrel. Így ha Olise sárga lapot kap a Marokkó elleni negyeddöntőben, akkor – amennyiben Franciaország továbbjut – nem játszhatna az elődöntőben.

Mindez azt követően történt, hogy a FIFA korábban vitatott döntést hozott azzal, hogy felfüggesztette az amerikai Folarin Balogun eltiltását, annak ellenére, hogy a bosnyákok elleni mérkőzésen piros lapot kapott egy taposásért. Az esetből óriási botrány lett, ugyanis kiderült, hogy Donald Trump amerikai elnök személyesen kérte Gianni Infantinót, a FIFA elnökét, hogy vizsgálják felül Balogun eltiltását.

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 01: Referee Raphael Claus shows Folarin Balogun #20 of the United States a red card for a foul on Tarik Muharemovic #4 of Bosnia and Herzegovina during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between USA and Bosnia and Herzegovina at San Francisco Bay Area Stadium on July 01, 2026 in Santa Clara, California. Charlotte Wilson/Getty Images/AFP (Photo by Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A Balogun-botrány után egyre több fellebbeznek a FIFA-nál a lapok miatt
Fotó: Charlotte Wilson/Getty Images via AFP

Trump később közösségi oldalán üdvözölte a FIFA döntését, amelyet egy „súlyos igazságtalanság” helyrehozatalának nevezett. Ezzel szemben a szurkolók és a labdarúgásban dolgozók egy emberként bírálták a FIFA-t és az Egyesült Államok elnökét.

Az eset pikantériája, hogy hiába tűnt úgy, hogy a pálya az amerikaiaknak lejt, végül 4–1-re kikaptak a belgák elleni nyolcaddöntőben. Így a világbajnokság egyik legszimpatikusabb csapatából a szurkolók által egyik legkevésbé kedvelt együttesként estek ki.

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