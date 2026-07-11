A meteorológusok szerint a mérkőzés idején is kialakulhatnak újabb viharcellák, miközben a hőség és a rendkívül magas páratartalom tovább nehezíti a játékosok dolgát. A hőérzet akár a 44 Celsius-fokot is elérheti, brutális körülményeket teremtve ezzel az angol válogatott és a norvég csapat futballistái számára.

Az angol válogatott sztárjainak nem biztos, hogy csak a norvégok jelentenek majd kihívást

Fotó: TAKUYA YOSHINO / Yomiuri

Az angol válogatott vb-negyeddöntője veszélybe kerülhet?

A FIFA szigorú biztonsági protokollja szerint amennyiben villámcsapást észlelnek nyolc mérföldes (közel 13 kilométeres) körzeten belül, a játékot kötelező legalább 30 percre felfüggeszteni. Ha ez idő alatt újabb villámlás történik, az időszámlálás ismét elölről kezdődik, így akár jelentős csúszás is kialakulhat.

Az angol válogatott számára nem ismeretlen a helyzet: a torna során már megzavarta a csapatot a szélsőséges időjárás, legutóbb a Mexikó elleni nyolcaddöntőben volt csúszás.

Ezúttal azonban nemcsak a villámlás, hanem a fullasztó hőség is komoly próbatételt jelenthet

mindkét együttes számára.

England v Norway will be played in temperatures that could reach a high of 92F (33C) but given the humidity in Miami, conditions on the field will feel much worse.



So how do players cope in these punishing conditions? What are the best ways to try to keep cool? What works…and… pic.twitter.com/8poMDR2NFN — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 11, 2026

A foci-vb talán legjobban várt negyeddöntőjében így könnyen előfordulhat, hogy a főszerepet nem csupán Erling Haaland és Harry Kane játsszák majd. A szervezők folyamatosan figyelik az előrejelzéseket, és remélik, hogy a természet nem írja át a világbajnokság menetrendjét.

A találkozó helyi idő szerint – ha nem lesz csúszás – 17 órakor, magyar idő szerint 23 órakor kezdődik, a mérkőzést a francia Clément Turpin vezeti majd.