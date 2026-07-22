Anthony Taylor több mint két évtizedes pályafutást zárt le, amely során 831 mérkőzésen bíráskodott, ezek közül 432-n a Premier League-ben. Emellett kétszer vezethette az FA-kupa döntőjét (2017, 2020), a 2015-ös Ligakupa-finálét, angol Szuperkupa-meccset, valamint a Championship rájátszásának döntőjét is.

Anthony Taylor elköszönt a játékvezetéstől

Fotó: Ayman Aref/NurPhoto/AFP

Anthony Taylor pályafutása

Nemzetközi szinten is kiemelkedő karriert tudhat maga mögött: tizennégy éven keresztül szerepelt a FIFA nemzetközi keretében, két világbajnokságon (2022, 2026) és két Európa-bajnokságon (2021, 2024) is bíráskodott. Emellett számos rangos nemzetközi döntőt vezetett: a 2020-as európai Szuperkupát, a 2021-es Nemzetek Ligája fináléját, a 2022-es klubvilágbajnokság döntőjét, valamint a 2023-as, Budapesten rendezett Sevilla–Roma Európa-liga-döntőt is rábízták. A Bajnokok Ligájában 2024-ben elődöntőt vezethetett. Utolsó mérkőzése a Spanyolország–Portugália vb-nyolcaddöntő volt.

A visszavonulását bejelentő 47 esztendős játékvezető úgy fogalmazott, óriási megtiszteltetés volt számára, hogy a futball legmagasabb szintjén dolgozhatott, ugyanakkor a játékvezetői hivatással járó nyomás is rendkívüli volt.

„Hatalmas kiváltság volt a legmagasabb szinten bíráskodni, de hatalmas volt a nyomás is. Elérkezett az idő, hogy a pályafutásom következő fejezetére koncentráljak. Szeretném megköszönni két asszisztensemnek, Gary Beswicknek és Adam Nunnnak, valamint a családomnak és a barátaimnak azt a támogatást, amelyet az évek során kaptam” – mondta Taylor.

Howard Webb, a Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) vezetője szerint Taylor az angol labdarúgás egyik meghatározó játékvezetője volt.

„Anthony kivételes pályafutást tudhat maga mögött. Éveken át a legmagasabb színvonalon teljesített, miközben példát mutatott a fiatal játékvezetőknek is. Mindannyian hálásak vagyunk a futballért végzett munkájáért, és sok sikert kívánunk neki a pályafutása következő szakaszához” – méltatta a visszavonuló bírót Webb.