Egy rakat pénzt ajánlottak a Fradinak az első tétmeccs előtt, ez mindent boríthat

Komoly ajánlatot kapott a Fradi Bamidele Yusufért. A zöld-fehérek csütörtökön már a szezon első tétmeccsét játsszák, 20 órától ugyanis az Európa-liga első selejtezőkörében lépnek pályára a szerb FK Vojvodina otthonában. Napokkal a találkozót megelőzőn a Ferencváros az egyik alapemberét már elveszítette, miután Cebrail Makreckis három év után a Qarabaghoz igazolt. Az azeriek azonban nem álltak meg itt, állítólag egy 3 millió eurós ajánlatot küldtek Yusufért.

Bamidele Yusufért komoly ajánlatott tett a Fradinak az azeri Qarabag

Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Bamidele Yusuf követheti Cebrail Makreckist

Cebrail Makreckis távozását már az is előrevetítette, hogy nem került be Borbély Balázs keretébe, amit az Európa-ligára hirdetett ki még a múlt héten – a lett-német nemzetiségű hátvéd végül a Qarabaghoz igazolt a hétvégén. Bamidele Yusuf neve bár ott volt a vezetőedző listáján, külföldi sajtóértesülések szerint az azeri ezüstérmes a nigériai támadót is kinézte magának.

Sőt, állítólag már egy elég komoly, 3 millió eurós ajánlatot is küldtek a Fradinak – legalábbis az idmanxeber.az szerint.

A portál információi arról szólnak, hogy a felek között jelenleg is zajlanak a tárgyalások. A 25 éves Yusuf az előző szezonban 37 mérkőzésen 6 gólt szerzett és 2 gólpasszt adott a Ferencváros színeiben.

Magyarországról erősít a Qarabag

A Qarabag első szerzeménye Magyarországról Várkonyi Bence volt a nyári átigazolási szezonban. A Zalaegerszeg alapembere először állt légiósnak, sajtóhírek szerint egymillió eurót fizettek érte az azeriek, és három évre szóló szerződést írt alá.

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Várkonyi Bence a Qarabağ FK-hoz igazol. Ez egy fontos lépés mind a játékos, mind a klub számára. A Qarabağ egy rangos egyesület, amely hazája élmezőnyében szerepel, és rendszeresen bizonyít az európai porondon

– fogalmazott korábban Várkonyi Bence klubváltásáról a ZTE sportért felelős elnöke, Andrés Jornet.