Vasárnap este New Yorkban véget ér a 2026-os foci-vb, amelynek döntőjében Argentína-Spanyolország mérkőzést játszanak. A finálé önmagában is rangos párosítás lenne két futballnagyhatalom között, ám ezúttal számos különleges körülmény teszi még érdekesebbé a finálét. Szinte sorakoznak a filmbe illő történetek: Argentína a vb-cím megvédésére készül, amire 1962 óta nem volt példa, miközben Lionel Messi utolsó vb-meccse következik, és éppen Spanyolorszég ellen játszhatja, ahol legendává vált. Sőt, az utódjának kikiáltott Lamine Yamal ellen játszhat, akit anno csecsemőként fürdetett.

Lionel Messinek eddig egy gólja van a spanyolok ellen, ám bízik benne, hogy az Argentína-Spanyolország döntőben ez megváltozik

Fotó: Alejandro Pagni/AFP

Argentína-Spanyolország vb-döntő: történelmi meccs

Argentína címvédőként érkezett a tornára, és eddig igazolta, hogy nem véletlenül nyerte meg négy évvel ezelőtt a világbajnokságot. Lionel Scaloni együttese a torna egyik leghatékonyabb csapata, hét mérkőzésen 19 gólt szerzett, és ezzel a vb legeredményesebb alakulata. Külön érdemes kiemelni, hogy a góljaiból 12 a 75. perc után született. A dél-amerikaiak egyik legnagyobb erőssége, hogy többféleképpen is képesek mérkőzéseket nyerni. Ha kell, hosszabb labdabirtoklással irányítják a játékot, máskor pedig gyors átmenetekből és agresszív letámadásból alakítanak ki helyzeteket.

A döntő tétje azonban nem csupán az újabb aranyérem, Argentína olyan lehetőség előtt áll, amelyre generációk óta nem volt példa: 1962 óta egyetlen válogatottnak sem sikerült megvédenie világbajnoki címét.

Legutóbb Pelé Brazíliája tudott egymás után két tornát megnyerni (1958-ban és 1962-ben), előtte pedig Olaszország volt képes erre 1934-ben és 1938-ban. Ha Argentína vasárnap győz, a futballtörténelem harmadik olyan válogatottja lesz, amely megvédte a címét.

A túloldalon Spanyolország egészen más történet végén jutott el a fináléig. A 2010-es világbajnok az elmúlt években ismét a világ élmezőnyébe került, tavaly pedig Európa-bajnoki címet szerzett. Luis de la Fuente együttese a tornán elsősorban szervezettségével, labdabirtoklásával és rendkívül stabil védekezésével emelkedett ki. A spanyolok hét mérkőzés alatt mindössze egyetlen gólt kaptak, és ha megússzák a döntőt kapott gól nélkül, a történelem legjobb világbajnokai lehetnek ezen mutatót tekintve.

Az eddigi győztesek közül hárman (Franciaország – 1998, Olaszország – 2006, Spanyolország – 2010) voltak képesek arra, hogy két kapott góllal diadalmaskodjanak – eggyel még senkinek sem sikerült.

Hatvan évet kellett várni

Bár mindkét ország hosszú évtizedek óta a világ futballelitjéhez tartozik, meglepően ritkán találkoztak egymással. Argentína és Spanyolország eddig összesen 14 alkalommal mérte össze erejét, az örökmérleg pedig teljesen kiegyenlített: mindkét válogatott hat-hat győzelmet aratott, két mérkőzés pedig döntetlennel zárult.