A Ferencváros 2-1-es győzelemmel kezdett csütörtökön a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában a szerb Vojvodina vendégeként. A magyar kupagyőztes a norvég Kristoffer Zachariassen gyönyörű lövésével korán vezetést szerzett, azonban közvetlenül a szünet előtt a belga Toon Raemaekers öngóljával váratlanul egyenlített az újvidéki csapat. A meccset a tavaly nyáron éppen a Vojvodinától igazolt Bamidele Yusuf találata döntötte el a 86. percben, így Borbély Balázs, a bajnok Győrtől érkezett vezetőedző egygólos sikerrel mutatkozott be a fővárosiak kispadján.

Borbély Balázs együttese győzelemmel kezdett az EL-ben

Fotó: Krizsán Csaba

Borbély Balázs minden téren javulást vár

"Nem volt elképzelésem az első meccsem alakulásáról. Örülök, hogy győzni tudtunk egy szervezett, jó játékosokból álló ellenfél ellen, de még nincs semmi lefutva. A visszavágón óvatosnak kell lennünk és fel kell javulnunk játékban. Tudunk ennél sokkal jobban játszani, amit meg is mutattunk a felkészülési mérkőzésen. De tény, hogy négy és fél hete vagyunk együtt, ez volt az első hivatalos mérkőzésünk, új rendszerben játszunk, a srácok pedig természetesen nincsenek még optimális formában. De hiszek benne, hogy a visszavágóig minden téren javulni fogunk" - mondta a meccs után Borbély Balázs, akit a Fradi hivatalos honlapja idézett.

A visszavágót egy hét múlva a Groupama Arénában rendezik 20.15-től. A párharc győztese a holland Twentével találkozik a második körben, míg a vesztes a Konferencia-ligába átkerülve a szintén holland Ajax Amsterdam ellen folytatja a nemzetközi szereplését.