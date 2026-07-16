Az angol válogatott Anthony Gordon góljával vezetést szerzett az 55. percben, ám ezt követően beállt védekezni, hogy megőrizze 1-0-s előnyét. A címvédő argentinok azonban erőre kaptak, és óriási elánnal támadtak, Thomas Tuchel együttesét a kapu elé szegezték. Lionel Messiék erőfeszítéseit végül siker koronázta, Argentína az utolsó percekben fordítani tudott, és bejutott a világbajnokság döntőjébe. Az angolok egyik legnagyobb sztárja, Jude Bellingham nehezen viselte a vereséget, és a lefújást követően balhéval hívta fel magára a figyelmet.

Az angol válogatott sztárja, Jude Bellingham elvesztette a fejét a meccs után

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Az angol válogatott sztárja megütötte ünneplő ellenfelét

Bellingham az egész mérkőzés során feszült hangulatban futballozott, az angolok egyik legjobbjának nem igazán ment a játék a vb-címvédő ellen.

A mérkőzés után néhány argentin játékos éppen a Real Madrid sztárja közelében ünnepelt, a 23 éves klasszis pedig odament hozzájuk, és tenyérrel fejen csapta Valentin Barcót.

Az argentinok emiatt felháborodtak, kisebb lökdösődés alakult ki a felek között, majd az egyik csapattársa odébbtessékelte a dühöngő Bellinghamet, megakadályozva a verekedés kitörését.

A FIFA még nem reagált az esetre, de az angolok sztárja akár eltiltásra is számíthat, így lemaradhat a franciák elleni bronzmérkőzésről.

Az argentin válogatott egymást követő két vb-n is döntőbe jutott, a vasárnapi fináléban az Európa-bajnok Spanyolország lesz az ellenfele.