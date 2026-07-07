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Madridba igazolt a magyar futballista. A spanyol női labdarúgó-bajnokságban szereplő Atlético Madrid hivatalos honlapján jelentette be, hogy leigazolta Csiszár Henriettát, a magyar válogatott csapatkapitányát.

Az Atlético Madrid közleménye szerint a klub 2028-ig szóló szerződést kötött Csiszár Henriettával, aki az olasz Internazionale csapatától érkezik.

Csiszár Henrietta szerződtetését a hivatalos honlapján jelentette be az Atlético Madrid
Csiszár Henrietta szerződtetését a hivatalos honlapján jelentette be az Atlético Madrid
Fotó: atleticodemadrid.com

Csiszár Henrietta az Atlético Madridhoz igazolt

A 32 éves középpályás a Ferencvárosban kezdte pályafutását. 2012-ben az MTK-hoz igazolt, ahol két szezont töltött el, majd 2015-ben Németországba szerződött. Csiszár Henrietta 2021-ig futballozott Németországban: egy idényt a Lübars csapatában, majd négyet a Bayer Leverkusen együttesében töltött.

2021-ben az olasz Internazionale játékosa lett, ahol az elmúlt öt idényben szerepelt. Az olasz klubnál mind az öt szezonban meghatározó futballista volt, rendszeresen kezdőként lépett pályára, és a csapatkapitányi karszalagot is viselte.

Csiszár Henrietta 2012-ben mutatkozott be a magyar válogatottban, amelyben eddig 125 mérkőzésen 22 gólt szerzett.

Az Atlético Madrid az ötödik helyen végzett a spanyol élvonal legutóbbi idényében.

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