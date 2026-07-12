Az angol válogatott hátrányból fordított Norvégia ellen a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjében. Ezúttal Jude Bellingham volt Anglia hőse, a Real Madrid sztárja két gólt rúgott Erling Haalandék kapujába.

Az angol válogatott sztárjának, Jude Bellinghamnek szenzációs világbajnoksága van

Fotó: Richard Pelham/Getty Images via AFP

Az angol válogatott szövetségi kapitánya nem volt elégedett

Thomas Tuchel a továbbjutás ellenére nem kertelt, kemény kritikával illette csapatát.

„Nem vagyok elégedett a teljesítménnyel. Ma nagyon-nagyon megnehezítettük a saját dolgunkat. Az eredmény fantasztikus, bejutottunk az elődöntőbe, ez elképesztő, de a teljesítménnyel nem vagyunk elégedettek. Az elszántság megvan, de a játékstílusunkkal, a játékunkkal nagyon megnehezítettük a dolgunkat.

Hanyag játék, rengeteg technikai hiba, nem voltunk elég gyorsak, nem voltunk elég következetesek. Ma szerencsénk volt”

– puffogott a német szakember, aki felháborodott az őt kérdező riporter felvetésén.

„Hogyan kérdezhet most a mentalitásról? Azt beteheti egy palackba és eladhatja. A játékunk minőségéről van szó. Ennyi. Ennek semmi köze a mentalitásunkhoz, a hozzáállásunkhoz” – tette hozzá a dühöngő tréner.

🚨 Thomas Tuchel: “We were lucky today”.



“The way we played was sloppy, we did a lot of technical mistakes”.



“It is nothing to do with mentality. We need to play better”. pic.twitter.com/0a8PAJB6Uz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2026

Jude Bellingham reakciója nem maradt el

Később Jude Bellingham is nyilatkozott, a tornán már hat gólnál járó középpályás megdöbbenve értesült Tuchel kritikájáról, majd megszólalásában reagált a kapitány bírálatára.

„Talán nem tudja, mit jelent ilyen körülmények között játszani Erling Haaland, Nusa és Sorloth ellen – Norvégia nem egy könnyű ellenfél.

Úgy gondolom, megpróbáltunk pozitív légkört teremteni, és ezt a legjobb négy között is folytatnunk kell. Nem tudom eléggé dicsérni a srácokat. Nem nyerhetünk meg minden mérkőzést ezer passzal, néha piszkos játékkal is győzni kell” – mondta a Real sztárja.

Jude Bellingham és Thomas Tuchel között nem mindig volt felhőtlen a viszony

Fotó: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bellingham és Tuchel korábban már összetűztek egymással. A német edző egy alkalommal erős jelzővel minősítette játékosa viselkedését, amiért később bocsánatot kért. Tavaly októberben kihagyta a sztárfocistát az angolok keretéből, és egy ideig bizonytalanság övezte a klasszis futballista vb-szereplését.

Bellingham ezen a vb-n azonban bizonyítja, hogy jó döntés volt alapemberként számolni vele, hat meccsen hat gólt szerzett és egy gólpasszt is adott már a tornán.