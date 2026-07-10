A labdarúgó-világbajnokság a világ legnagyobb sporteseménye, és egyben az egyik legnagyobb celebmágnes is. Miközben a pályán a világ legjobb futballistái küzdenek, a lelátókon legalább akkora sztárokat találunk, mint a gyepen. Az idei vb-n Hollywood legismertebb arcai közül is sokan feltűntek a stadionokban: ott volt például Tom Cruise, Halle Berry, Owen Wilson, Jason Sudeikis, Tobey Maguire, Sofía Vergara, Rob Lowe, Salma Hayek, sőt még a Star Wars megálmodója, George Lucas is. De volt, aki ennél is tovvább ment: Anya Taylor-Joy argentin mezben pompázott a meccsek alatt.

Anya Taylor-Joy Argentínának szurkol a foci-vb-n Fotó: TheImageDirect.com

Miért szurkol Messiéknek Anya Taylor-Joy?

A legtöbben brit vagy hollywoodi színésznőként gondolnak rá, pedig Buenos Airesben töltötte gyeremekkorát, sőt! Mivel édesapja argentin származású a család teljesen véletlenül tartózkodott Miamiban, amikor Anya megszületett! A színésznő a mai napig rendkívül büszke argentin gyökereire, és a spanyolt tekinti az anyanyelvének. Ezért amikor Argentína világbajnoki sikereiért szorít, nem csupán egy híres rajongó a sok közül. Számára Lionel Messi és az argentin válogatott sikere a gyökereiről, a családjáról és a hazájáról szól.

Argentína háromszor nyert vb-címet. Először 1978-ban hazai környezetben, aztán 1986-ban Diego Maradona vezérletével, majd 2022-ben Katarban. A dél-amerikai alakulat az első két címét nem tudta megvédeni, tehát Lionel Messi most történelmi tettre készül, a vezérletével Argentína először tartaná magánál a vb-trófeát. Az első akadály ehhez a Svájc elleni negyeddöntő, amit magyar idő szerint vasárnap hajnalban játszanak - minden bizonnyal Anya Taylor-Joy újra kék-fehér mezben szurkol majd a honfitársainak!