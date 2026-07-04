A döntés hátterében az is szerepet játszik, hogy Ter Stegen jelenleg nem része Hansi Flick terveinek, miközben Barcelona csapatának jelentős bérterhelést jelent a szerződése, amely 2028-ig érvényes. A helyzetet tovább árnyalja, hogy német kapusa fizetésébe korábbi halasztott juttatások is beépültek, így a katalán klubnak nem igazán van mozgástere az értékesítésével kapcsolatban.

A Barcelona edzője nem számol Marc-André ter Stegennel

Fotó: Josep Lago/AFP

A német válogatott kapus pályafutása az elmúlt időszakban pechesen alakult. A 2025/26-os szezon második felét kölcsönben a Girona csapatánáé töltötte, ám mindössze két mérkőzés jutott neki, mielőtt egy combhajlító-sérülés miatt véget ért az idénye. Korábban is többször hátráltatták sérülések, köztük egy súlyos patellaszalag-szakadás, majd később egy hátműtét.

A Barcelona csapatkapitánya az Ajaxhoz kerül kölcsönben

Barcelonában jelentős átrendezés történt kapusposzton: az első számú szerepet Joan García vette át, míg Wojciech Szczęsny szerződést hosszabbított, stabilizálva a klub jelenlegi hierarchiáját. Mindez tovább szűkítette Ter Stegen játéklehetőségeit, aki korábban csapatkapitányként is vezette a katalán együttest.

A kapus 2014-ben érkezett a Borussia Mönchengladbach együttesétől, és azóta 423 mérkőzésen védte a Barcelona kapuját. Pályafutása során hét bajnoki címet nyert, valamint elhódította a Bajnokok Ligája-trófeá, mellette pedig még hat Király-kupa-győzelmet is bezsebelt.

A most körvonalazódó kölcsönszerződés így nem csupán egy új állomás lehet Ter Stegen pályafutásában, hanem egyben annak is jele, hogy a Barcelona hosszabb távon már egy másik kapusra építi a jövőjét.