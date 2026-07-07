A belgák hivatalos X-oldala a mérkőzés után mindössze ennyit írt: „Overturn this”, vagyis „Ezt vonjátok vissza.” A rövid üzenet egyértelmű utalás volt arra a hatalmas visszhangot kiváltó döntésre, amellyel a FIFA még a mérkőzés előtt felfüggesztette Folarin Balogun automatikus egymeccses eltiltását, így az amerikai csatár pályára léphetett Belgium ellen. A döntést Belgiumban felháborodással fogadták, mivel ilyesmire korábban még nem volt példa.

A belgák nem bíztak semmit a véletlenre, esélyt sem adtak az amerikai válogatottnak

Fotó: Ercin Erturk/Anadolu/AFP

Az ügyet tovább árnyékolta, hogy Donald Trump nyilvánosan elismerte: felvette a kapcsolatot Gianni Infantinóval, a FIFA elnökével, és kérte Balogun ügyének felülvizsgálatát. Az amerikai elnök a döntés után a közösségi oldalán meg is köszönte a FIFA-nak, hogy szerinte „helyrehozta az igazságtalanságot”. A belga szövetség ezzel szemben értetlenül állt a példátlan döntés előtt, és a fair play alapelveinek megsértéséről beszélt.

A belgák a pályán és azon kívül is válaszoltak

A pályán azonban Belgium egy pillanatig sem hagyott kétséget afelől, melyik csapat a jobb: a belgák 4-1-re győztek, így az Egyesült Államok búcsúzott a részben hazai rendezésű világbajnokságtól. A lefújás után érkezett üzenet nemcsak az amerikai válogatottnak, hanem közvetve a vitatott FIFA-döntésnek és Trumpnak is odaszúrt – utóbbit a játékosok is kigúnyolták.

A belga játékosok sem rejtették véka alá a véleményüket. Nicolas Raskin a mérkőzés után úgy fogalmazott, hogy „az életben mindig létezik igazság”, és szerinte a győzelem bizonyos értelemben igazságot szolgáltatott a történtek után.

A belga válogatott a Portugáliát búcsúztató Spanyolországgal mérkőzik meg július 10-én a negyeddöntőben.