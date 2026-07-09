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Száguldás a hullámokon: Böde Dániel megmutatta, mivel tölti a nyári szabadnapjait - videó

28 perce
böde dánielpaksjetski
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Úgy tűnik, a Paks támadója nem csak a pályán mozog otthonosan. Böde Dániel megmutatta, mivel tölti a szabadidejét.

Idén májusban újabb egy évvel meghosszabbította szerződését a Pakssal Böde Dániel, így a következő idényben is a tolnai együttes játékosa marad. A mögöttük hagyott, megterhelő szezon végén a csapat a harmadik helyen zárt, ezzel pedig kiharcolta a Konferencia-liga selejtezőjében való szereplés jogát. Azonban most a megérdemelt pihenőidejét Böde aktív kikapcsolódással tölti. A rutinos támadó a közösségi oldalán mutatta meg követőinek, hogy szabadnapjain jetskizéssel kapcsolódik ki, és egy látványos videót is megosztott a vízen töltött pillanatokról.

Böde Dániel a vízen is otthonosan mozog
Böde Dániel a vízen is otthonosan mozog / Fotó: Vasvári Tamás

Böde Dániel a vízen is otthonosan mozog

Úgy tűnik, a 39 éves csatártól a vízi sportok sem állnak távol. Böde Dániel a TikTok-oldalán mutatta meg, milyen otthonosan mozog a jetskin, és azt is elárulta, hogy egészen Dunaújvárosig jutott, amely lakóhelyétől mintegy 35 kilométerre található közúton. A rutinos támadó elmondta, nyáron tökéletesnek tartja az időjárást a jetskizéshez, amely mára az egyik kedvenc hobbijává vált. Azt is hozzátette, különösen szereti, amikor egy nagyobb hajó halad el mellette, mert az általa keltett nagy hullámok még izgalmasabbá teszik a motorozást a vízen.

@bodedj13 Mutatom, mivel töltöm a szabadidőmet. 🚤😉 #hobbi #bodedani #jetski #madocsa #nyar ♬ eredeti hang - Böde Dániel

A Paks már javában készül az új idényre, az első igazán komoly megmérettetés azonban július 23-án, 19 órától vár a csapatra, amikor megkezdi szereplését a Konferencia-liga selejtezőjében. Bognár György vezetőedző együttese rögtön nehéz ellenféllel találja szemben magát, hiszen a görög Panathinaikosz lesz a riválisa. Két nappal később pedig a hazai bajnokság is elrajtol a paksiak számára: az NB I első fordulójában az előző idény ezüstérmese, a Ferencváros ellen lépnek pályára.

 

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