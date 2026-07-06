Csütörtökön (20 óra, tv: Duna World) már tétmérkőzés vár a Ferencvárosra, amely a Vojvodina otthonában lép fel az Európa-liga selejtezőjének első meccsén. A Fradi közel tíznapos edzőtáborral hangolt az ausztriai Fieberbrunnban, és két felkészülési mérkőzést játszott, előbb az azeri bajnok Sabahhal, majd a nemzetközi kupaporondról már jól ismert Qarabaggal. A Borbély Balázs vezette szakmai stáb a kőkemény edzések mellett tartalmas és színes csapatépítő programokkal is tarkította a felkészülést - írja a Fradi hivatalos honlapja.

Hajnal Tamás (balra) és Borbély Balázs eredményes edzőtáboron vannak túl Fotó: Molnar Adam

Borbély Balázs számos meglepetést okozott

Hajnal Tamás sportigazgató többek között elárulta, Borbély Balázs számos meglepetést okozott a csapatépítő programokkal.

"A sok aktivitás között volt egy, amelyet Borbély Balázs reflective walk-nak nevezett. Ebben a játékosok visszaigazolását, visszacsatolását kértük ki, de úgy, hogy csoportokra beosztva kötetlenebb kommunikáció volt séta közben a futballistákkal. Ez szerintem nagyon jó volt. Említhetném még, amikor egyik nap, korán reggel egy tóban fürödtünk együtt, amolyan reggeli aktivitásként. Ami a pályán történt, az is nagyon tetszett, mert szerintem nagyon jól felépített,

átgondolt edzések voltak mind fizikális és mind taktikai szempontból. Borbély Balázs azt is elmondta, hogy az elmúlt időszakban a saját tapasztalatai alapján milyen elemeket tartott fontosnak, ahhoz, hogy egy csapat a pályán és azon kívül is tényleg csapat legyen.

Ezeket hogyan tudod megteremteni, ezeket a helyzeteket kialakítani, a játékosokat arra ösztönözni, hogy a komfortzónájukból kijöjjenek és egy állandó koncentrációs fókusz alatt legyenek. Úgyhogy így volt felépítve ez az egész hét. Szerintem a játékosok nagyon pozitívan vették ezt, nagyon nyitottak voltak rá. Egy remek edzőtábor van mögöttünk, úgyhogy készen állunk a Vojvodnia elleni mérkőzésre" - mondta Hajnal Tamás.