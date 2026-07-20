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Nagyon úgy fest, hogy véget ért egy korszak az argentin labdarúgó-válogatottnál. Az már szinte biztos, hogy a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messinek a spanyolok ellen elbukott világbajnoki döntő volt az utolsó vb-meccse az argentin csapatban, a finálé után viszont Lionel Scaloni szövetségi kapitány is sokkolta a szurkolókat, amikor bejelentette, hogy távozik a csapat éléről.

Lionel Scaloni, az argentin labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a spanyolok ellen elbukott világbajnoki döntő után elárulta, hogy nagy valószínűséggel távozik csapata éléről.

Lionel Scaloni, az argentin válogatott szövetségi kapitánya belengette távozását
Az argentin válogatott szövetségi kapitánya belengette távozását
Fotó: Dan Mullan / Getty Images via AFP

Az argentin válogatott rendkívül gyengén futballozott a vb-döntőben, 120 perc alatt mindössze kétszer próbálkozott lövéssel, a kaput azonban egyszer sem sikerült eltalálnia, amire még sosem volt példa a világbajnoki finálék történetében. 

Az argentin szövetségi kapitány távozik a posztjáról?

Scalonit – aki a nyolcéves regnálása alatt két Copa Américát, valamint egy világbajnokságot nyert az argentin válogatottal – teljesen lesújtotta a vasárnapi vereség, a mérkőzés után pedig zokogni kezdett, amikor a jövőjéről kérdezték. 

A 48 éves szakember elárulta, hogy szerződése decemberi lejárta előtt egyeztetni fog a szövetség vezetőivel.

Beszélni fogok az elnökkel. Már van elképzelésem arról, mit szeretnék tenni. Kitöltöm a szerződésemet, de nem tudom, lehet-e még egyszer valami ekkorát véghez vinni. Erről beszélnünk kell. Hálás vagyok az elnöknek, hogy megadta nekem ezt a lehetőséget. Olyan helyre kerülhettem, amelyről mindenki álmodik. Az utolsó pillanatig mindent megtettünk, a szakmai stáb és a játékosok egyaránt. Úgy érzem, jogom van egy kis időt kérni, hogy átgondoljam a jövőmet” 

– idézi a The Sun Scalonit, aki játékosként mindössze hétszer lépett pályára az argentin válogatottban.

Lionel Scaloni, head coach of Argentina, reacts during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, United States. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Scaloni csapatának esélye sem volt a világbajnoki döntőben
Fotó: Jose Breton / NurPhoto via AFP

A bejelentése után a 48 éves szakembernek elcsuklott a hangja, majd a könnyeivel küszködve így folytatta:

Nézzék el nekem… nem tudom, képes vagyok-e folytatni. Ez a hely csodálatos, egy valóra vált álom. Sem én, sem a stábom nem gondolta volna, hogy valaha idáig jutunk. Ahhoz, hogy valaki folytassa, nagyon sok mindenre van szükség – elsősorban arra, hogy mentálisan újra feltöltődjön, újraindítsa magát, és ismét létrehozzon egy ilyen közösséget. Egy ilyen csapatot még egyszer felépíteni rendkívül nehéz” 

– mondta a szövetségi kapitány, aki ezután már nem tudta visszatartani a könnyeit, felállt, bocsánatot kért, és elhagyta a sajtótájékoztató helyszínét.

Lionel Scaloni 2018 augusztusában vette át az argentin válogatott irányítását. Azóta 104 mérkőzésen 80 győzelmet aratott, 14-szer döntetlenezett, és mindössze tíz vereséget szenvedett csapatával. 

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