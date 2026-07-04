A címvédő argentin válogatott a vártnál jóval nehezebben harcolta ki a továbbjutást. Lionel Messi ugyan megszerezte a vezetést, de a Zöld-foki Köztársaság kétszer is egyenlített, így Argentínának hosszabbításra volt szüksége. A ráadás elején Alexis Mac Allister csúsztatása után Lisandro Martínez talált a kapuba, végül egy 111. percben esett öngól döntötte el a továbbjutást.

Az argentin válogatott Alexis Mac Allister kemény kritikákat kapott

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Az argentin válogatott sztárját szétszedték a továbbjutás után

Szoboszlai Dominik liverpooli klubtársa végig a pályán volt, összesen 120 percet játszott a zöld-fokiak ellen. Mac Allisternek 107 labdaérintése volt, két helyzetet alakított ki, és gólpasszt is jegyzett. Ennek ellenére a nemzetközi sajtó jelentős része úgy látta, hogy a középpályán nem tudott kellő befolyást gyakorolni a játékra.

Az Ole című sportlap munkatársa, Hernán Claus volt a legszigorúbb kritikusa Mac Allisternek. Mindössze 4-es osztályzatot adott a Liverpool futballistájának, indoklásában pedig azt írta: „nem volt meghatározó jelenléte” a találkozón.

A GOAL újságírója, Tom Hindle valamivel engedékenyebb volt, de ő is csupán 5-ös értékeléssel jutalmazta a középpályást.

Véleménye szerint Mac Allistert időnként egyszerűen „átfutották”

a középpálya mélyebb zónájában, így nem tudta megfelelően kontrollálni a játék ritmusát.

🗣️"A NADIE LE GUSTA TERMINAR SUFRIENDO" 🇦🇷



▶ Alexis Mac Allister se refirió a la victoria ante Cabo Verde por 3-2 en tiempo extra



🎙️ @hernanclaus pic.twitter.com/6GXWTaPfAL — Diario Olé (@DiarioOle) July 4, 2026

Hasonló álláspontot képviselt az ESPN Argentina újságírója, Nicholas Baier is. Bár kiemelte Mac Allister pontos passzjátékát, végül ő is csak 5 pontot adott neki, mivel úgy érezte, a középpályásnak az átmenetekben jóval nagyobb hatást kellett volna gyakorolnia a mérkőzésre.

Érdekesség, hogy a statisztikai elemzésekre építő FotMob egészen másképp látta a teljesítményét:

8,2-es osztályzatot adott neki, ami a harmadik legjobb értékelésének számított az argentin csapat játékosai közül.

Argentína bejutott a világbajnokság nyolcaddöntőjébe, ahol a szintén liverpooli kötődésű Mohamed Szalah vezette Egyiptom vár rá.