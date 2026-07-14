A Barcelona hétfőn nevezte meg azokat a fiatal játékosokat, akik csatlakozhattak az első csapat felkészüléséhez, köztük Yaakobishvili Áront is. A magyar kapus számára ez újabb fontos mérföldkő, hiszen közvetlen közelről bizonyíthat a szakmai stábnak, miközben a világ egyik legerősebb keretével készülhet.

A Barcelona kapusa már bemutatkozott a magyar válogatottban

Fotó: Pal Gollner/NurPhoto/AFP

A Barcelona kölcsönadná Yaakobishvili Áront

A katalán klub továbbra is hosszú távon számol vele, ugyanakkor nem Barcelonában képzelik el a következő idényét. A vezetők úgy vélik, hogy fejlődését sokkal inkább a rendszeres játéklehetőség szolgálná, ezért napirenden van egy újabb kölcsönadás. Erre minden okuk megvan, hiszen a Barcelona kapusposztján óriási a konkurencia.

Továbbra is Joan García számít Hansi Flick első számú választásának, míg mögötte a rutinos Wojciech Szczesny lehet a tartalék. Eközben Marc-André ter Stegen távozása egyre valószínűbb, a német válogatott kapus nagyon közel áll ahhoz, hogy az Ajaxhoz kerüljön kölcsönbe, már csak a fizetése körüli adóügyeket kell lezárni. A harmadik számú kapus szerepéért a Barcelona két saját nevelésű fiatalja, Eder Aller és Iker Rodríguez versenyezhet.

A klub filozófiájába jobban illeszkedik, hogy ezt a pozíciót valamelyik La Masia-kapus kapja meg, miközben Yaakobishvili esetében sokkal valószínűbbnek tűnik a kölcsönadás.

Van bőven opció

Az egyszeres magyar válogatott kapus iránt ráadásul nagy az érdeklődés. A spanyol sajtó szerint két La Liga-klub is szívesen látná a keretében, de alsóbb vonalból is vannak kérői: a Levante és az újonc Racing Santander mellett a másodosztályba visszacsúszó Mallorca is képben van. A katalánok számára természetesen az lenne az ideális, ha Yaakobishvili már az élvonalban szerezhetne rendszeres játéklehetőséget, hiszen ez jelentősen felgyorsíthatná a fejlődését.

A 20 éves kapus mögött mozgalmas időszak áll. Az előző idényt kölcsönben az FC Andorránál töltötte, ahol értékes tapasztalatokat szerzett, időközben pedig a magyar válogatottban is bemutatkozhatott.

A Barcelona továbbra is bízik benne, ezt jól mutatja, hogy tavaly 2028-ig hosszabbított a játékossal.

A mostani felkészülés ezért elsősorban nem arról szól, hogy Yaakobishvili helyet harcoljon ki az első csapatban, hanem arról, hogy Hansi Flick és stábja személyesen is felmérhesse, mennyit fejlődött az elmúlt egy évben. A klub vezetői ezt követően dönthetnek arról, melyik csapat jelentené számára a legjobb következő állomást.