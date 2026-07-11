A spanyol csapat uralta a játékot és magabiztosan szerzett vezetést a foci-vb negyeddöntőjében, ám a belga válogatott egy szép fejessel még a szünet előtt egyenlíteni tudott. Belgium legjobbja Thibaut Courtois kapus volt, a Real Madrid sztárja hatalmas védésekkel tartotta életben csapata továbbjutási esélyeit, de a 71. percben le kellett jönnie a pályáról.

A belga válogatott kapusa, Thibaut Courtois nagyon balszerencsés volt a spanyolok ellen

Fotó: BRUNO FAHY / BELGA MAG

A belga válogatott kapusa drámai pillanatokat élt át

Courtois megsérült, ezért át kellett adnia a helyét a Manchester United kapusának, Senne Lammensnek. A belgák legjobbja könnyek között hagyta el a pályát, fájdalmát pedig csak fokozta, ami a 88. percben történt.

A spanyolok el akarták dönteni a meccset a rendes játékidőben, ami végül sikerült is, de ehhez nagyban hozzájárult Courtois helyettesének a döbbenetes hibája.

Pau Cubarsí jó 25 méterről lőtt kapura, Lammens azonban rosszul mérte fel a helyzetet és meg akarta fogni a labdát, de az kijött róla, az érkező Mikel Merino pedig a léc alá bombázta a kipattanót.

A kispadon a jelenetet végignéző Courtois reakciója minden szónál többet elárul:

A Real kapusa ennél nehezebb lövéseket is megfogott a meccsen,

így minden bizonnyal hárította volna ezt is, de azt már soha nem tudjuk meg, mi lett volna, ha nem sérül meg és ő áll a kapuban.

A belgák sorsát tehát egy drámai hiba pecsételte meg, Courtois pedig hiába volt csapata legjobbja, Rudi García együttese búcsúzni kényszerült az elődöntőben. Spanyolország végig jobban játszott és többet tett a továbbjutásért, de végül egy hatalmas hiba, valamint Merino gyors reakciója döntött.