Az argentin válogatott kétgólos hátrányból fordított Egyiptom ellen a foci-vb nyolcaddöntőjében. Hoszám Haszan borzasztóan dühös volt a hajrában, az indulatos kapitány a játékvezetőtől sárga lapot kapott, a lefújást követően pedig kemény nyilatkozattal hívta fel magára a figyelmet.
Az egyiptomi kapitány szerint csalás történt az argentin válogatott javára
„Nem akarom szépíteni a dolgot, és azt mondani, hogy pechünk volt.
Kimondom, ami a szívemet nyomja: ma igazságtalan csalás történt ellenünk, és ezt az egész világ láthatta”
– nyilatkozta Haszan a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.
„És még egy dolgot szeretnék mondani: ha ennyire azt akarják, hogy Argentína nyerjen, akkor miért hívtak meg mindenkit, hogy jöjjön el és vegyen részt a vb-n?” – tette hozzá a dühöngő szakember.
Elmaradt 11-es miatt dühöngött az egyiptomi kapitány
Az egyiptomiaktól 1-0-s vezetésnél elvett a videobíró egy gólt, mivel a támadást megelőzően Lisandro Martínez ellen szabálytalanság történt. Az afrikaiak már ezen is felháborodtak, de a biztosítékot végleg az verte ki náluk, hogy Argentína győztes gólja előtt szerintük elmaradt egy 11-es a javukra – úgy vélték, Alexis Mac Allister lerántotta Hamdi Fathit a 16-oson belül.
Nem tapasztaltunk sem tiszteletet, sem fair play-t. Egy tizenegyest nem kaptunk meg, a VAR még csak nem is vizsgálta meg a szituációt.
Mindannyian láttuk a felvételt, amin látható, hogy hátrahúzták a játékosom mezét, mégse kaptunk büntetőt” – tette hozzá Haszan, majd elmondta, hogy a torna további mérkőzéseit nem fogja nézni, annyira igazságtalannak érezi, ami Egyiptommal történt.
Az egyiptomiak számára a nyolcaddöntőben ért véget világbajnokság, Lionel Messiék a legjobb nyolc között Svájccal találkoznak majd.
- Kapcsolódó cikkek