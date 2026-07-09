A 26 éves Illan Meslier a francia Lorient akadémiáján nevelkedett, majd 2018-ban mutatkozott be a felnőttcsapatban, amelynek színeiben 28 másodosztályú bajnoki mérkőzésen védett. A francia utánpótlás-válogatottakat is megjárt kapus 2019 augusztusában egyéves kölcsönszerződést kötött a Leeds Uniteddal, 2020 januárjában pedig éppen egy Arsenal elleni FA-kupa-mérkőzésen mutatkozott be az angol együttesben.

Az Arsenal dobott mentőövet a Leeds Unitednál elfeledett Illan Meslier-nek

Fotó: MI News/NurPhoto via AFP

Az első angliai szezonját követően a Leeds United feljutott a Premier League-be, 2020 nyarán pedig 6,5 millió euróért végleg megszerezte a francia kapust. Meslier azóta 107 Premier League-mérkőzésen lépett pályára, ezek közül azonban mindössze 21-et hozott le kapott gól nélkül.

Miért igazolta le az Arsenal Illan Meslier-t?

A francia kapus legnagyobb erőssége, hogy kiválóan bánik a labdával lábbal, ami alapvető elvárás Mikel Arteta együttesében. Meslier ugyanakkor hajlamos a súlyos hibákra, ráadásul nyomás alatt sem a legmagabiztosabb.

A 26 éves kapus a Premier League-ben meccsenként átlagosan 1,85 gólt kapott. Emellett az előző szezonban egyetlen mérkőzésen sem kapott lehetőséget a Leeds United első csapatában: mindössze két találkozón védett a Premier League 2-ben, amelyben U21-es csapatok szerepelnek.

💬 “It's a massive opportunity.”



Watch Illan Meslier’s first interview on The Arsenal App 👇 — Arsenal (@Arsenal) July 9, 2026

A francia kapus szerződése a szezon végén lejárt a Leeds Unitednál, így az Arsenal ingyen szerezte meg. Minden bizonnyal a harmadik számú kapus lesz David Raya és Kepa Arrizabalaga mögött. Igaz, utóbbival kapcsolatban olyan pletykák is felröppentek, hogy nyitott a klubváltásra, így Meslier akár második számú kapussá is előléphet.

Rendkívül boldog vagyok. Óriási nap ez számomra, hiszen most csatlakoztam a bajnokcsapathoz. Számomra az Arsenal Anglia legnagyobb klubja. Nagyon boldog és büszke vagyok, hogy az Arsenal játékosa lehetek. Alig várom, hogy megmutassam, mennyire szeretem ezt a címert, és alig várom, hogy trófeákat nyerjek ezzel a csapattal, mert ez egy olyan klub, amelynek újra és újra trófeákat kell nyernie”

– mondta Meslier a szerződés aláírása után. A francia kapus a 30-as mezszámot viseli majd az Arsenalban.