Lionel Scaloni, az argentin labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a spanyolok ellen elbukott világbajnoki döntő után elárulta, hogy nagy valószínűséggel távozik csapata éléről.

Az argentin válogatott szövetségi kapitánya belengette távozását

Fotó: Dan Mullan / Getty Images via AFP

Az argentin válogatott rendkívül gyengén futballozott a vb-döntőben, 120 perc alatt mindössze kétszer próbálkozott lövéssel, a kaput azonban egyszer sem sikerült eltalálnia, amire még sosem volt példa a világbajnoki finálék történetében.

Az argentin szövetségi kapitány távozik a posztjáról?

Scalonit – aki a nyolcéves regnálása alatt két Copa Américát, valamint egy világbajnokságot nyert az argentin válogatottal – teljesen lesújtotta a vasárnapi vereség, a mérkőzés után pedig zokogni kezdett, amikor a jövőjéről kérdezték.

A 48 éves szakember elárulta, hogy szerződése decemberi lejárta előtt egyeztetni fog a szövetség vezetőivel.

Beszélni fogok az elnökkel. Már van elképzelésem arról, mit szeretnék tenni. Kitöltöm a szerződésemet, de nem tudom, lehet-e még egyszer valami ekkorát véghez vinni. Erről beszélnünk kell. Hálás vagyok az elnöknek, hogy megadta nekem ezt a lehetőséget. Olyan helyre kerülhettem, amelyről mindenki álmodik. Az utolsó pillanatig mindent megtettünk, a szakmai stáb és a játékosok egyaránt. Úgy érzem, jogom van egy kis időt kérni, hogy átgondoljam a jövőmet”

– idézi a The Sun Scalonit, aki játékosként mindössze hétszer lépett pályára az argentin válogatottban.

Scaloni csapatának esélye sem volt a világbajnoki döntőben

Fotó: Jose Breton / NurPhoto via AFP

A bejelentése után a 48 éves szakembernek elcsuklott a hangja, majd a könnyeivel küszködve így folytatta:

Nézzék el nekem… nem tudom, képes vagyok-e folytatni. Ez a hely csodálatos, egy valóra vált álom. Sem én, sem a stábom nem gondolta volna, hogy valaha idáig jutunk. Ahhoz, hogy valaki folytassa, nagyon sok mindenre van szükség – elsősorban arra, hogy mentálisan újra feltöltődjön, újraindítsa magát, és ismét létrehozzon egy ilyen közösséget. Egy ilyen csapatot még egyszer felépíteni rendkívül nehéz”

– mondta a szövetségi kapitány, aki ezután már nem tudta visszatartani a könnyeit, felállt, bocsánatot kért, és elhagyta a sajtótájékoztató helyszínét.