A szlovák mentalitás jellemzi Borbély Balázst – legalábbis Csank János szerint. A Ferencváros új vezetőedzője labdarúgóként Szlovákia válogatottját erősítette, de magyarnak tartja magát. Korábban egy interjúban azt is elmondta, úgy nőtt fel, hogy a családban mindig magyarul beszéltek. A nemzeti csapatunk egykori szövetségi kapitánya mégis úgy véli, a 46 éves tréner a futball szempontjából mégiscsak szlovák, tehát gyakorlatilag továbbra is külföldi edző ül a zöld-fehérek kispadján.

Labdarúgóként Szlovákia válogatottját erősítette, de magyarnak tartja magát Borbély Balázs

Fotó: Tumbász Hédi

Csank János Borbély Balázsról

A futball szempontjából ő szlovák. Ezt nem rosszból mondom, semmi bajom Borbély Balázzsal, de ő a szlovák labdarúgásban nőtt fel, abban szocializálódott

– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Csank János. Hozzátette:

Az a nagy szerencséje, hogy több esze van, mint a szlovákoknak, amit a magyar gyökereinek is köszönhet, de közben a szlovák mentalitás jellemzi, ami ég és föld az ittenihez képest.

A korábbi szövetségi kapitány úgy fogalmazott: a szlovákok rúgnak, ütnek, csípnek, nagyon fizikálisak és mennek, mint a gép – és Borbély Balázs csapatain ugyanezt látja.

A Fradi lesz az NB I bajnoka?

Az ETO FC-vel bajnoki címet nyert 46 éves szakember eddig két mérkőzésen irányította az FTC-t, és a szerb Vojvodina ellen kettős győzelemmel jutott tovább az Európa-liga selejtező első fordulójából.

Szerintem újra a Ferencvárosé lesz a bajnoki cím. A Fradi sokkal jobban adta elő magát az első nemzetközi meccseken, mint az ETO

– mondta Csank János. Szerinte a Győr gyengült, és játékosokat kellene igazolnia.

Csank János futball szempontból szlováknak tartja a Ferencváros vezetőedzőjét

Fotó: Varga György / MTI Fotószerkesztõség

Bognár György a régi idők rockzenéjét játssza

Az egykori szövetségi kapitány Borbély Balázs mellett egy másik NB I-es edzőről, Bognár Györgyről is elmondta a véleményét. Csak János szerint a Paks trénere jó munkát végez.

A régi idők rockzenéjét játssza

– fogalmazott Csank.

Nyugalom és állandóság honol Pakson, ráadásul magyar játékosokkal, örülök, hogy van egy ilyen csapat az NB I-ben. Csak az a baj, hogy ott mindig megelégedtek a dobogó környéki helyezésekkel, és ahhoz, hogy ennél feljebb lépjenek, mélyen a zsebbe kellene nyúlni. Nincs elég pénz, emiatt nem is a legvonzóbb klub a játékosoknak

– tette hozzá.