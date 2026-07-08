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Foci-vb 2026

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Egyiptom 2-0-ra vezetett a címvédő ellen, ám végül 3-2-re kikapott, így búcsúzni kényszerült a labdarúgó-világbajnokságtól. Az argentin válogatott elleni nyolcaddöntős vereség után az afrikai együttes szövetségi kapitánya, a rendkívül feldúlt Hoszám Haszan csalást kiáltott.

Az argentin válogatott kétgólos hátrányból fordított Egyiptom ellen a foci-vb nyolcaddöntőjében. Hoszám Haszan borzasztóan dühös volt a hajrában, az indulatos kapitány a játékvezetőtől sárga lapot kapott, a lefújást követően pedig kemény nyilatkozattal hívta fel magára a figyelmet.

Hoszám Haszan szerint csaltak az argentin válogatott javára a nyolcaddöntőben
Hoszám Haszan szerint csaltak az argentin válogatott javára a nyolcaddöntőben
Fotó: BUDA MENDES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az egyiptomi kapitány szerint csalás történt az argentin válogatott javára 

„Nem akarom szépíteni a dolgot, és azt mondani, hogy pechünk volt. 

Kimondom, ami a szívemet nyomja: ma igazságtalan csalás történt ellenünk, és ezt az egész világ láthatta” 

– nyilatkozta Haszan a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. 

„És még egy dolgot szeretnék mondani: ha ennyire azt akarják, hogy Argentína nyerjen, akkor miért hívtak meg mindenkit, hogy jöjjön el és vegyen részt a vb-n?” – tette hozzá a dühöngő szakember.

Elmaradt 11-es miatt dühöngött az egyiptomi kapitány

Az egyiptomiaktól 1-0-s vezetésnél elvett a videobíró egy gólt, mivel a támadást megelőzően Lisandro Martínez ellen szabálytalanság történt. Az afrikaiak már ezen is felháborodtak, de a biztosítékot végleg az verte ki náluk, hogy Argentína győztes gólja előtt szerintük elmaradt egy 11-es a javukra – úgy vélték, Alexis Mac Allister lerántotta Hamdi Fathit a 16-oson belül.

Nem tapasztaltunk sem tiszteletet, sem fair play-t. Egy tizenegyest nem kaptunk meg, a VAR még csak nem is vizsgálta meg a szituációt. 

Mindannyian láttuk a felvételt, amin látható, hogy hátrahúzták a játékosom mezét, mégse kaptunk büntetőt” – tette hozzá Haszan, majd elmondta, hogy a torna további mérkőzéseit nem fogja nézni, annyira igazságtalannak érezi, ami Egyiptommal történt.

Az egyiptomiak számára a nyolcaddöntőben ért véget világbajnokság, Lionel Messiék a legjobb nyolc között Svájccal találkoznak majd.

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