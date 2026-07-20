A 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjét a spanyol válogatott nyerte meg Ferrán Torres 106. percben szerzett góljának köszönhetően. Az argentinok a találkozón semmiféle veszélyt nem jelentettek, a futballtörténelem során pedig először fordult elő, hogy egy csapat a rendes játékidőben egyszer sem találta el a kaput.

Messit és az argentinokat valósággal leradírozták a pályáról a spanyolok

Fotó: William Volcov / Brazil Photo Press via AFP

A vb-döntő lefújását követően az argentinok nem hazudtolták meg önmagukat: azt tették, amivel az egész mérkőzés során próbálkoztak, vagyis megpróbálták megsemmisíteni a spanyolokat. Ahogy azt az Origón már megírtuk, ebben Leandro Paredes járt az élen, aki a torkánál fogva vitte a földre Gavit, majd egy rúgó- és egy ütőmozdulatot is tett Éric García felé.

Mi volt a baja az argentin játékosnak Rodrival?

Paredes mellett Nicolás Otamendi sem viselte jól a vereséget: a korábbi manchesteri csapattársa, az aranylabdás Rodri is a haragja célkeresztjébe került. A 38 éves középhátvéd a lefújás után számon kérte a világbajnokság legjobb játékosának megválasztott középpályást egyik csapattársa korábbi nyilatkozata miatt.

Kezdjetek már kevesebbet beszélni, te idióta. Az egész hetet végigsírtátok. Egész héten sírtatok, te is és Laporte is. Ezt nem így szokás. Egész héten a bíróknál panaszkodtatok, barátom”

– mondta Otamendi Rodrinak.

A lefújás után Otamendi heves szóváltásba keveredett Rodrival

Fotó: Lars Baron / Getty Images North America via AFP

A spanyol középpályás visszakérdezett, hogy mire gondol, mire az argentin védő így válaszolt:

„Laporte? Nem láttad, mit nyilatkozott ezen a héten?” – tette hozzá a Benfica védője, akinek a vb-döntő volt a 139. mérkőzése az argentin válogatottban.

Mit mondott Laporte a világbajnoki döntő előtt?

A világbajnoki döntő előtt rengetegen szóvá tették, hogy a játékvezetők az argentinokat részesítik előnyben, elég csak Lionel Messi elmaradt piros lapját említeni a torna elejéről. Emellett a vb-n a kétes szituációkból rendre az argentinok jöttek ki jobban, akik az angolok elleni elődöntőben már jócskán átlépték a sportszerűség határát. Ennek Aymeric Laporte is hangot adott a finálé előtt.

Egyáltalán nem aggódom a kemény játék miatt, amíg az a futball része. Ha a játékvezető jól végzi a dolgát, nekem nincs vele problémám. Az igaz, hogy az utóbbi meccseken láttunk olyan dolgokat, amelyek megleptek minket, olyan helyzeteket, amelyeket következmények nélkül hagytak. Különösen Argentína esetében, amely olyan csapat, amely szeret apró üzeneteket hagyni a belépőivel. Ezt nem lenne szabad megengedni a futballban, főleg egy ilyen jelentőségű tornán, mert kizökkenthet, és elveszítheted miatta a hidegvéredet”

– idézi a Marca az Athletic Bilbao védőjét.