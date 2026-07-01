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Foci-vb 2026

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Szerdán este újabb mérkőzést rendeztek a foci-vb-n a legjobb 16 közé jutásért. A végső győzelemre is esélyes angol válogatott egy drámai összecsapáson, a duplázó Harry Kane zsenialitásának köszönhetően 2-1-re legyőzte a Kongói Demokratikus Köztársaság együttesét Atlantában. Thomas Tuchel együttese ezzel bejutott a világbajnokság nyolcaddöntőjébe, ahol majd a társházigazda mexikói válogatottal találkozik a mexikóvárosi Azteca Stadionban.

Az angol válogatott az L csoport első fordulójában a világbajnokság egyik legjobb meccsén 4-2-re legyőzte a horvát csapatot. Az angolok káprázatosan játszottak, és mindenkivel elhitették, hogy bejelentkeztek a világbajnoki címre. Thomas Tuchel együttese ezt követően viszont egy szenvedős 0-0-s meccset játszott Ghána ellen, majd egy szintén felejthető találkozón 2-0-ra legyőzte Panamát, így csoportelsőként jutott tovább a legjobb 32 közé. 

Az angol válogatott eddig hozta a kötelező győzelmeket a világbajnokságon
Az angol válogatott eddig hozta a kötelező győzelmeket a világbajnokságon
Fotó: Mattia Ozbot/Getty Images via AFP

A Kongói Demokratikus Köztársaság a világbajnokság egyik legnagyobb meglepetését szolgáltatta, amikor a K csoport nyitófordulójában 1-1-es döntetlent játszott a végső győzelemre is esélyes portugál válogatottal. Az afrikai csapat történelmet írt azon a meccsen, ugyanis Yoane Wissa révén először szereztek gólt világbajnokságon. A kongóiak ezt követően egygólos vereséget szenvedtek a kolumbiaiaktól, az utolsó csoportmeccsükön viszont 3-1-re legyőzték az üzbégeket, így a legjobb csoport harmadikként kiharcolták a továbbjutást.

Az angol válogatott először került hátrányba a világbajnokságon

Ahogy az várható volt, a szerda esti mérkőzésen az angolok irányították a játékot, a kongóiak pedig mélyen, stabilan védekeztek, és ebből próbáltak veszélyes ellentámadásokat indítani. 

A hetedik percben afrikai csapat valósággal sokkolta az angol válogatottat. 

Egy szép támadás végén a hosszú oldalon teljesen üresen érkező Brian Cipenga kapott egy remek keresztlabdát, egy jó átvétel után helyzetbe került, majd nyolc méterről a rövid alsóba lőtt a hatalmasat potyázó Jordan Pickford hathatós közreműködésével (0-1).

ATLANTA, GEORGIA - JULY 01: Brian Cipenga #9 of Congo DR celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between England and Congo DR at Atlanta Stadium on July 01, 2026 in Atlanta, Georgia. Michael Reaves/Getty Images/AFP (Photo by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Brian Cipenga korai gólja megadta a mérkőzés alaphangját 
Fotó: Michael Reaves/Getty Images via AFP

Ezt követően az angolok elkezdtek támadni, de rendkívül idegesen futballoztak, érezhetően megfogta őket a bekapott a gól, így értelmezhető helyzetet nem tudtak kialakítani a hidratációs szünetig.  

A kényszerszünet után az angolok a 28. percben majdnem egyenlítettek egy komikus megmozdulás után. Declan Rice jobbról belőtt szabadrúgása szó szerint megtalálta a középen érkező Ezri Konsát, aki belebotlott a labdába, ami így kis híján a bal felső sarokba vágódott. 

Néhány másodperc múlva már valódi ziccert is kihagyott az angol válogatott. 

Ezúttal is Rice tekerte középre a labdát, a berobbanó Jude Bellingham pedig hét méterről fejelt, de Lionel Mpasi-Nzau óriási bravúrral kitornázta a labdát a léc alól. 

ATLANTA, GEORGIA - JULY 01: Jude Bellingham #10 of England reacts after his header is saved by Lionel Mpasi #1 of Congo DR during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between England and Congo DR at Atlanta Stadium on July 01, 2026 in Atlanta, Georgia. Darrian Traynor/Getty Images/AFP (Photo by Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jude Bellingham sem akarta elhinni, mekkorát védett a kongói kapus
Fotó: Darrian Traynor/Getty images via AFP

A 35. percben ismét közel kerültek az egyenlítéshez az angolok. Noni Madueke tört be a büntetőterületen belülre, bejátszotta a labdát a hosszún érkező Marcus Rashford elé, aki hat méterről kapura lőhetett, de gólvonalon álló Aaron Wan-Bissaka hatalmasat mentett. 

