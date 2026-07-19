Az angol válogatott minden idők leggólgazdagabb világbajnoki bronzmérkőzésén 6–4-re múlta felül Franciaországot, így története során először szerzett bronzérmet a tornán. A tízgólos gólzáporral megdőlt a bronzmérkőzések gólrekordja: az eddigi csúcsot az 1958-as vb helyosztója tartotta, amelyet Franciaország 6–3-ra nyert meg az NSZK ellen, vagyis akkor kilenc találat született.
Az angol válogatottnál nem ment a számolás
Thomas Tuchel a lefújás után elismerte, hogy még ő is nehezen követte a rendkívüli gólzáport.
Egy idő után már nem tudtam számolni a gólokat. A nézők biztosan élvezték, de a kispadon ülve ez sokkal kevésbé volt szórakoztató. Fantasztikusan kezdtük a mérkőzést, rendkívül hatékonyak voltunk, ugyanakkor tudtuk, hogy egy ilyen minőségű ellenfél nem fogja feladni.
A német szakember szerint Franciaország a szünet után megmutatta, miért tartozik a világ elitjéhez.
„A második félidőben óriási nyomás alá helyeztek minket. Nagyszerű játékosaik vannak, akik bármikor képesek eldönteni egy mérkőzést, de minden alkalommal tudtunk válaszolni. Ez sokat elmond a csapat mentalitásáról.”
Tuchel külön kitért arra is, hogy az Argentína elleni elődöntő elvesztése után nem volt egyszerű újra felpörögni.
„Mindannyian csalódottak voltunk néhány nappal ezelőtt. Nem könnyű egy elveszített elődöntő után ismét motivációt találni, de a játékosok megmutatták a karakterüket. Ezért vagyok rájuk különösen büszke.”
Az angol kapitány elárulta, hogy az elődöntőben sokat bírált döntése, vagyis Bukayo Saka pihentetése is hozzájárult ahhoz, hogy a szélső ilyen frissen futballozott a bronzmérkőzésen.
„Nehéz döntés volt, de úgy éreztem, a csapatnak akkor arra volt szüksége. Bukayo fantasztikusan reagált, most pedig megmutatta, milyen játékos. Nemcsak a három gólja miatt volt kiváló, hanem a munkája, a hozzáállása és a csapatért végzett játéka miatt is.”
A német szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bronzérem nem az a cél volt, amelyért Anglia a világbajnokságra érkezett.
Nem ezért jöttünk. Világbajnokok szerettünk volna lenni. Ugyanakkor remélem, hogy amikor leülepednek az érzelmek, a játékosok büszkén tekintenek majd vissza erre a tornára. Sokat fejlődtünk, nehéz ellenfeleket győztünk le, és győzelemmel zártuk a világbajnokságot.
Deschamps keserű búcsúja
A másik oldalon Didier Deschamps nem keresett kifogásokat az utolsó mérkőzése után.
Nem lehet ennél rosszabb első félidőt játszani. Egyszerűen elfogadhatatlan volt. Ez az én felelősségem. Négy gólt kaptunk a szünetig, ilyen szinten ezt nem engedheti meg magának egy csapat.
A világbajnok edző szerint a fordulás utáni teljesítmény már sokkal közelebb állt ahhoz, amit elvárt volna játékosaitól.
„A második félidőben megmutattuk a tartásunkat. Négy gólt szereztünk, végig hittünk benne, hogy visszajöhetünk a mérkőzésbe, de ekkora hátrányból már rendkívül nehéz fordítani. Ha az első félidőben is ezen a szinten futballozunk, egészen más eredmény születhetett volna.”
Deschamps hangsúlyozta, hogy csalódott, mert Franciaország nem a bronzéremért érkezett a tornára.
„A célunk az volt, hogy megnyerjük a világbajnokságot. Ez nem sikerült, ezért természetesen csalódott vagyok. Ugyanakkor gratulálok Angliának, mert megérdemelten nyert.”
A 57 éves szakember ezzel lezárta 14 évig tartó korszakát a francia válogatott élén.
Nagyon sok emléket viszek magammal. Büszke vagyok arra, amit ezekkel a játékosokkal közösen elértünk. Most lezárul egy fejezet az életemben, de örökké hálás leszek azért, hogy ennek a csapatnak lehettem a szövetségi kapitánya.
A Francia Labdarúgó-szövetség már korábban bejelentette, hogy Deschamps a világbajnokság után távozik a válogatott éléről. A legendás szakember irányításával Franciaország világbajnoki címet, világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérmet, valamint Nemzetek Ligája-győzelmet is ünnepelhetett. Utódja minden bizonnyal a franciák legendás egykori középpályása, Zinédine Zidane lesz.