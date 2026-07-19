Az angol válogatott minden idők leggólgazdagabb világbajnoki bronzmérkőzésén 6–4-re múlta felül Franciaországot, így története során először szerzett bronzérmet a tornán. A tízgólos gólzáporral megdőlt a bronzmérkőzések gólrekordja: az eddigi csúcsot az 1958-as vb helyosztója tartotta, amelyet Franciaország 6–3-ra nyert meg az NSZK ellen, vagyis akkor kilenc találat született.

Thomas Tuchel nem a bronzéremért jött a vb-re, de így is büszke az angol válogatottra

Fotó: Eduardo Carmim/AFP

Az angol válogatottnál nem ment a számolás

Thomas Tuchel a lefújás után elismerte, hogy még ő is nehezen követte a rendkívüli gólzáport.

Egy idő után már nem tudtam számolni a gólokat. A nézők biztosan élvezték, de a kispadon ülve ez sokkal kevésbé volt szórakoztató. Fantasztikusan kezdtük a mérkőzést, rendkívül hatékonyak voltunk, ugyanakkor tudtuk, hogy egy ilyen minőségű ellenfél nem fogja feladni.

A német szakember szerint Franciaország a szünet után megmutatta, miért tartozik a világ elitjéhez.

„A második félidőben óriási nyomás alá helyeztek minket. Nagyszerű játékosaik vannak, akik bármikor képesek eldönteni egy mérkőzést, de minden alkalommal tudtunk válaszolni. Ez sokat elmond a csapat mentalitásáról.”

Tuchel külön kitért arra is, hogy az Argentína elleni elődöntő elvesztése után nem volt egyszerű újra felpörögni.

„Mindannyian csalódottak voltunk néhány nappal ezelőtt. Nem könnyű egy elveszített elődöntő után ismét motivációt találni, de a játékosok megmutatták a karakterüket. Ezért vagyok rájuk különösen büszke.”

Az angol kapitány elárulta, hogy az elődöntőben sokat bírált döntése, vagyis Bukayo Saka pihentetése is hozzájárult ahhoz, hogy a szélső ilyen frissen futballozott a bronzmérkőzésen.

„Nehéz döntés volt, de úgy éreztem, a csapatnak akkor arra volt szüksége. Bukayo fantasztikusan reagált, most pedig megmutatta, milyen játékos. Nemcsak a három gólja miatt volt kiváló, hanem a munkája, a hozzáállása és a csapatért végzett játéka miatt is.”

A német szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bronzérem nem az a cél volt, amelyért Anglia a világbajnokságra érkezett.

Nem ezért jöttünk. Világbajnokok szerettünk volna lenni. Ugyanakkor remélem, hogy amikor leülepednek az érzelmek, a játékosok büszkén tekintenek majd vissza erre a tornára. Sokat fejlődtünk, nehéz ellenfeleket győztünk le, és győzelemmel zártuk a világbajnokságot.

Deschamps keserű búcsúja

A másik oldalon Didier Deschamps nem keresett kifogásokat az utolsó mérkőzése után.

Nem lehet ennél rosszabb első félidőt játszani. Egyszerűen elfogadhatatlan volt. Ez az én felelősségem. Négy gólt kaptunk a szünetig, ilyen szinten ezt nem engedheti meg magának egy csapat.

A világbajnok edző szerint a fordulás utáni teljesítmény már sokkal közelebb állt ahhoz, amit elvárt volna játékosaitól.