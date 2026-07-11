A meteorológusok szerint a mérkőzés idején is kialakulhatnak újabb viharcellák, miközben a hőség és a rendkívül magas páratartalom tovább nehezíti a játékosok dolgát. A hőérzet akár a 44 Celsius-fokot is elérheti, brutális körülményeket teremtve ezzel az angol válogatott és a norvég csapat futballistái számára.
Az angol válogatott vb-negyeddöntője veszélybe kerülhet?
A FIFA szigorú biztonsági protokollja szerint amennyiben villámcsapást észlelnek nyolc mérföldes (közel 13 kilométeres) körzeten belül, a játékot kötelező legalább 30 percre felfüggeszteni. Ha ez idő alatt újabb villámlás történik, az időszámlálás ismét elölről kezdődik, így akár jelentős csúszás is kialakulhat.
Az angol válogatott számára nem ismeretlen a helyzet: a torna során már megzavarta a csapatot a szélsőséges időjárás, legutóbb a Mexikó elleni nyolcaddöntőben volt csúszás.
Ezúttal azonban nemcsak a villámlás, hanem a fullasztó hőség is komoly próbatételt jelenthet
mindkét együttes számára.
A foci-vb talán legjobban várt negyeddöntőjében így könnyen előfordulhat, hogy a főszerepet nem csupán Erling Haaland és Harry Kane játsszák majd. A szervezők folyamatosan figyelik az előrejelzéseket, és remélik, hogy a természet nem írja át a világbajnokság menetrendjét.
A találkozó helyi idő szerint – ha nem lesz csúszás – 17 órakor, magyar idő szerint 23 órakor kezdődik, a mérkőzést a francia Clément Turpin vezeti majd.
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