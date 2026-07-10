Az angol válogatott Kansas City-i sajtóközpontjába a zavartnak tűnő férfi még azelőtt lépett be, hogy a játékosok vagy a szakmai stáb tagjai megérkeztek volna a csütörtöki sajtóeseményre.

Az angol válogatott Kansas Cityben készül a mérkőzéseire

Fotó: Juan Mabromata/AFP

A The Athletic azt írja, hogy a villáskulcsot szorongató behatolót a biztonsági személyzet gyorsan kikísérte, majd a helyszínre érkező kansasi rendőr jelenlétében békésen elhagyta az épületet.

Az angol válogatott az eldöntőbe jutásért játszik

Az eset egyébként nem az angol válogatott edzőközpontjában történt, hanem egy közeli épületben, amelyet a csapat sajtóközpontként használ, és ahol egy biztonsági őr is szolgálatot teljesít.

Az angol válogatott a világbajnokság teljes ideje alatt Kansas Cityben rendezkedett be, és innen repül az Egyesült Államok, illetve Mexikó különböző helyszíneire a mérkőzéseire.

Thomas Tuchel csapata pénteken utazik Miamiba, ahol szombaton Norvégia ellen lép pályára a világbajnokság negyeddöntőjében. Anglia legutóbb a 2018-as oroszországi világbajnokságon jutott be a legjobb négy közé. Akkor az elődöntőben kikapott Horvátországtól, majd a bronzmérkőzésen is vereséget szenvedett Belgiumtól.

Az angolok Jarell Quansah nélkül lépnek pályára Norvégia ellen, miután csütörtökön hivatalossá vált, hogy a Bayer Leverkusen védője két mérkőzésre szóló eltiltást kapott a Mexikó elleni nyolcaddöntőben kapott piros lapja miatt.