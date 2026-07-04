A címvédő argentin válogatott a vártnál jóval nehezebben harcolta ki a továbbjutást. Lionel Messi ugyan megszerezte a vezetést, de a Zöld-foki Köztársaság kétszer is egyenlített, így Argentínának hosszabbításra volt szüksége. A ráadás elején Alexis Mac Allister csúsztatása után Lisandro Martínez talált a kapuba, végül egy 111. percben esett öngól döntötte el a továbbjutást.
Az argentin válogatott sztárját szétszedték a továbbjutás után
Szoboszlai Dominik liverpooli klubtársa végig a pályán volt, összesen 120 percet játszott a zöld-fokiak ellen. Mac Allisternek 107 labdaérintése volt, két helyzetet alakított ki, és gólpasszt is jegyzett. Ennek ellenére a nemzetközi sajtó jelentős része úgy látta, hogy a középpályán nem tudott kellő befolyást gyakorolni a játékra.
Az Ole című sportlap munkatársa, Hernán Claus volt a legszigorúbb kritikusa Mac Allisternek. Mindössze 4-es osztályzatot adott a Liverpool futballistájának, indoklásában pedig azt írta: „nem volt meghatározó jelenléte” a találkozón.
A GOAL újságírója, Tom Hindle valamivel engedékenyebb volt, de ő is csupán 5-ös értékeléssel jutalmazta a középpályást.
Véleménye szerint Mac Allistert időnként egyszerűen „átfutották”
a középpálya mélyebb zónájában, így nem tudta megfelelően kontrollálni a játék ritmusát.
Hasonló álláspontot képviselt az ESPN Argentina újságírója, Nicholas Baier is. Bár kiemelte Mac Allister pontos passzjátékát, végül ő is csak 5 pontot adott neki, mivel úgy érezte, a középpályásnak az átmenetekben jóval nagyobb hatást kellett volna gyakorolnia a mérkőzésre.
Érdekesség, hogy a statisztikai elemzésekre építő FotMob egészen másképp látta a teljesítményét:
8,2-es osztályzatot adott neki, ami a harmadik legjobb értékelésének számított az argentin csapat játékosai közül.
Argentína bejutott a világbajnokság nyolcaddöntőjébe, ahol a szintén liverpooli kötődésű Mohamed Szalah vezette Egyiptom vár rá.
- Kapcsolódó cikkek