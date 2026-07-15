Az angol válogatott a világbajnokság negyeddöntőjében 2–1-re legyőzte a norvég csapatot. A beszédtémát azonban nem az angolok sikere, hanem a botrányos körülmények között született első góljuk, valamint Thomas Tuchel kritikus értékelése és Jude Bellingham éles visszavágása szolgáltatta.
Mivel az angolok szerdán este a vb-címvédő Argentínával találkoznak az elődöntőben, a szövetségi kapitány szerette volna lezárni a vitákat, és a csapat figyelmét teljes mértékben a következő mérkőzésre irányítani.
Tuchelnek semmi problémája nincs Bellingham nyilatkozatával
Az elődöntő előtt Tuchel hangsúlyozta, hogy semmi problémája nincs Bellingham mérkőzés utáni nyilatkozatával, és úgy véli, ugyanúgy gondolkodnak. Ahogy azt az Origo is megírta, Bellingham a norvégok elleni mérkőzés után azt mondta, hogy edzője nem tudhatja, milyen érzés nagy hőségben és magas páratartalomban játszani.
Úgy érzem, ugyanabból a szemléletből indultunk ki. A megjegyzéseink ugyanonnan fakadnak: abból, hogy versengő típusok vagyunk, és a tétmeccseken mindig a maximumra törekszünk”
– idézi a The Athletic a német szakembert, aki fontosnak tartotta, hogy ismét pozitív üzenetet közvetítsen játékosai felé.
Később a talkSPORT-nak nyilatkozva Tuchel azt is kijelentette, hogy a történtek után közte és Bellingham között szorosabb a kapcsolat, mint valaha. Az angol szövetségi kapitány védelmébe vette a középpályást, és úgy vélte, sokan mesterségesen próbálnak konfliktust kreálni.
„Az emberek félreértéseket és repedéseket próbálnak keresni ott, ahol nincsenek” – fogalmazott Tuchel, aki hangsúlyozta, hogy Bellingham rendkívül kimerült volt a mérkőzés után, amikor a sajtó rendelkezésére állt.
Mit várnak egy játékostól, aki éppen mindent kiadott magából, és néhány perccel később már egy mikrofon előtt áll egy villáminterjúban? Ez teljesen természetes helyzet. Mi ugyanolyan közel állunk egymáshoz, mint eddig – sőt, talán még közelebb is. Ez a pályán is látszik. Az elmúlt napokban kiváló volt az energia és a hangulat a csapaton belül, készen állunk a mérkőzésre”
– folytatta a német szakember.
Az angol válogatott szombaton késő este érkezett vissza Kansas Citybe. A vasárnapi regenerációs nap végén Tuchel már egyértelműen azt szerette volna, hogy mindenki maga mögött hagyja a Norvégia elleni találkozót.
„Vasárnap este ismét elmondtam a játékosoknak, hogy lépjünk tovább. Onnantól kezdve már kizárólag az elődöntőre és Argentínára koncentráltunk” – mondta Tuchel, aki kiemelte, hogy a mérkőzés utáni értékelésének pozitív részei kevés figyelmet kaptak.
„Bellinghamet csak a kritikus megjegyzéseimmel szembesítették. Pedig világklasszis játékosnak neveztem, azt mondtam, ismét világklasszis megmozdulásokkal döntötte el a mérkőzést, és azt is kiemeltem, hogy ennek a csapatnak kivételes a mentalitása. Ezekről azonban senki sem kérdezte. Azt kérdezték tőle:
»Mit gondolsz arról, hogy az edző szerint pontatlanul játszottál?« Persze, hogy visszaszól az ember, amikor éppen 120 percet játszott, két gólt szerzett, és szó szerint minden energiáját a pályán hagyta. Ez teljesen természetes reakció egy ilyen mentalitású játékostól”
– mérgelődött a német szakember, aki szerint Bellingham reakciója teljesen ösztönös volt.
Az angol kapitány végül az elődöntős ellenfélről, Argentínáról is beszélt. Úgy fogalmazott, hogy az argentinokat a történelmük is hajtja, ugyanakkor Anglia is képes hasonló érzelmi töltettel futballozni.
Van bennük egy különleges plusz, érezni lehet rajtuk, amikor hátrányba kerülnek vagy szoros a mérkőzés. Nagyon nehéz legyőzni őket. Szinte ugyanaz a keretük, mint négy évvel ezelőtt. Érződik rajtuk az összetartás és az önfeláldozás. Nem esnek pánikba, ha hátrányba kerülnek, hisznek a saját játékstílusukban, amely rendkívül érzelmekre épül. Ez igaz volt Katarban, és most is az. Természetesen a történelmük is óriási motivációt jelent számukra. De mi is érzelmes csapat vagyunk, megvan bennünk a küzdőszellem és az a mentalitás, amely szükséges ahhoz, hogy felvegyük velük a harcot. Készen állunk rá”
– tette hozzá az angol válogatott szövetségi kapitánya.
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