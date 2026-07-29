A Bayern München egy felkészülési mérkőzést már lejátszott ezen a nyáron, a bajor csapatra további négy barátságos találkozó vár még a Borussia Dortmund elleni Német Szuperkupa-döntő előtt. A Bundesliga és a Német Kupa címvédője szerda délelőtt újabb tréninget tartott a Tegernsee-tónál található edzőtáborban, fél óra elteltével azonban kitört a pánik.

Kemény játékot hozott a Bayern München szerdai edzése

Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / SVEN SIMON

A Bayern München játékosa megsérült

Az edzőmérkőzésen kissé felpörgött a tempó, a dél-koreai válogatott Kim Mindzse pedig nem fogta vissza magát.

A 29 éves hátvéd keményen rátartott a klubtól távozófélben lévő Joao Palhinha lábára, akit csapattársa becsúszása után ápolni kellett.

A portugál játékos bal sípcsontja látta kárát a belépőnek, ennek ellenére folytatta a játékot. A félidőben a 31 éves középpályás lába bedagadt, az orvosok kötést helyeztek rá, így nem kellett abbahagynia az edzőmeccset, sőt, a tréning végén biciklivel tekert vissza a csapat szállodájába.

João Palhinha sustained a knock to his left shin after a challenge by Kim Min-jae. The Portuguese midfielder went down in pain and received treatment, Kim immediately went over to him and apologized. Palhinha was able to play through, even though his shin was swollen. He then… pic.twitter.com/JHfXIUi6EA — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 29, 2026

A Bild beszámolt róla, hogy az edzőmeccs előtt sem finomkodtak a játékosok, Vincent Kompany vezetőedző kemény játékra szólította fel a futballistáit. Az egyik feladat során, amikor a védők a támadók visszaszorítását gyakorolták, a belga tréner ráordított Kim Mindzsére.

„Öld meg!” – harsogta az edző utalva a csapat fiatal tehetségére, Vincent Manubára, akitől ezek után ezt kérdezte: „Megijedtél?”

A edzés után a Bayern sztárjai ismét mosolyogtak, majd türelmesen autogramokat osztogattak a szurkolóknak. Három nyilvános edzés után csütörtök reggel egy zártkörű tréningre kerül sor, majd a Bayern még aznap 18 órától felkészülési mérkőzést játszik az amatőr bajnokságban szereplő Rottach-Egern csapata ellen.