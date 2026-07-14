A Liverpool középpályásának édesanyja, Silvina Riela 2020-ban költözött Angliába a fiával, amikor Alexis Mac Allister a Brighton együttesében kezdett játszani. Az argentin válogatott kulcsemberének anyukája éppen ezért megadja a tiszteletet az ellenfélnek, ám a szurkolók haragja utolérte őt a közösségi médiában.

Az argentin válogatott sztárja, Alexis Mac Allister 2020 óta Angliában légióskodik

Fotó: ERCIN ERTURK / ANADOLU

Az argentin válogatott szurkolói Mac Allister édesanyját támadják

Az argentin szurkolók a kedvenc rigmusukkal hangolódnak a szerdai elődöntőre:

„Aki nem ugrál, az angol.”

Mac Allister édesanyja azonban nem hajlandó ezt skandálni, és meg is indokolta, hogy miért.

„Ahogy Lionel Scaloni szövetségi kapitány is mondta, ez csupán egy futballmeccs. Az unokám Angliában született.

Szóval amikor mindenki azt kiabálja, hogy ‚aki nem ugrik fel, az angol’, én vele együtt ülve maradok. Én nem tudom ugyanezt mondani.

Ebben az értelemben nem csatlakozom hozzájuk” – jelentette ki Silvina, akit a közösségi oldalakon durva támadás ért a kijelentése miatt.

Az egyikük a közösségi médiában így írt: „Nevetséges vénasszony”.

Egy másik így fogalmazott: „Szégyelld magad”.

Egy harmadik pedig hozzátette: „Ugyan már, Silvina, ne tégy úgy, mintha teljesen angol lennél”.

La revelación de la mamá de Alexis Mac Allister cuando se canta “el que no salta es un inglés” en los partidos de Argentina 🇦🇷



🗣️ "Lo que dijo Scaloni, es un partido de fútbol. Mi nieta nació en Inglaterra. Así que cuando todos cantan, el que no salta es un inglés, yo me quedo… pic.twitter.com/Uj0nEUfhFo — infobae (@infobae) July 13, 2026

Mac Allisternek magyarázkodnia kellett

Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa az édesanyjához hasonlóan tisztelettel beszélt az angolokról.

Nagy tiszteletet érzek az angolok iránt, mert már hat éve élek ott, és mindig hihetetlenül jól bántak velem.

A futball szempontjából persze nem kétséges számomra, hogy mit érzek. Ez egy nagyon kemény mérkőzés lesz, ezért most a lehető legjobban fel kell készülnünk. Minden tisztelettel mondom, nagyszerű csata lesz a pályán” – nyilatkozta Mac Allister.

Az Anglia-Argentína vb-elődöntő magyar idő szerint szerdán 21 órától kezdődik, a mérkőzést a marokkói származású amerikai játékvezető, Ismail Elfath vezeti majd.