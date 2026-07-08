Az argentin válogatott kétgólos hátrányból fordított Egyiptom ellen a foci-vb nyolcaddöntőjében. Hoszám Haszan borzasztóan dühös volt a hajrában, az indulatos kapitány a játékvezetőtől sárga lapot kapott, a lefújást követően pedig kemény nyilatkozattal hívta fel magára a figyelmet.

Hoszám Haszan szerint csaltak az argentin válogatott javára a nyolcaddöntőben

Fotó: BUDA MENDES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az egyiptomi kapitány szerint csalás történt az argentin válogatott javára

„Nem akarom szépíteni a dolgot, és azt mondani, hogy pechünk volt.

Kimondom, ami a szívemet nyomja: ma igazságtalan csalás történt ellenünk, és ezt az egész világ láthatta”

– nyilatkozta Haszan a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

„És még egy dolgot szeretnék mondani: ha ennyire azt akarják, hogy Argentína nyerjen, akkor miért hívtak meg mindenkit, hogy jöjjön el és vegyen részt a vb-n?” – tette hozzá a dühöngő szakember.

🚨Full interview of Egypt's Coach Hossam Hassan at full-time:



"I will say what's on my mind regardless of the consequence, this was clearly a rigged match and the whole world saw it"



"And I want to say one more thing, if they want Argentina to win so bad, why call everyone to… — Danis (@DanisMCFC) July 7, 2026

Elmaradt 11-es miatt dühöngött az egyiptomi kapitány

Az egyiptomiaktól 1-0-s vezetésnél elvett a videobíró egy gólt, mivel a támadást megelőzően Lisandro Martínez ellen szabálytalanság történt. Az afrikaiak már ezen is felháborodtak, de a biztosítékot végleg az verte ki náluk, hogy Argentína győztes gólja előtt szerintük elmaradt egy 11-es a javukra – úgy vélték, Alexis Mac Allister lerántotta Hamdi Fathit a 16-oson belül.

Nem tapasztaltunk sem tiszteletet, sem fair play-t. Egy tizenegyest nem kaptunk meg, a VAR még csak nem is vizsgálta meg a szituációt.

Mindannyian láttuk a felvételt, amin látható, hogy hátrahúzták a játékosom mezét, mégse kaptunk büntetőt” – tette hozzá Haszan, majd elmondta, hogy a torna további mérkőzéseit nem fogja nézni, annyira igazságtalannak érezi, ami Egyiptommal történt.

Az egyiptomiak számára a nyolcaddöntőben ért véget világbajnokság, Lionel Messiék a legjobb nyolc között Svájccal találkoznak majd.