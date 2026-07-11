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A spanyol válogatott egy 88. percben szerzett góllal harcolta ki a elődöntőbe jutást Belgium ellen a labdarúgó-világbajnokságon. A mindent eldöntő találat a Thibaut Courtois helyére becserélt Senne Lammens elképesztő hibája után született. A belga válogatott első számú kapusa a mérkőzés után elmondta a véleményét helyettese sorsdöntő bakijáról.

A belga válogatott legjobbja Thibaut Courtois volt a spanyolok elleni vb-negyeddöntőben. A Real Madrid kapusát azonban sérülés miatt le kellett cserélni, a helyére pedig Senne Lammens állt be, aki a 88. percben hatalmas hibát vétett. Pau Cubarsí 25 méterről lőtt kapura, a cserekapus azonban rosszul mérte fel a helyzetet és meg akarta fogni a labdát, de az kijött róla, az érkező Mikel Merino pedig a léc alá bombázta a kipattanót. Spanyolország ezzel továbbjutott, Belgium viszont kiesett.

A belga válogatott cserekapusának óriási hibája megpecsételte csapata sorsát
A belga válogatott cserekapusának óriási hibája megpecsételte csapata sorsát
Fotó: HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A belga válogatott sztárja megvédte a helyettesét

Courtois a mérkőzés után a védelmébe vette a Manchester United kapusát, Lammenst. 

„Az az igazság, hogy nem volt szerencséje. A futball sajnos néha ilyen. Erősen megöleltem őt. Remek kapus. Az ember csak erősebbé válik egy ilyen negatív élménytől. 

Végülis nem lehet neki már sokat mondani, vagy sok tanácsot adni. Erős srác, erős személyiség. Biztos vagyok benne, hogy rendbe jön” – mondta Courtois, aki a saját állapotáról is megszólalt.

Thibaut Courtois folytathatta volna a játékot?

Courtois azt is elárulta, hogy a második félidő elején, egy kirúgás után fájdalmat érzett a jobb lábában, viszont a pályán akart maradni, ám a belga szövetségi kapitány, Rudi García végül lecserélte.

„Természetesen folytatni akartam, de az edző olyan játékost akart, aki 100%-os állapotban van” – mondta Courtois.

„Szerettem volna még talán öt vagy tíz percet játszani, mert jól éreztem magam. 

Voltak bravúrjaim, és nem okozott nekem gondot ezeknek a védéseknek a kivitelezése. Ez a szövetségi kapitány döntése volt, de ezzel nincs gond” – tette hozzá a 34 éves kapus.

A belga válogatott kapusa, Thibaut Courtois könnyek között hagyta el a pályát
A belga válogatott kapusa, Thibaut Courtois könnyek között hagyta el a pályát
Fotó: BRUNO FAHY / BELGA MAG

A belga válogatott számára a negyeddöntőben ért véget a foci-vb, a spanyolok pedig a franciák ellen lépnek majd pályára a legjobb négy között.

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