Elvesztette az egyensúlyát a magasban és a mélybe zuhant egy munkás az FC Barcelona otthonának felújítása közben. A katalán klub hivatalos közleményt adott ki a tragédiáról, amelyben együttérzését fejezte ki az elhunyt férfi családjának.

Tragédia történt a barcelonai Camp Nou felújítása közben

Fotó: Meng Dingbo Xinhua / eyevine / eyevine

Tragédia a barcelonai Camp Nou felújítása közben

A Camp Nou felújításán dolgozó 54 éves munkás még pénteken hunyt el, miután egy emelő platformon állva egyensúlyát vesztette és a mélybe zuhant – számolt be a történtekről a spanyol Mundo Deportivo. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni.

A stadionfelújításon bekövetkezett tragédia után az FC Barcelona közleményt adott ki.

A klub szeretné kifejezni legmélyebb részvétét és szívből jövő támogatását a családnak, barátoknak és kollégáknak

– közölte a katalán klub.