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A Konferencia-liga selejtezőjében a Paks a Panathinaikosz otthonában lép pályára csütörtök este. A görögországi visszavágó előtt a hazaiak némileg elbizakodottnak tűnnek, a statisztikák alapján nem látnak esélyt arra, hogy Bognár György csapata továbbjusson.

A két csapat párharcának első mérkőzését a Paks hazai pályán 2-1-re veszítette el a Panathinaikosz ellen. Bognár György együttese ezt követően a bajnokságban nyerni tudott, az NB I első fordulójának rangadóján 4-2-re verte a Ferencvárost, az eredményre még a görögök is felkapták a fejüket.

Bognár György csapata 2-1-es hátrányból várja a Panathinaikosz elleni visszavágót
Bognár György csapata 2-1-es hátrányból várja a Panathinaikosz elleni visszavágót
Fotó: paksifc.hu

Bognár György csapatának nincs esélye a visszavágón?

Értelemszerűen az athéni csapat számít a meccs esélyesének, de az egygólos hátrány korántsem tűnik ledolgozhatatlannak, főként akkor, ha a Paks úgy játszik majd, mint a Fradi elleni bajnokin. A Panathinaikosznál a statisztikákban bíznak, a görög Sportal a meccs előtt hangsúlyozta: 

története során a klub még soha nem búcsúzott az európai kupaporondon olyan selejtezős párharcban, amelynek első mérkőzését idegenben megnyerte.

Ha azonban nemcsak a selejtezőket, hanem az összes európai kupamérkőzést vizsgálják, már található egy kivétel. A 2002/2003-as szezonban az UEFA-kupa-negyeddöntőjében a Panathinaikosz 1-0-ra győzött a Porto vendégeként, a visszavágón azonban hosszabbítás után 2-0-ra kikapott, így kiesett – számolt be róla a csakfoci.hu. Ez az eset egyébként nem a selejtezőkörben történt, hanem az európai kupasorozat tavaszi, kieséses szakaszában.

Bognár György nem volt kibékülve a játékvezetéssel
Bognár György nem volt kibékülve a játékvezetéssel az első meccs után
Fotó: paksifc.hu

A Panathinaikosz-Paks párharc első, magyarországi felvonása után Bognár György a játékvezetést kritizálta, de hozzátette, a visszavágón sem fognak bekkelni, hanem bátran támadnak majd.  

A mérkőzést magyar idő szerint csütörtökön 20.30-tól rendezik az Athéni Olimpiai Stadionban, a találkozót a holland Marc Nagtegaal vezeti majd.

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