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Thomas Tuchel nem volt elégedett a játékkal a norvégok elleni vb-negyeddöntő után. Az angol válogatott szövetségi kapitánya kritikusan értékelt, ami a két gólt szerző Jude Bellingham tetszését nem nyerte el.

Az angol válogatott hátrányból fordított Norvégia ellen a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjében. Ezúttal Jude Bellingham volt Anglia hőse, a Real Madrid sztárja két gólt rúgott Erling Haalandék kapujába.

Az angol válogatott sztárjának, Jude Bellinghamnek szenzációs világbajnoksága van
Az angol válogatott sztárjának, Jude Bellinghamnek szenzációs világbajnoksága van
Fotó: Richard Pelham/Getty Images via AFP

Az angol válogatott szövetségi kapitánya nem volt elégedett

Thomas Tuchel a továbbjutás ellenére nem kertelt, kemény kritikával illette csapatát.

„Nem vagyok elégedett a teljesítménnyel. Ma nagyon-nagyon megnehezítettük a saját dolgunkat. Az eredmény fantasztikus, bejutottunk az elődöntőbe, ez elképesztő, de a teljesítménnyel nem vagyunk elégedettek. Az elszántság megvan, de a játékstílusunkkal, a játékunkkal nagyon megnehezítettük a dolgunkat. 

Hanyag játék, rengeteg technikai hiba, nem voltunk elég gyorsak, nem voltunk elég következetesek. Ma szerencsénk volt” 

– puffogott a német szakember, aki felháborodott az őt kérdező riporter felvetésén.

„Hogyan kérdezhet most a mentalitásról? Azt beteheti egy palackba és eladhatja. A játékunk minőségéről van szó. Ennyi. Ennek semmi köze a mentalitásunkhoz, a hozzáállásunkhoz” – tette hozzá a dühöngő tréner.

Jude Bellingham reakciója nem maradt el

Később Jude Bellingham is nyilatkozott, a tornán már hat gólnál járó középpályás megdöbbenve értesült Tuchel kritikájáról, majd megszólalásában reagált a kapitány bírálatára.

„Talán nem tudja, mit jelent ilyen körülmények között játszani Erling Haaland, Nusa és Sorloth ellen – Norvégia nem egy könnyű ellenfél. 

Úgy gondolom, megpróbáltunk pozitív légkört teremteni, és ezt a legjobb négy között is folytatnunk kell. Nem tudom eléggé dicsérni a srácokat. Nem nyerhetünk meg minden mérkőzést ezer passzal, néha piszkos játékkal is győzni kell” – mondta a Real sztárja.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 11: Thomas Tuchel, Manager of England, speaks with Jude Bellingham #10 during a hydration break in the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Norway and England at Miami Stadium on July 11, 2026 in Miami Gardens, Florida. Elsa/Getty Images/AFP (Photo by ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jude Bellingham és Thomas Tuchel között nem mindig volt felhőtlen a viszony
Fotó: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bellingham és Tuchel korábban már összetűztek egymással. A német edző egy alkalommal erős jelzővel minősítette játékosa viselkedését, amiért később bocsánatot kért. Tavaly októberben kihagyta a sztárfocistát az angolok keretéből, és egy ideig bizonytalanság övezte a klasszis futballista vb-szereplését.

Bellingham ezen a vb-n azonban bizonyítja, hogy jó döntés volt alapemberként számolni vele, hat meccsen hat gólt szerzett és egy gólpasszt is adott már a tornán.

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