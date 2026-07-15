Habár az első vb-meccsüket 1962-ben játszották, a rivalizálást az 1966-os világbajnoki negyeddöntőjük indította be. Argentína és Anglia azóta, 60 éven át csodálatos gólokat, generációkon átívelő vitákat, piros lapokat és konfliktusokat hozott össze a futballpályán. Ráadásul a két nemzet közötti kapcsolatot politikai feszültségek is uralják, hiszen 1982-ben 74 napon át harcoltak egymással a Falkland-szigeteken. A fegyveres konfliktusban 649 argentin és 255 brit katona, valamint három falklandi civil vesztette életét. Szerda este a foci-vb elődöntőjében Argentína-Anglia meccset rendeznek.

Diego Maradona 1986-ban két emlékezetes gólt szerzett az Argentína-Anglia meccsen Fotó: RODOLFO DEL PERCIO / AFP

Az 1966-os angol-argentin meccs miatt vezették be a lapokat

Anglia és Argentína szerda este Atlantában vb-elődöntőt játszik egymás ellen, és talán kevesen tudják, de az 1966-os vb-negyeddöntőjük történelmi jelentőségű volt: az a meccs hozzájárult ahhoz, hogy a játékvezetők piros és sárga lapokkal fegyelmezik a játékosokat. Azon a találkozón a 33. percben Antonio Rattínt leküldte a pályáról a játékvezető. Az argentin csapatkapitány három perccel korábban felrúgta Bobby Charltont, majd vitatkozott a német játékvezetővel, Rudolf Kreitleinnel.

Mivel a bíró nem beszélt spanyolul, a játékos pedig németül, hatalmas kommunikációs káosz alakult ki. Rattín percekig nem volt hajlandó elhagyni a pályát, tolmácsot követelt, majd dühében leült a királynőnek fenntartott vörös szőnyegre.

Nyolc percen át állt a játék. Ugyanezen a meccsen Jack és Bobby Charlton is szóbeli figyelmeztetést kapott, de erről ők és a szurkolók is csak a másnapi újságokból értesültek, mert a pályán senki sem értette a játékvezető jelzéseit.

Hoy murió Antonio Ratin, emblema de Boca Juniors y la Selección Argentina en los 60s.

A el le debemos la creación de la Tarjeta Roja en el fútbol, cuando en el mundial de 1966 en Inglaterra lo expulsaron y la pudrio toda.



QEPD a este grandepic.twitter.com/ZGakvL4rb3 — Antitodo (@Antitodo01) July 11, 2026

A mérkőzés után a FIFA bírói bizottságából Ken Aston hazafelé tartott, amikor Londonban megállt egy piros lámpánál a Kensington High Streeten, és zseniális ötlete támadt. Arra gondolt, hogy a fényjelzéseket a futballpályán is lehetne alkalmazni, a sárga lenne a figyelmeztetés, a piros pedig "ne tovább", kiestél a játékból. A lapok használata áthidalta a nyelvi korlátokat, így a szurkolók, a tévénézők és maguk a futballisták is azonnal megérthették a bíró döntését. A lapokat a következő vb-n, 1970-ben használták először - írja a BBC.