Az argentin válogatott kapusa a 2022-es világbajnokságon fantasztikusan védett. Emiliano Martínez a hollandok elleni negyeddöntő büntetőpárbajában két lövést hárított, a franciák elleni döntőben – amely 3-3 után szintén 11-esekkel dőlt el – kivédte Kingsley Coman kísérletét, Aurélien Tchouaménit pedig az őrületbe kergette. Legnagyobb védését a 123. percben Randal Kolo Muani lövésénél mutatta be: a francia csatár eldönthette volna a vb-finálét, ám Martínez egy elképesztő spárgázással hárított. Az Aston Villa sztárja ezen a vb-n még adós az igazán nagy bravúrokkal, de az angolok elleni elődöntőben könnyen főszereplővé válhat.

Az argentin válogatott kapusára főszerep várhat Anglia ellen

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Az argentin válogatott kapusa az őrületbe kergetheti az angolokat?

A katari vb legjobb kapusának megválasztott Martínez nem csak hatalmas védéseivel, hanem az ellenfelek hergelésével is képes felhívni magára a figyelmet, és meglehetősen széles a repertoárja a „piszkos trükköket” illetően. Az angolok már előre retteghetnek, ha a meccsen büntetőt kapnak, vagy ha tizenegyespárbajra kerül sor.

A sportszerűség határiat rendre átlépő Martínez miatt még a tizenegyesrúgásokat érintő szabályokon is változtattak a futballban.

Az argentin kapus rendre azzal bosszantotta az ellenfeleket, hogy a büntető elvégzése előtt odasétált a rúgóhoz, hogy alaposan összezavarja, elbizonytalanítsa, vagy éppen feldühítse.

Az új szabályok értelmében azonban Harry Kane-nek és társainak ettől már nem kell félniük, mivel az ilyen viselkedésért büntetés jár.

Emiliano Martínez előszeretettel bosszantja az ellenfeleket

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Az argentin válogatott kapusának piszkos trükkjeitől félhetnek az angolok

Martíneznek a provokáció az egyik fegyvere. Gyakran azzal próbálja megzavarni ellenfeleit, hogy azt mondja nekik, pontosan tudja, hová fogják lőni a labdát. Az argentin kapus bosszantó taktikája kiválóan bevált a 2021-es Copa América elődöntőjében Kolumbia ellen, amikor három tizenegyeset hárított, hozzájárulva ezzel Argentína tornagyőzelméhez.

Martínez a tizenegyesek elvégzése előtt rendszeresen babrál a labdával, hogy késleltesse a büntetőrúgást.

A Szabályalkotó Testület (IFAB) ezen is módosított, tehát az ilyen jellegű trükközés sem megengedett. A 33 éves kapus kreativitása ezen a téren azonban nem ismer határokat, így elképzelhető, hogy megtalálja a módját az angolok felidegesítésére, amennyiben 11-esekre kerülne sor az elődöntőben. Martínez a játékvezetők figyelmét is gyakran igyekszik magára vonni, folyamatos szövegelésével és színpadias szereplésével tudat alatt kétséget ébreszthet az ellenfelekben.