Vasárnap este New Yorkban véget ér a 2026-os foci-vb, amelynek döntőjében Argentína-Spanyolország mérkőzést játszanak. A finálé önmagában is rangos párosítás lenne két futballnagyhatalom között, ám ezúttal számos különleges körülmény teszi még érdekesebbé a finálét. Szinte sorakoznak a filmbe illő történetek: Argentína a vb-cím megvédésére készül, amire 1962 óta nem volt példa, miközben Lionel Messi utolsó vb-meccse következik, és éppen Spanyolorszég ellen játszhatja, ahol legendává vált. Sőt, az utódjának kikiáltott Lamine Yamal ellen játszhat, akit anno csecsemőként fürdetett.
Argentína-Spanyolország vb-döntő: történelmi meccs
Argentína címvédőként érkezett a tornára, és eddig igazolta, hogy nem véletlenül nyerte meg négy évvel ezelőtt a világbajnokságot. Lionel Scaloni együttese a torna egyik leghatékonyabb csapata, hét mérkőzésen 19 gólt szerzett, és ezzel a vb legeredményesebb alakulata. Külön érdemes kiemelni, hogy a góljaiból 12 a 75. perc után született. A dél-amerikaiak egyik legnagyobb erőssége, hogy többféleképpen is képesek mérkőzéseket nyerni. Ha kell, hosszabb labdabirtoklással irányítják a játékot, máskor pedig gyors átmenetekből és agresszív letámadásból alakítanak ki helyzeteket.
A döntő tétje azonban nem csupán az újabb aranyérem, Argentína olyan lehetőség előtt áll, amelyre generációk óta nem volt példa: 1962 óta egyetlen válogatottnak sem sikerült megvédenie világbajnoki címét.
Legutóbb Pelé Brazíliája tudott egymás után két tornát megnyerni (1958-ban és 1962-ben), előtte pedig Olaszország volt képes erre 1934-ben és 1938-ban. Ha Argentína vasárnap győz, a futballtörténelem harmadik olyan válogatottja lesz, amely megvédte a címét.
A túloldalon Spanyolország egészen más történet végén jutott el a fináléig. A 2010-es világbajnok az elmúlt években ismét a világ élmezőnyébe került, tavaly pedig Európa-bajnoki címet szerzett. Luis de la Fuente együttese a tornán elsősorban szervezettségével, labdabirtoklásával és rendkívül stabil védekezésével emelkedett ki. A spanyolok hét mérkőzés alatt mindössze egyetlen gólt kaptak, és ha megússzák a döntőt kapott gól nélkül, a történelem legjobb világbajnokai lehetnek ezen mutatót tekintve.
Az eddigi győztesek közül hárman (Franciaország – 1998, Olaszország – 2006, Spanyolország – 2010) voltak képesek arra, hogy két kapott góllal diadalmaskodjanak – eggyel még senkinek sem sikerült.
Hatvan évet kellett várni
Bár mindkét ország hosszú évtizedek óta a világ futballelitjéhez tartozik, meglepően ritkán találkoztak egymással. Argentína és Spanyolország eddig összesen 14 alkalommal mérte össze erejét, az örökmérleg pedig teljesen kiegyenlített: mindkét válogatott hat-hat győzelmet aratott, két mérkőzés pedig döntetlennel zárult.
Az első összecsapásuk több mint hetven évvel ezelőtt, 1952-ben volt, amikor Argentína 1–0-ra nyert. Azóta számos emlékezetes mérkőzést játszottak egymással, ám világbajnokságon mindössze egyszer találkoztak: erre az 1966-os angliai tornán került sor, amikor Argentína 2–1-re legyőzte Spanyolországot Luis Artime két góljával.
Az akkori mérkőzésnek óriási jelentősége volt: Argentína a győzelemmel nagy lépést tett a továbbjutás felé, míg Spanyolország már a csoportkör után búcsúzni kényszerült. Érdekesség, hogy a két válogatott azóta nem találkozott egymással világbajnokságon, fináléban pláne nem, így a vasárnapi döntő történelmi jelentőségű lesz.
Külön pikantériát ad egy elmaradt randevú is: miután Argentína megnyerte a Copa Américát, Spanyolország pedig az Európa-bajnokságot, a két kontinens bajnokának a Finalissimán kellett volna összecsapnia, ám az a mérkőzés a zsúfolt versenynaptár miatt végül elmaradt.
Messi az utódja ellen küzdhet
A vasárnapi mérkőzés Lionel Messi számára minden szempontból különleges lesz. Az argentin legenda pályafutása során rengeteg alkalommal találkozott spanyol futballistákkal, hiszen karrierje jelentős részét Spanyolországban töltötte. Messi kapcsolata az ibériai nemzettel jóval több egyszerű futballkapcsolatnál: mindössze 13 éves volt, amikor Argentínából Barcelonába költözött, és a katalán klub akadémiáján, a La Masián kezdte meg európai karrierjét. A Barcelona nemcsak lehetőséget adott neki, hanem vállalta azt az orvosi kezelést is, amely nélkül valószínűleg nem bontakozhatott volna ki teljesen a tehetsége.
A következő két évtizedben Messi Spanyolországban vált a világ egyik legismertebb sportolójává: a Barcelonával tíz bajnoki címet, négy Bajnokok Ligáját és számos trófeát nyert, miközben egyéni szinten is minden fontos rekordot megdöntött. Spanyolország és az ottani futballkultúra alapvetően meghatározta a pályafutását, és itt érdemes kiemelni azt is, hogy élete során több időt töltött el Barcelonában, mint szülőhazájában.
Éppen ezért különleges történet, hogy ha valóban ez lesz az utolsó világbajnoki mérkőzése, akkor éppen Spanyolország ellen búcsúzhat a futball legnagyobb színpadától. Messi eddig mindössze háromszor játszott a spanyol nemzeti csapat ellen, mérlege egy győzelem és két vereség. Gólt egyszer szerzett ellenük, 2010-ben, egy 4-1-re megnyert felkészülési mérkőzésen.
Az érem másik oldala Lamine Yamalhoz kapcsolódik. A spanyolok fiatal klasszisa ugyanúgy a Barcelona akadémiáján nevelkedett, mint Messi, és sokan már most úgy tekintenek rá, mint a katalán klub következő korszakának meghatározó játékosára, és szinte Messi igazi utódjára. A két futballista történetét még különlegesebbé teszi a 2007-es UNICEF-fotózás, amelyen a húszéves Messi egy kisbabát fürdetett – a gyermek pedig nem más volt, mint Yamal. Akkor senki sem gondolta, hogy Messi és a kisbaba egyszer majd világbajnoki döntőben találkozik, és Yamalt az argentin utódjának fogják tekinteni Barcelonában.
Filozófiák összecsapása
A FIFA adatai szerint a két döntős a legtöbb fontos mutatóban ott van a legjobbak között. Argentína 4324 sikeres passznál jár a tornán, Spanyolország 4156-nál, mindkét csapat 91 százalékos passzpontosságot produkált, s noha alapvetően eltérő a játékfelfogásuk, technikai szinten mindkét együttes kiemelkedő. Hogy melyik filozófia vezet eredményre, arra vasárnap este (21 óra, tv: M4 Sport) kapunk választ a MetLife Stadion sokat kritizált gyepén.