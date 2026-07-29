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A bajor rekordbajnok edzése kemény játékot hozott. A Bayern München középpályása, Joao Palhinha kőkemény rúgást kapott csapattársától, de Vincent Kompany vezetőedző sem finomkodott a tréningen.

A Bayern München egy felkészülési mérkőzést már lejátszott ezen a nyáron, a bajor csapatra további négy barátságos találkozó vár még a Borussia Dortmund elleni Német Szuperkupa-döntő előtt. A Bundesliga és a Német Kupa címvédője szerda délelőtt újabb tréninget tartott a Tegernsee-tónál található edzőtáborban, fél óra elteltével azonban kitört a pánik.

Kemény játékot hozott a Bayern München szerdai edzése
Kemény játékot hozott a Bayern München szerdai edzése
Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / SVEN SIMON

A Bayern München játékosa megsérült

Az edzőmérkőzésen kissé felpörgött a tempó, a dél-koreai válogatott Kim Mindzse pedig nem fogta vissza magát. 

A 29 éves hátvéd keményen rátartott a klubtól távozófélben lévő Joao Palhinha lábára, akit csapattársa becsúszása után ápolni kellett.

A portugál játékos bal sípcsontja látta kárát a belépőnek, ennek ellenére folytatta a játékot. A félidőben a 31 éves középpályás lába bedagadt, az orvosok kötést helyeztek rá, így nem kellett abbahagynia az edzőmeccset, sőt, a tréning végén biciklivel tekert vissza a csapat szállodájába.

A Bild beszámolt róla, hogy az edzőmeccs előtt sem finomkodtak a játékosok, Vincent Kompany vezetőedző kemény játékra szólította fel a futballistáit. Az egyik feladat során, amikor a védők a támadók visszaszorítását gyakorolták, a belga tréner ráordított Kim Mindzsére. 

„Öld meg!” – harsogta az edző utalva a csapat fiatal tehetségére, Vincent Manubára, akitől ezek után ezt kérdezte: „Megijedtél?”

A edzés után a Bayern sztárjai ismét mosolyogtak, majd türelmesen autogramokat osztogattak a szurkolóknak. Három nyilvános edzés után csütörtök reggel egy zártkörű tréningre kerül sor, majd a Bayern még aznap 18 órától felkészülési mérkőzést játszik az amatőr bajnokságban szereplő Rottach-Egern csapata ellen.

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