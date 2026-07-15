Az argentin válogatott kapusa a 2022-es világbajnokságon fantasztikusan védett. Emiliano Martínez a hollandok elleni negyeddöntő büntetőpárbajában két lövést hárított, a franciák elleni döntőben – amely 3-3 után szintén 11-esekkel dőlt el – kivédte Kingsley Coman kísérletét, Aurélien Tchouaménit pedig az őrületbe kergette. Legnagyobb védését a 123. percben Randal Kolo Muani lövésénél mutatta be: a francia csatár eldönthette volna a vb-finálét, ám Martínez egy elképesztő spárgázással hárított. Az Aston Villa sztárja ezen a vb-n még adós az igazán nagy bravúrokkal, de az angolok elleni elődöntőben könnyen főszereplővé válhat.
Az argentin válogatott kapusa az őrületbe kergetheti az angolokat?
A katari vb legjobb kapusának megválasztott Martínez nem csak hatalmas védéseivel, hanem az ellenfelek hergelésével is képes felhívni magára a figyelmet, és meglehetősen széles a repertoárja a „piszkos trükköket” illetően. Az angolok már előre retteghetnek, ha a meccsen büntetőt kapnak, vagy ha tizenegyespárbajra kerül sor.
A sportszerűség határiat rendre átlépő Martínez miatt még a tizenegyesrúgásokat érintő szabályokon is változtattak a futballban.
Az argentin kapus rendre azzal bosszantotta az ellenfeleket, hogy a büntető elvégzése előtt odasétált a rúgóhoz, hogy alaposan összezavarja, elbizonytalanítsa, vagy éppen feldühítse.
Az új szabályok értelmében azonban Harry Kane-nek és társainak ettől már nem kell félniük, mivel az ilyen viselkedésért büntetés jár.
Az argentin válogatott kapusának piszkos trükkjeitől félhetnek az angolok
Martíneznek a provokáció az egyik fegyvere. Gyakran azzal próbálja megzavarni ellenfeleit, hogy azt mondja nekik, pontosan tudja, hová fogják lőni a labdát. Az argentin kapus bosszantó taktikája kiválóan bevált a 2021-es Copa América elődöntőjében Kolumbia ellen, amikor három tizenegyeset hárított, hozzájárulva ezzel Argentína tornagyőzelméhez.
Martínez a tizenegyesek elvégzése előtt rendszeresen babrál a labdával, hogy késleltesse a büntetőrúgást.
A Szabályalkotó Testület (IFAB) ezen is módosított, tehát az ilyen jellegű trükközés sem megengedett. A 33 éves kapus kreativitása ezen a téren azonban nem ismer határokat, így elképzelhető, hogy megtalálja a módját az angolok felidegesítésére, amennyiben 11-esekre kerülne sor az elődöntőben. Martínez a játékvezetők figyelmét is gyakran igyekszik magára vonni, folyamatos szövegelésével és színpadias szereplésével tudat alatt kétséget ébreszthet az ellenfelekben.
Emiliano Martínez vérprofi az ellenfelek elbizonytalanításában
Ha már a színészkedéséről van szó, Martínez ebben is profi, 195 centiméteres magasságával pedig tekintélyt parancsoló a megjelenése. Bár a tizenegyeseknél a gólvonalon való táncolás és a kapufák megérintése is tilos, így is nagy kihívás lesz átjutniuk rajta az angoloknak. Az argentinok világbajnok kapusa az erős szemkontaktust is folyamatosan alkalmazza. Tekintetével szinte perzseli az ellenfeleket, akiket ezzel is hibára kényszeríthet.
A fent említett módszerek mellett a túlzásba vitt ünnepléssel is gyakran feltűnösködik Martínez, aki szemmel láthatóan azt is élvezi, ha ellenséges légkör fogadja.
A negatív energiából saját és csapata számára előnyt kovácsol, a kritikák és a sérelmek pedig tulajdonképpen leperegnek róla.
Egykori utánpótlás-edzői szerint Martínez korábban azt a trükköt is alkalmazta, hogy hamis reményt keltett azokban az ellenfeleiben, akikről úgy érezte, nem elég magabiztosak. Ezt úgy tette, hogy könnyű labdákat vétett el szándékosan, így a támadók frusztrációjukban meggondolatlan lövéseket kíséreltek meg, azt gondolva, hogy nagyobb esélyük lehet a gólszerzésre, mint amennyi valójában volt.
Az angolok minden bizonnyal alaposan felkészülnek Emiliano Martínezből, de Thomas Tuchel valószínűleg nem szeretné, hogy az elődöntőben a tizenegyesölő kapussal kelljen szembenézniük a játékosainak. Egy esetleges büntetőpárbaj Argentína malmára hajthatja a vizet, Martínez pedig a katari vb-hez hasonlóan ismét különleges módon vállalhat magára főszerepet.
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