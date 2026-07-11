A belga válogatott legjobbja Thibaut Courtois volt a spanyolok elleni vb-negyeddöntőben. A Real Madrid kapusát azonban sérülés miatt le kellett cserélni, a helyére pedig Senne Lammens állt be, aki a 88. percben hatalmas hibát vétett. Pau Cubarsí 25 méterről lőtt kapura, a cserekapus azonban rosszul mérte fel a helyzetet és meg akarta fogni a labdát, de az kijött róla, az érkező Mikel Merino pedig a léc alá bombázta a kipattanót. Spanyolország ezzel továbbjutott, Belgium viszont kiesett.

A belga válogatott cserekapusának óriási hibája megpecsételte csapata sorsát

Fotó: HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A belga válogatott sztárja megvédte a helyettesét

Courtois a mérkőzés után a védelmébe vette a Manchester United kapusát, Lammenst.

„Az az igazság, hogy nem volt szerencséje. A futball sajnos néha ilyen. Erősen megöleltem őt. Remek kapus. Az ember csak erősebbé válik egy ilyen negatív élménytől.

Végülis nem lehet neki már sokat mondani, vagy sok tanácsot adni. Erős srác, erős személyiség. Biztos vagyok benne, hogy rendbe jön” – mondta Courtois, aki a saját állapotáról is megszólalt.

Thibaut Courtois had his say after Lammens’ costly mistake led to Spain’s winning goal 🎙️#WorldCup pic.twitter.com/D2l60faeLT — DAZN Football (@DAZNFootball) July 11, 2026

Thibaut Courtois folytathatta volna a játékot?

Courtois azt is elárulta, hogy a második félidő elején, egy kirúgás után fájdalmat érzett a jobb lábában, viszont a pályán akart maradni, ám a belga szövetségi kapitány, Rudi García végül lecserélte.

„Természetesen folytatni akartam, de az edző olyan játékost akart, aki 100%-os állapotban van” – mondta Courtois.

„Szerettem volna még talán öt vagy tíz percet játszani, mert jól éreztem magam.

Voltak bravúrjaim, és nem okozott nekem gondot ezeknek a védéseknek a kivitelezése. Ez a szövetségi kapitány döntése volt, de ezzel nincs gond” – tette hozzá a 34 éves kapus.

A belga válogatott kapusa, Thibaut Courtois könnyek között hagyta el a pályát

Fotó: BRUNO FAHY / BELGA MAG

A belga válogatott számára a negyeddöntőben ért véget a foci-vb, a spanyolok pedig a franciák ellen lépnek majd pályára a legjobb négy között.