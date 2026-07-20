Barnai Judit nemcsak a kosárlabdapályán érzi otthon magát, a labdarúgásért is szenvedélyesen rajong. Curtis felesége egyetlen esti mérkőzést sem hagyott ki a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon – saját bevallása szerint csupán a hajnali kezdésű találkozókról mondott le. A Cegléd kosárlabdázója az Origónak mosolyogva árulta el: egy dolgot különösen sajnál a vb kapcsán. A vasárnap esti Spanyolország–Argentína vb-döntő (0-1) előtt nem kötött fogadást a férjével, Curtissel.

Barnai Judit Spanyolországnak szurkolt a vb-döntőben Fotó: TumbaszHedi

Barnai Judit Spanyolországnak szurkolt a vb-döntőben

A Széki-családban is megoszlottak a szurkolói érzelmek a labdarúgó-világbajnokság döntője alatt: míg Curtis és kisfia, Doncsi Argentínának drukkoltak, Judit a spanyolok sikerében bízott.

Természetesen végignéztük az egész döntőt. Curtis és Doncsi hangosan szurkoltak Argentínának, én pedig végig azt mondtam, hogy a spanyolok fognak nyerni. Ati is elismerte a meccs után, hogy a spanyolok teljesen megérdemelten nyertek, úgyhogy ebből nem volt vita

– mesélte az Origo Sportnak Barnai Judit.

A Cegléd kosárlabdázója elárulta, hogy szinte az egész világbajnokságot figyelemmel követte.

Mindig is szerettem a focit, és mióta sportolok – már közel húsz éve –, szinte minden sportágat követek. Egy világbajnokság pedig mindig különleges esemény, ezért igyekeztem minden mérkőzést megnézni. Csak azokról maradtam le, amelyeket hajnalban játszottak.

Bár a döntőben már a spanyoloknak szurkolt, elmondása szerint a torna elején inkább a kisebb válogatottak teljesítményét figyelte, és nekik drukkolt a nagy esélyesek ellen.

„Nagyon megszerettem például a Zöld-foki Köztársaság válogatottját. Szerintem fantasztikusan játszottak, a kapusuk pedig elképesztő teljesítményt nyújtott. Ahogy azonban egyre fogyatkoztak a csapatok, végül a spanyoloknak és a franciáknak kezdtem szurkolni” – mondta.

Barnai Judit: Végre egyszer nyertem volna Atival szemben

Az már korábban is ismert volt, hogy férje, Széki Attila, vagyis Curtis régóta elkötelezett Argentína-szurkoló. Barnai Judit azt is elárulta, honnan ered férje rajongása.

Nála ez régi történet. Gyerekkora óta hatalmas Maradona-rajongó, sőt van egy eredeti, Maradona által dedikált meze is, amely a falon lóg. Nem is volt kérdés, hogy ezen a világbajnokságon is végig Argentínának szurkolt

- mondta Barnai Judit, aki egy dolgot bán az egész vb-döntő után.