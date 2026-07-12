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Norvégia és Anglia világbajnoki negyeddöntője után áll a bál. A norvégok szerint az angol válogatott szabálytalan góllal egyenlített az első félidőben, a vitatott találatra a FIFA is reagált.

Az angol válogatott Jude Bellingham góljával egyenlített a norvégok elleni vb-negyeddöntőben. A gólt a skandináv csapat részéről heves reklamálás követte, ugyanis az angolok támadása előtt a magasan felrúgott labda megakadt az egyik „pókkamera” (spidercam) kábelében, márpedig ilyen esetekben meg kell szakítani a játékot. A játékvezető azonban nem vett észre az esetet, és valamilyen érthetetlen oknál fogva a VAR-szobában ülők sem avatkoztak közbe, így az angolok gólját megadták. 

Az angol válogatott sztárja, Jude Bellingham két gólt szerzett a norvégok ellen
Az angol válogatott sztárja, Jude Bellingham két gólt szerzett a norvégok ellen
Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

A norvégok szövetségi kapitánya dühöngött az angol válogatott gólja miatt

Stale Solbakken szövetségi kapitány hevesen reklamált az angolok egyenlítő gólja után, mondván Orjan Nyland kapus kirúgásánál a labda hozzáért a pókkamera kábeléhez. 

Teljesen meg vagyok győződve róla, hogy hozzáért a kábelhez. Én magam nem láttam, de minden játékosom és a stáb is azt mondta, hogy hozzáért. A labda hirtelen leesett. Ez összezavarta a játékosainkat, 

és ebből indult az angol támadás” – dühöngött a meccs után Solbakken, aki azonnal jelezte az esetet a játékvezetőnek, de sem a bíró, sem a VAR nem látott okot a játék megszakítására.

Norway's head coach Staale Solbakken gestures on the touchline during the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens on July 11, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
A norvég kapitány nem rejtette véka alá a dühét
Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP

A FIFA reagált, a norvégok őrjöngenek

A FIFA a közösségi médiában osztott meg egy bejegyzést a vitatott gól kapcsán. A szövetség indoklása szerint a labdába épített szenzor nem érzékelt érintést a kirúgásnál, így nincs bizonyíték arra, hogy a labda ténylegesen eltalálta volna a kábelt.

A norvég sajtóban felháborodva írtak az esetről. 

A VG szerint a norvégok kirabolva érezhetik magukat, 

mert a televíziós felvételeken a labda szemmel láthatóan megváltoztatja a röppályáját. A lap szerint ez lett a negyeddöntő meghatározó momentuma. A Dagbladet „Spidercam-botrányként” emlegette az esetet, és kiemelte, hogy Stale Solbakken jogosan reklamált, mert a FIFA szabályai szerint, ha a labda külső tárgyat érint, a játékot meg kell szakítani.

A közösségi médiában és a kommentfelületeken indulatosan reagáltak a norvég szurkolók, akik nem fogadták el a FIFA magyarázatát, szerintük egyértelmű, hogy szabálytalan gólt szereztek az angolok.

Hiába a felháborodás, a lényegen ez már nem változtat: Norvégia kiesett, Anglia pedig bejutott a világbajnokság elődöntőjébe. 

Thomas Tuchel együttesére a legjobb négy között a címvédő Argentína vár, a mérkőzés győztese a döntőben majd a Franciaország-Spanyolország rangadó továbbjutójával vívhat meg a vb-trófeáért.

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