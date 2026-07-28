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Jókora erősítést hajthat végre a Liverpool új vezetőedzője, Andoni Iraola. A spanyol szakember a franciák vb-sztárját, Bradely Barcolát szerződtetné a Paris Saint-Germaintől.

A Liverpool a francia válogatott, és a Paris Saint-Germainnel sztárjával, Bradley Barcolával erősítené meg a keretét. A párizsi csapat 140 millió fontot kér a villámgyors szélsőért, aki megerősítette, hogy nyitott az átigazolásra, meghallgatná az angolok ajánlatát - írja a Liverpool Echo. Bradley Barcola megszerzése a nyár nagy húzása lenne.

Bradley Barcola of France runs with the ball during the FIFA World Cup 2026 Bronze Medal Match match between France and England at Miami Stadium on July 18, 2026 in Miami Gardens, United States. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Bradley Barcola a Liverpoolhoz tart Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Sajtóhírek szerint a 23 éves játékos nem kíván új szerződést kötni a Bajnokok Ligája címvédőjével, a PSG-vel. Még kétéves megállapodás köti a párizsi alakulathoz, amely úgy véli, a 140 millió font tükrözi Barcola értékét, figyelembe véve korát, potenciálját és a jelenlegi piaci árakat. Az Arsenal, a Bayern München és a Chelsea is érdeklődik a játékos iránt.

A Liverpool új vezetőedzője, Andoni Iraola eddig az Osasuna spanyol szélsőjével, Victor Munozzal erősített, viszont azt is elárulta, hogy csapatának további játékosokra van szüksége - a francia Jérémy Jacquet korábban érkezett a csapathoz.

„Már két játékost szerződtettünk, de többre van szükségünk. A klub ezen dolgozik” - mondta Iraola. - Edzőként – önző módon – azt szeretném, ha a játékosok már az első naptól itt lennének, és készen állnának az előszezonbeli edzésekre, de tisztában vagyunk vele, hogy a futball nem így működik. Tudom, hogy a klub keményen dolgozik az új igazolásokon, és én is nyilván igyekszem segíteni ebben."

Bradley Barcola liverpooli szerződése nagyot szólna

A Chelsea egykori középpályása, Jody Morris úgy véli, Barcola egy figyelemfelkeltő igazolás lenne a Liverpool részéről.

„Bradley Barcola megszerzése nagy figyelmet keltene, mert kivételes tehetség” – nyilatkozta Morris a BOYLE Sportsnak, amely a legfrissebb futballoddsokat kínálja. "Tavaly a PSG legeredményesebb góllövője volt a bajnokságban, annak ellenére, hogy nem mindig volt a kezdőcsapatban. Villámgyors, és komoly gólveszélyt jelent. Ha az Arsenal vagy a Liverpool szerződtetné Barcolát, az fantasztikus igazolás lenne."

Barcola a világbajnokságon a francia válogatott valamennyi meccsén pályára lépett, Szenegál, Svédország és Anglia ellen gólt szerzett.

 

 

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