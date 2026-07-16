A The Athletic azt írja, hogy az Arsenal már mindenben megállapodott a belga klubbal, és már csak az átigazolás véglegesítése maradt hátra.

Hrísztosz Dzólisz a belga bajnokság legjobb játékosként érkezik az Arsenalhoz

Fotó: Dirk Waem / Belga via AFP

A 24 éves bal oldali támadó a belga Leandro Trossard helyére érkezik, aki a héten írta alá szerződését a török Besiktasnál.

Az Arsenal továbbra is az angol válogatott játékost akarja

A 34-szeres görög válogatott játékos minden bizonnyal rotációs szerepkörben érkezik az észak-londoni együtteshez, amelynek első számú célpontja továbbra is az angol válogatott Morgan Rogers. Az Aston Villa a hírek szerint 130 millió eurót szeretne kapni érte.

Az Arsenalhoz szerződve Hrísztosz Dzólisz visszatér Angliába, ahol korábban a Norwich City játékosa volt. A görög futballista korábban 14 Premier League-mérkőzésen lépett pályára, ám nem hagyott mély nyomot maga után, ugyanis sem gólt, sem gólpasszt nem jegyzett az angol élvonalban.

Hrísztosz Dzólisz szenzációs szezont futott a belga Brugge csapatánál

Fotó: Emile Windal / Belga via AFP

A 24 éves játékos kölcsönben szerepelt a holland Twenténél és a német Fortuna Düsseldorfnál is, mielőtt 2024-ben a Club Brugge labdarúgója lett.

A mögöttünk hagyott idényben Dzólisz kiemelkedő teljesítményt nyújtott: minden sorozatot figyelembe véve 52 tétmérkőzésen 22 gólt szerzett és 29 gólpasszt adott, nagyban hozzájárulva ahhoz, hogy a Club Brugge története során 20. alkalommal megnyerje a belga élvonalbeli bajnokságot.