Az angol válogatott az L csoport első fordulójában a világbajnokság egyik legjobb meccsén 4-2-re legyőzte a horvát csapatot. Az angolok káprázatosan játszottak, és mindenkivel elhitették, hogy bejelentkeztek a világbajnoki címre. Thomas Tuchel együttese ezt követően viszont egy szenvedős 0-0-s meccset játszott Ghána ellen, majd egy szintén felejthető találkozón 2-0-ra legyőzte Panamát, így csoportelsőként jutott tovább a legjobb 32 közé.

Az angol válogatott eddig hozta a kötelező győzelmeket a világbajnokságon

Fotó: Mattia Ozbot/Getty Images via AFP

A Kongói Demokratikus Köztársaság a világbajnokság egyik legnagyobb meglepetését szolgáltatta, amikor a K csoport nyitófordulójában 1-1-es döntetlent játszott a végső győzelemre is esélyes portugál válogatottal. Az afrikai csapat történelmet írt azon a meccsen, ugyanis Yoane Wissa révén először szereztek gólt világbajnokságon. A kongóiak ezt követően egygólos vereséget szenvedtek a kolumbiaiaktól, az utolsó csoportmeccsükön viszont 3-1-re legyőzték az üzbégeket, így a legjobb csoport harmadikként kiharcolták a továbbjutást.

Az angol válogatott először került hátrányba a világbajnokságon

Ahogy az várható volt, a szerda esti mérkőzésen az angolok irányították a játékot, a kongóiak pedig mélyen, stabilan védekeztek, és ebből próbáltak veszélyes ellentámadásokat indítani.

A hetedik percben afrikai csapat valósággal sokkolta az angol válogatottat.

Egy szép támadás végén a hosszú oldalon teljesen üresen érkező Brian Cipenga kapott egy remek keresztlabdát, egy jó átvétel után helyzetbe került, majd nyolc méterről a rövid alsóba lőtt a hatalmasat potyázó Jordan Pickford hathatós közreműködésével (0-1).

Brian Cipenga korai gólja megadta a mérkőzés alaphangját

Fotó: Michael Reaves/Getty Images via AFP

Ezt követően az angolok elkezdtek támadni, de rendkívül idegesen futballoztak, érezhetően megfogta őket a bekapott a gól, így értelmezhető helyzetet nem tudtak kialakítani a hidratációs szünetig.

A kényszerszünet után az angolok a 28. percben majdnem egyenlítettek egy komikus megmozdulás után. Declan Rice jobbról belőtt szabadrúgása szó szerint megtalálta a középen érkező Ezri Konsát, aki belebotlott a labdába, ami így kis híján a bal felső sarokba vágódott.

Néhány másodperc múlva már valódi ziccert is kihagyott az angol válogatott.

Ezúttal is Rice tekerte középre a labdát, a berobbanó Jude Bellingham pedig hét méterről fejelt, de Lionel Mpasi-Nzau óriási bravúrral kitornázta a labdát a léc alól.