Úgy tűnt, az angolok bármikor egyenlíthetnek, ennek ellenére az első félidő hajrájában majdnem a kongóiak növelték az előnyüket. Wan-Bissaka ment el a jobb szélen, betekerte a labdát, a rövid oldalon berobbanó Yoane Wissa a kapufára pörgetett

Az ellentámadásból aztán újabb hatalmas lehetőség adódott az angolok előtt. 

Kane kapott egy remek kiugratást, meg akarta tolna a labdát Mpasi-Nzau mellett, de átesett a kivetődő kapuson. A jordán Adham Makhadmeh játékvezető azonnal a helyszínre sietett, de mindenkit meglepett, amikor tizenegyes helyett kifelé ítélt szabadrúgást Kane műesése miatt. 

A lefújás előtt megint a kongói kapus volt a hős. Egy jobb oldali beadásra ezúttal Rashford robbant be, de a hatméteres fejesét Mpasi-Nzau egy elképesztő reflexmozdulattal ki tudta ütni, majd a hosszabbítás hatodik percében Kane közeli kapáslövését is hárítani tudta, így az afrikai csapat egygólos előnnyel mehetett a szünetre. 

ATLANTA, GEORGIA - JULY 01: Harry Kane #9 and Marc Guehi #6 of England protests to Referee Adham Makhadmeh after the first hald during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between England and Congo DR at Atlanta Stadium on July 01, 2026 in Atlanta, Georgia. Michael Reaves/Getty Images/AFP (Photo by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Harry Kane és az angolok még a lefújás után is az elmaradt büntetőt reklamálták
Fotó: Michael Reaves/Getty Images via AFP

A fordulás után sem változott a játék képe, az angolok óriási rohammal kezdték a második félidőt, és az 51. percben majdnem egyenlítettek. Egy labdaszerzés után Rashford előtt volt terület a bal oldalon, megverte egy az egyben a védőjét, de a nyolcméteres lövése az oldalhálóban kötött ki. 

Egy perccel később újabb hatalmas angol helyzet maradt ki. 

Bellingham kevergetett a bal oldalon, a lecsúszott beadása rendkívül veszélyesen csapódott a kapu felé, de a kongói kapus még a gólvonal előtt ki tudta tenyerelni a labdát.

Brian Cipenga player of DR Congo and Noni Madueke player of England during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between England and DR Congo, at Atlanta Stadium, in Atlanta, United States, on Wednesday, July 01, 2026.(Foto: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press/Brazil Photo Press) INTERNATIONAL (Photo by VANESSA CARVALHO / Brazil Photo Press via AFP)
Noni Madueke (jobbra) rendkívül gyengén futballozott
Fotó: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press via AFP

A folytatásban az angolok mentek előre, de Madueke és Rashford is rendkívül gyenge napot fogott ki, így a két szélső helyére Bukayo Saka és Anthony Gordon érkezett a 61. percben. 

Az angolok a második félidőben rendkívül ötlettelenül futballoztak, ennek ellenére a semmiből egyenlíteni tudtak a 75. percben. 

A csereként beállt Gordon gyűjtött be egy lecsorgó labdát a hosszú oldalon, belsővel középre nyeste, az érkező Harry Kane pedig hat méterről a kapu jobb oldalába fejelt (1-1). 

ATLANTA, GEORGIA - JULY 01: Harry Kane #9 of England celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between England and Congo DR at Atlanta Stadium on July 01, 2026 in Atlanta, Georgia. Richard Pelham/Getty Images/AFP (Photo by Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Harry Kane a negyedik gólját szerezte a világbajnokságon
Fotó: Richard Pelham/Getty Images via AFP

A hajrára a kongóiak teljesen elkészültek az erejükkel, az angolok pedig mindent megtettek azért, hogy még a rendes játékidőben megfordítsák a meccset. A 86. percben erre meg is volt az esélyük, amikor Bellingham lőhetett egy ziccert, de a közeli kísérletét védte a kongói kapus. A labda azonban visszakerült az angolokhoz, Gordon bejátszotta Harry Kane-nek a büntetőterületen belülre, aki lefordult az emberéről, majd 14 méterről elemi erővel lőtt a léc alá (2-1). 

Kane második gólja után a Kongói Demokratikus köztársaság még ment előre, de az afrikai csapat játékosai teljesen elkészültek az erejükkel, így komoly helyzetet nem tudtak kialakítani. A 96. percben még Yoane Wissa kiharcolt egy szabadrúgást 23 méterre az angol kaputól, de lövése elzúgott a kapu felett, így az angol válogatott kiszenvedte a győzelmet és bejutott a legjobb 16 közé, ahol a társházigazda mexikói csapattal játszik majd a legendás Azteca Stadionban. 

Világbajnokság, a legjobb 16 közé jutásért:
Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság 2-1 (0-1)
gólszerzők: Kane (75., 86.), ill. Cipenga (7.)

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