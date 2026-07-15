Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Gyászhír

Meghalt Szantó Öcsi bácsi

Hoppá!

Híres influenszer videójában tűnt fel Orbán Viktor a világbajnoki elődöntőn

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A labdarúgó-világbajnokság szerdai elődöntőjében Anglia Argentínával csap össze a fináléba jutásért. A mérkőzés előtt szinte mindenki Harry Kane-ről és Lionel Messiről beszél, ám nem biztos, hogy a két világsztár lopja majd el a show-t. Az argentin válogatott kapusa, Emiliano Martínez ezúttal főszereplővé válhat, különösen akkor, ha büntetőpárbajra kerülne sor. Az Aston Villa játékosának megvannak a maga módszerei az ellenfél feldühítésére.

Az argentin válogatott kapusa a 2022-es világbajnokságon fantasztikusan védett. Emiliano Martínez a hollandok elleni negyeddöntő büntetőpárbajában két lövést hárított, a franciák elleni döntőben – amely 3-3 után szintén 11-esekkel dőlt el – kivédte Kingsley Coman kísérletét, Aurélien Tchouaménit pedig az őrületbe kergette. Legnagyobb védését a 123. percben Randal Kolo Muani lövésénél mutatta be: a francia csatár eldönthette volna a vb-finálét, ám Martínez egy elképesztő spárgázással hárított. Az Aston Villa sztárja ezen a vb-n még adós az igazán nagy bravúrokkal, de az angolok elleni elődöntőben könnyen főszereplővé válhat.

Az argentin válogatott kapusára főszerep várhat Anglia ellen
Az argentin válogatott kapusára főszerep várhat Anglia ellen
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Az argentin válogatott kapusa az őrületbe kergetheti az angolokat?

A katari vb legjobb kapusának megválasztott Martínez nem csak hatalmas védéseivel, hanem az ellenfelek hergelésével is képes felhívni magára a figyelmet, és meglehetősen széles a repertoárja a „piszkos trükköket” illetően. Az angolok már előre retteghetnek, ha a meccsen büntetőt kapnak, vagy ha tizenegyespárbajra kerül sor.

A sportszerűség határiat rendre átlépő Martínez miatt még a tizenegyesrúgásokat érintő szabályokon is változtattak a futballban. 

Az argentin kapus rendre azzal bosszantotta az ellenfeleket, hogy a büntető elvégzése előtt odasétált a rúgóhoz, hogy alaposan összezavarja, elbizonytalanítsa, vagy éppen feldühítse.

Az új szabályok értelmében azonban Harry Kane-nek és társainak ettől már nem kell félniük, mivel az ilyen viselkedésért büntetés jár.

Argentina goalkeeper Emiliano Martinez during the 2026 World Cup match between Argentina and Switzerland at Arrowhead Stadium in Kansas City, United States, on July 11, 2026. (Photo by Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto) (Photo by Stefan Koops / NurPhoto via AFP)
Emiliano Martínez előszeretettel bosszantja az ellenfeleket
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Az argentin válogatott kapusának piszkos trükkjeitől félhetnek az angolok

Martíneznek a provokáció az egyik fegyvere. Gyakran azzal próbálja megzavarni ellenfeleit, hogy azt mondja nekik, pontosan tudja, hová fogják lőni a labdát. Az argentin kapus bosszantó taktikája kiválóan bevált a 2021-es Copa América elődöntőjében Kolumbia ellen, amikor három tizenegyeset hárított, hozzájárulva ezzel Argentína tornagyőzelméhez.

Martínez a tizenegyesek elvégzése előtt rendszeresen babrál a labdával, hogy késleltesse a büntetőrúgást.

A Szabályalkotó Testület (IFAB) ezen is módosított, tehát az ilyen jellegű trükközés sem megengedett. A 33 éves kapus kreativitása ezen a téren azonban nem ismer határokat, így elképzelhető, hogy megtalálja a módját az angolok felidegesítésére, amennyiben 11-esekre kerülne sor az elődöntőben. Martínez a játékvezetők figyelmét is gyakran igyekszik magára vonni, folyamatos szövegelésével és színpadias szereplésével tudat alatt kétséget ébreszthet az ellenfelekben.

Polish referee Szymon Marciniak shows a shows a yellow card to Argentina's goalkeeper #23 Emiliano Martinez during the Qatar 2022 World Cup final football match between Argentina and France at Lusail Stadium in Lusail, north of Doha on December 18, 2022. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)
Emiliano Martínez a játékvezetőket is igyekszik befolyásolni
Fotó: JEWEL SAMAD / AFP

Emiliano Martínez vérprofi az ellenfelek elbizonytalanításában

Ha már a színészkedéséről van szó, Martínez ebben is profi, 195 centiméteres magasságával pedig tekintélyt parancsoló a megjelenése. Bár a tizenegyeseknél a gólvonalon való táncolás és a kapufák megérintése is tilos, így is nagy kihívás lesz átjutniuk rajta az angoloknak. Az argentinok világbajnok kapusa az erős szemkontaktust is folyamatosan alkalmazza. Tekintetével szinte perzseli az ellenfeleket, akiket ezzel is hibára kényszeríthet. 

A fent említett módszerek mellett a túlzásba vitt ünnepléssel is gyakran feltűnösködik Martínez, aki szemmel láthatóan azt is élvezi, ha ellenséges légkör fogadja. 

A negatív energiából saját és csapata számára előnyt kovácsol, a kritikák és a sérelmek pedig tulajdonképpen leperegnek róla.

Egykori utánpótlás-edzői szerint Martínez korábban azt a trükköt is alkalmazta, hogy hamis reményt keltett azokban az ellenfeleiben, akikről úgy érezte, nem elég magabiztosak. Ezt úgy tette, hogy könnyű labdákat vétett el szándékosan, így a támadók frusztrációjukban meggondolatlan lövéseket kíséreltek meg, azt gondolva, hogy nagyobb esélyük lehet a gólszerzésre, mint amennyi valójában volt.

Argentina's #23 goalkeeper Emiliano Martinez, reacts during FIFA World Cup 2026, Argentina vs Switzerland, Quarter-final, match 100, at the Kansas City Stadium on July 11, 2026. (Photo by Leo Barrilari / Odyssey Images via AFP)
Emiliano Martínez megkeseríti az ellenfelek életét
Fotó: LEO BARRILARI / Odyssey Images via AFP

Az angolok minden bizonnyal alaposan felkészülnek Emiliano Martínezből, de Thomas Tuchel valószínűleg nem szeretné, hogy az elődöntőben a tizenegyesölő kapussal kelljen szembenézniük a játékosainak. Egy esetleges büntetőpárbaj Argentína malmára hajthatja a vizet, Martínez pedig a katari vb-hez hasonlóan ismét különleges módon vállalhat magára főszerepet.

  • Kapcsolódó cikkek
„A franciáké a legjobb keret, de a miénk a legjobb csapat” – üzent a vb-döntős spanyolok kapitánya
Hatodszor is Lionel Messi: így változott meg 2006 és 2026 között a foci-vb-k sztárja – galéria
„Szégyelld magad!” – kiborultak az argentinok, Szoboszlai csapattársa kínos helyzetbe került

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!