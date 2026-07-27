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Hiába vezetett kétszer is a Ferencváros, a népligetiek vezetőedzője szerint a Paks megérdemelten nyerte meg 4–2-re az NB I első fordulójának rangadóját. Borbély Balázs ugyanakkor hangsúlyozta, csapata előtt még hosszú út áll, és minden ellenféllel szemben fel kell vennie a kesztyűt.

A Ferencváros kétszer is előnybe került Pakson, de végül 4–2-es vereséget szenvedett, így Borbély Balázs bajnoki bemutatkozása nem sikerült jól a magyar bajnokságban. A találkozó után a vezetőedző elismerte, hogy együttese sok hibát követett el, amelyeket a hazaiak könyörtelenül kihasználtak.

Borbély Balázs nem keresett kifogásokat a Fradi veresége után
Borbély Balázs nem keresett kifogásokat a Fradi veresége után
Fotó: fradi.hu

„Jól kezdtük a mérkőzést, rögtön egy nagy helyzetet tudtunk kialakítani, ami után szinte azonnal jött egy sajnálatos sérülés. Az első félidőben, annak ellenére, hogy hullámzó volt a játék, jól teljesítettünk, több gólt is szerezhettünk volna, de kimaradtak a helyzeteink. A második félidőt nem kezdtük jól, a két gyors gól után az ellenfél visszahúzódott, és nem voltak lehetőségeink helyzetek kialakítására” – idézi a fradi.hu a 46 esztendős szakembert.

Borbély Balázs bosszúsága

Borbély kiemelte, hogy az idény elején járnak, a csapat pedig még épül, ugyanakkor szerinte nem szabad kifogásokat keresni. 

Nagyon bosszantó volt látni, hogy a hazaiak élesebbek, veszélyesebbek voltak, jobban akarták a győzelmet. Felforgatott csapat esetében is alapvetés, hogy a Fradinak jobban kell akarnia a győzelmet. A Fradi ellen mindenki nyerni akar, mindenki a legjobbját nyújtja, nekünk ehhez alkalmazkodnunk kell, fel kell vennünk a kesztyűt mindenkivel szemben

– fogalmazott az előző idényben még az ETO-val bajnok tréner.

Az FTC-re a hét közepén már újabb feladat vár, hiszen csütörtökön a Twentét fogadja az Európa-liga-selejtező visszavágóján. A 20.30-kor kezdődő összecsapást 2–1-es előnnyel kezdi meg a magyar együttes, amely a bajnokságban vasárnap a Vasas ellen javíthat.

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