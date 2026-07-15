Az angol válogatott a világbajnokság negyeddöntőjében 2–1-re legyőzte a norvég csapatot. A beszédtémát azonban nem az angolok sikere, hanem a botrányos körülmények között született első góljuk, valamint Thomas Tuchel kritikus értékelése és Jude Bellingham éles visszavágása szolgáltatta.

Jude Bellinghamnek szenzációs világbajnoksága van

Fotó: Richard Pelham/Getty Images via AFP

Mivel az angolok szerdán este a vb-címvédő Argentínával találkoznak az elődöntőben, a szövetségi kapitány szerette volna lezárni a vitákat, és a csapat figyelmét teljes mértékben a következő mérkőzésre irányítani.

Tuchelnek semmi problémája nincs Bellingham nyilatkozatával

Az elődöntő előtt Tuchel hangsúlyozta, hogy semmi problémája nincs Bellingham mérkőzés utáni nyilatkozatával, és úgy véli, ugyanúgy gondolkodnak. Ahogy azt az Origo is megírta, Bellingham a norvégok elleni mérkőzés után azt mondta, hogy edzője nem tudhatja, milyen érzés nagy hőségben és magas páratartalomban játszani.

Úgy érzem, ugyanabból a szemléletből indultunk ki. A megjegyzéseink ugyanonnan fakadnak: abból, hogy versengő típusok vagyunk, és a tétmeccseken mindig a maximumra törekszünk”

– idézi a The Athletic a német szakembert, aki fontosnak tartotta, hogy ismét pozitív üzenetet közvetítsen játékosai felé.

Később a talkSPORT-nak nyilatkozva Tuchel azt is kijelentette, hogy a történtek után közte és Bellingham között szorosabb a kapcsolat, mint valaha. Az angol szövetségi kapitány védelmébe vette a középpályást, és úgy vélte, sokan mesterségesen próbálnak konfliktust kreálni.

„Az emberek félreértéseket és repedéseket próbálnak keresni ott, ahol nincsenek” – fogalmazott Tuchel, aki hangsúlyozta, hogy Bellingham rendkívül kimerült volt a mérkőzés után, amikor a sajtó rendelkezésére állt.

Mit várnak egy játékostól, aki éppen mindent kiadott magából, és néhány perccel később már egy mikrofon előtt áll egy villáminterjúban? Ez teljesen természetes helyzet. Mi ugyanolyan közel állunk egymáshoz, mint eddig – sőt, talán még közelebb is. Ez a pályán is látszik. Az elmúlt napokban kiváló volt az energia és a hangulat a csapaton belül, készen állunk a mérkőzésre”

– folytatta a német szakember.