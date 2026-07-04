Az angol válogatott sztárjai embert próbáló körülmények között játsszák majd a társházigazda Mexikó elleni nyolcaddöntőt, és a hírek szerint a játékosoknak egy olyan gyógyszer nyújthat segítséget, amelyet a legtöbben egészen más célból használnak.

Az angol válogatott sztárjai különös doppingszert vehetnek igénybe

Fotó: RICHARD PELHAM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Viagrát kaphatnak az angol válogatott játékosai?

A Viagrát eredetileg magas vérnyomás kezelésére fejlesztették ki, később vált ismertté az erekciós zavarok elleni hatása miatt. Ugyanakkor több kutatás is vizsgálta, hogy nagy magasságban javíthatja a szervezet oxigénellátását azáltal, hogy kitágítja a tüdő ereit, így segíthet csökkenteni a ritkább levegő okozta terhelést.

Emiatt a szer használata nem számít tiltott teljesítményfokozásnak,

a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) szabályai alapján alkalmazható.

Az angolok számára az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy alig lesz idejük alkalmazkodni a magaslati környezethez. A mexikóvárosi Azteca Stadion 2240 méteres magasságban fekszik, ahol a levegő oxigéntartalma alacsonyabb, ez pedig gyorsabb kifáradást, hevesebb pulzust és nehezebb regenerációt okozhat. A szakértők szerint ilyen rövid idő alatt gyakorlatilag lehetetlen teljesen akklimatizálódni.

England stars allowed by WADA to use Viagra to help them cope at World Cup altitudehttps://t.co/YqAreOp8im — talkSPORT (@talkSPORT) July 3, 2026

A Viagra sportbeli alkalmazása egyébként nem teljesen újkeletű. Korábban is készültek kutatások arról, hogy extrém magaslaton javíthatja az állóképességet, sőt, egyes klubcsapatoknál is felmerült már a használata. Ugyanakkor a tudományos eredmények nem egyértelműek: a legnagyobb előnyt inkább 3800 méter feletti környezetben mutatták ki, vagyis jóval magasabban, mint ahol a mexikói vb-mérkőzést rendezik.

Az angol válogatott csatárt csúnyán átverték a társai

Az angolok kapcsán a 2010-es vb idején is felmerült a Viagra használatának lehetősége, ám a szövetség ezt később cáfolta. A West Ham United korábbi csatára, Carlton Cole azonban elárulta, hogy egyszer alaposan megtréfálták a társai.

„Az angol válogatottal voltam edzőtáborban. Jermain Defoe is benne volt a dologban, igazi csirkefogó! Lényegében belecsempészte a gyógyszert az italomba. Reggelente néha kaptunk kis étrendkiegészítőket az ételünk mellé.

Szóval Wayne Rooney letett valamit az asztalra, amiről nem tudtam, micsoda. Azt mondta, vegyem be, én pedig így tettem és lenyeltem a kék tablettát,

mert próbáltam jó benyomást kelteni” – árulta el Cole.