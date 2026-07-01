Az angol válogatott az L csoport első fordulójában a világbajnokság egyik legjobb meccsén 4-2-re legyőzte a horvát csapatot. Az angolok káprázatosan játszottak, és mindenkivel elhitették, hogy bejelentkeztek a világbajnoki címre. Thomas Tuchel együttese ezt követően viszont egy szenvedős 0-0-s meccset játszott Ghána ellen, majd egy szintén felejthető találkozón 2-0-ra legyőzte Panamát, így csoportelsőként jutott tovább a legjobb 32 közé.
A Kongói Demokratikus Köztársaság a világbajnokság egyik legnagyobb meglepetését szolgáltatta, amikor a K csoport nyitófordulójában 1-1-es döntetlent játszott a végső győzelemre is esélyes portugál válogatottal. Az afrikai csapat történelmet írt azon a meccsen, ugyanis Yoane Wissa révén először szereztek gólt világbajnokságon. A kongóiak ezt követően egygólos vereséget szenvedtek a kolumbiaiaktól, az utolsó csoportmeccsükön viszont 3-1-re legyőzték az üzbégeket, így a legjobb csoport harmadikként kiharcolták a továbbjutást.
Az angol válogatott először került hátrányba a világbajnokságon
Ahogy az várható volt, a szerda esti mérkőzésen az angolok irányították a játékot, a kongóiak pedig mélyen, stabilan védekeztek, és ebből próbáltak veszélyes ellentámadásokat indítani.
A hetedik percben afrikai csapat valósággal sokkolta az angol válogatottat.
Egy szép támadás végén a hosszú oldalon teljesen üresen érkező Brian Cipenga kapott egy remek keresztlabdát, egy jó átvétel után helyzetbe került, majd nyolc méterről a rövid alsóba lőtt a hatalmasat potyázó Jordan Pickford hathatós közreműködésével (0-1).
Ezt követően az angolok elkezdtek támadni, de rendkívül idegesen futballoztak, érezhetően megfogta őket a bekapott a gól, így értelmezhető helyzetet nem tudtak kialakítani a hidratációs szünetig.
A kényszerszünet után az angolok a 28. percben majdnem egyenlítettek egy komikus megmozdulás után. Declan Rice jobbról belőtt szabadrúgása szó szerint megtalálta a középen érkező Ezri Konsát, aki belebotlott a labdába, ami így kis híján a bal felső sarokba vágódott.
Néhány másodperc múlva már valódi ziccert is kihagyott az angol válogatott.
Ezúttal is Rice tekerte középre a labdát, a berobbanó Jude Bellingham pedig hét méterről fejelt, de Lionel Mpasi-Nzau óriási bravúrral kitornázta a labdát a léc alól.
A 35. percben ismét közel kerültek az egyenlítéshez az angolok. Noni Madueke tört be a büntetőterületen belülre, bejátszotta a labdát a hosszún érkező Marcus Rashford elé, aki hat méterről kapura lőhetett, de gólvonalon álló Aaron Wan-Bissaka hatalmasat mentett.
Úgy tűnt, az angolok bármikor egyenlíthetnek, ennek ellenére az első félidő hajrájában majdnem a kongóiak növelték az előnyüket. Wan-Bissaka ment el a jobb szélen, betekerte a labdát, a rövid oldalon berobbanó Yoane Wissa a kapufára pörgetett.
Az ellentámadásból aztán újabb hatalmas lehetőség adódott az angolok előtt.
Kane kapott egy remek kiugratást, meg akarta tolna a labdát Mpasi-Nzau mellett, de átesett a kivetődő kapuson. A jordán Adham Makhadmeh játékvezető azonnal a helyszínre sietett, de mindenkit meglepett, amikor tizenegyes helyett kifelé ítélt szabadrúgást Kane műesése miatt.
A lefújás előtt megint a kongói kapus volt a hős. Egy jobb oldali beadásra ezúttal Rashford robbant be, de a hatméteres fejesét Mpasi-Nzau egy elképesztő reflexmozdulattal ki tudta ütni, majd a hosszabbítás hatodik percében Kane közeli kapáslövését is hárítani tudta, így az afrikai csapat egygólos előnnyel mehetett a szünetre.
A fordulás után sem változott a játék képe, az angolok óriási rohammal kezdték a második félidőt, és az 51. percben majdnem egyenlítettek. Egy labdaszerzés után Rashford előtt volt terület a bal oldalon, megverte egy az egyben a védőjét, de a nyolcméteres lövése az oldalhálóban kötött ki.
Egy perccel később újabb hatalmas angol helyzet maradt ki.
Bellingham kevergetett a bal oldalon, a lecsúszott beadása rendkívül veszélyesen csapódott a kapu felé, de a kongói kapus még a gólvonal előtt ki tudta tenyerelni a labdát.
A folytatásban az angolok mentek előre, de Madueke és Rashford is rendkívül gyenge napot fogott ki, így a két szélső helyére Bukayo Saka és Anthony Gordon érkezett a 61. percben.
Az angolok a második félidőben rendkívül ötlettelenül futballoztak, ennek ellenére a semmiből egyenlíteni tudtak a 75. percben.
A csereként beállt Gordon gyűjtött be egy lecsorgó labdát a hosszú oldalon, belsővel középre nyeste, az érkező Harry Kane pedig hat méterről a kapu jobb oldalába fejelt (1-1).
A hajrára a kongóiak teljesen elkészültek az erejükkel, az angolok pedig mindent megtettek azért, hogy még a rendes játékidőben megfordítsák a meccset. A 86. percben erre meg is volt az esélyük, amikor Bellingham lőhetett egy ziccert, de a közeli kísérletét védte a kongói kapus. A labda azonban visszakerült az angolokhoz, Gordon bejátszotta Harry Kane-nek a büntetőterületen belülre, aki lefordult az emberéről, majd 14 méterről elemi erővel lőtt a léc alá (2-1).
Kane második gólja után a Kongói Demokratikus köztársaság még ment előre, de az afrikai csapat játékosai teljesen elkészültek az erejükkel, így komoly helyzetet nem tudtak kialakítani. A 96. percben még Yoane Wissa kiharcolt egy szabadrúgást 23 méterre az angol kaputól, de lövése elzúgott a kapu felett, így az angol válogatott kiszenvedte a győzelmet és bejutott a legjobb 16 közé, ahol a társházigazda mexikói csapattal játszik majd a legendás Azteca Stadionban.
Világbajnokság, a legjobb 16 közé jutásért:
Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság 2-1 (0-1)
gólszerzők: Kane (75., 86.), ill. Cipenga (7.)
- kapcsolódó cikkek: