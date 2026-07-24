Bognár György együttese már kétgólos hátrányban volt a második félidő elején, végül Böde Dániel látványos góljával összejött a szépítés. A paksiaknak így is pokolian nehéz dolguk lesz az athéni visszavágón, s ezzel a csapat vezetőedzője is tisztában van.

Bognár György nem volt kibékülve a játékvezetéssel

Fotó: paksifc.hu

Bognár György a játékvezetéssel foglalkozott

Jobb képességű ellenféllel játszottunk. Nemcsak csapatként, hanem egyénileg is jobb képességű játékosok alkották az ellenfelet. Nagyon veszélyesek voltak a középpályán, ha labdát szereztek, átfutottak rajtunk. Nekünk is lehettek volna lehetőségeink, de a végén nem kaptunk meg minden korrekt ítéletet. Három ilyen bírót Pakson is találtunk volna. Nem a bírókra fogom, de nem tudtunk több helyzetet kialakítani, mert nem kaptuk meg ezeket az ítéleteket

– értékelt az M4 Sportnak Bognár György, aki kiemelte, minden mérkőzésnek vannak különböző periódusai, nem tudnak 90 percen keresztül ugyanúgy játszani, s ennek volt köszönhető, hogy a találkozó végén sokkal jobban futballoztak, mint a második félidő elején.

„Felvállaltuk a saját játékunkat, benne lehetett volna még egy gól, akár döntetlen is lehetett volna ez a mérkőzés, de a játék képe alapján az ellenfél nagyobb játékerőt képviselt” – mondta a 64 éves szakember, aki hozzátette, a visszavágón sem fognak bekkelni, hanem bátran támadnak majd.

A szépítő gólt szerző Böde Dániel szerint a Paks eddigi csekély esélye is tovább csökkent, ennek ellenére nem adják fel a továbbjutást a Panathinaikosz ellen.

„Előtte azt mondtam, tíz százalék az esélyünk, ez most lecsökkent ötre, de mindent meg fogunk tenni, hogy megfordítsuk a párharcot” – fogadkozott a 25-szörös magyar válogatott csatár.

A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Athénban, a párharc győztese a Konferencialiga-selejtező következő körében a szlovák Spartak Trnava és a bolgár CSZKA 1948 továbbjutójával találkozik.