Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Lecsapott az ítéletidő Miamiban a Norvégia-Anglia világbajnoki negyeddöntő előtt. A floridai nagyváros térségében az elmúlt órákban heves trópusi zivatarok csaptak le, villámlással, özönvízszerű esővel és erős széllökésekkel. A szeszélyes időjárás miatt az angol válogatott szombati vb-rangadóját így komoly veszély fenyegeti.

A meteorológusok szerint a mérkőzés idején is kialakulhatnak újabb viharcellák, miközben a hőség és a rendkívül magas páratartalom tovább nehezíti a játékosok dolgát. A hőérzet akár a 44 Celsius-fokot is elérheti, brutális körülményeket teremtve ezzel az angol válogatott és a norvég csapat futballistái számára.

Az angol válogatott sztárjainak nem biztos, hogy csak a norvégok jelentenek majd kihívást
Az angol válogatott sztárjainak nem biztos, hogy csak a norvégok jelentenek majd kihívást
Fotó: TAKUYA YOSHINO / Yomiuri

Az angol válogatott vb-negyeddöntője veszélybe kerülhet?

A FIFA szigorú biztonsági protokollja szerint amennyiben villámcsapást észlelnek nyolc mérföldes (közel 13 kilométeres) körzeten belül, a játékot kötelező legalább 30 percre felfüggeszteni. Ha ez idő alatt újabb villámlás történik, az időszámlálás ismét elölről kezdődik, így akár jelentős csúszás is kialakulhat.

Az angol válogatott számára nem ismeretlen a helyzet: a torna során már megzavarta a csapatot a szélsőséges időjárás, legutóbb a Mexikó elleni nyolcaddöntőben volt csúszás. 

Ezúttal azonban nemcsak a villámlás, hanem a fullasztó hőség is komoly próbatételt jelenthet 

mindkét együttes számára.

A foci-vb talán legjobban várt negyeddöntőjében így könnyen előfordulhat, hogy a főszerepet nem csupán Erling Haaland és Harry Kane játsszák majd. A szervezők folyamatosan figyelik az előrejelzéseket, és remélik, hogy a természet nem írja át a világbajnokság menetrendjét.

A találkozó helyi idő szerint – ha nem lesz csúszás – 17 órakor, magyar idő szerint 23 órakor kezdődik, a mérkőzést a francia Clément Turpin vezeti majd.

  • Kapcsolódó cikkek
A norvégok legszexibb szurkolónője szerencsét hozhat Erling Haalandéknak – galéria
Tengerkék szemek, aranyszőke haj: bikinire vetkőzött Anglia legszexibb szurkolója
Gudvangen viking falu titka: innen ered az a félelmetes erő, amivel a norvégok letarolják a foci-VB-t?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!