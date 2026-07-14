Az ETO FC Győr az izlandi Vikingur elleni párharc idegenbeli mérkőzését egy 92. percben kapott góllal vesztette el 1-0-ra, a magyar bajnokank így hátrányból kellett fordítania a Bajnokok Ligája selejtezőjében.

Az izlandi Vikingur a két csapat Bajnokok Ligája-selejtezőjének első meccsén legyőzte az ETO-t

Fotó: eto.hu

A Bajnokok Ligája-szereplés folytatásáért küzdött az ETO

Efraín Juárez együttese óriási elánnal kezdte a mérkőzést, a 3. percben Stefulj beadását Gavric lőtte nagy helyzetben a kapu mellé. Az első negyedórában fölényben játszott a magyar bajnok, de gólnak még nem örülhettek a győri szurkolók az ETO Stadionban. A 28. percben Bumba lőtt a 16-os előteréből, kísérlete azonban elsuhant a jobb alsó mellett. A 31. percben Csinger szabálytalankodott egy izlandival szemben, ám előtte Gavricot szerelték, ami nem tűnt tisztának. A győriek hevesen reklamáltak, Tóth Rajmund és Schön is sárgát kapott, a szabadrúgás végül nem okozott veszélyt, az utána következő szöglet viszont igen: Sigurdsson beívelését Hafsteinsson fejelte a bal alsó sarokba.

Az ETO-nak immár kétgólos hátrányból kellett volna fordítnia, a 36. percben pedig 11-est kapott, amit Tóth harcolt ki.

A labda mögé a csapatkapitány Vitális állt, a magyar válogatott középpályás bevarrta a büntetőt.

A 41. percben Gavric beadása után Njie fejelhetett, de blokkoltak az izlandiak, majd kiegyenlítette a párharc állását a Győr. A szünet előtt érett újabb góllá a hazai nyomás: Njie fejese ugyan elkerülte a kaput, de a labda Thorkelssonról a saját kapujába pattant.

Véget ért az ETO számára a BL-szereplés

Az 55. percben megint a Vikingur Reykjavík szerzett gólt, Hafsteinsson megszerezte második találatát is a meccsen – ezzel ismét az izlandi együttes állt továbbjutásra. A 72. percben is gólt szerzett a vendég együttes, de les előzte meg a támadást, így maradt a 2-2, összesítésben 2-3 a Vikingur javára.

A 84. percben Schön állt közel a gólhoz, lövése azonban megpattant, és elkerülte a bal alsó sarkot. A hajrát megnyomta a magyar bajnok, de az eredmény már nem változott.

A Vikungur a döntetlen révén 3-2-es összesítéssel jutott tovább, az ETO a következő körben a Konferencia-ligában folytathatja.