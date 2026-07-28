A Liverpool a francia válogatott, és a Paris Saint-Germainnel sztárjával, Bradley Barcolával erősítené meg a keretét. A párizsi csapat 140 millió fontot kér a villámgyors szélsőért, aki megerősítette, hogy nyitott az átigazolásra, meghallgatná az angolok ajánlatát - írja a Liverpool Echo. Bradley Barcola megszerzése a nyár nagy húzása lenne.

Bradley Barcola a Liverpoolhoz tart Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Sajtóhírek szerint a 23 éves játékos nem kíván új szerződést kötni a Bajnokok Ligája címvédőjével, a PSG-vel. Még kétéves megállapodás köti a párizsi alakulathoz, amely úgy véli, a 140 millió font tükrözi Barcola értékét, figyelembe véve korát, potenciálját és a jelenlegi piaci árakat. Az Arsenal, a Bayern München és a Chelsea is érdeklődik a játékos iránt.

A Liverpool új vezetőedzője, Andoni Iraola eddig az Osasuna spanyol szélsőjével, Victor Munozzal erősített, viszont azt is elárulta, hogy csapatának további játékosokra van szüksége - a francia Jérémy Jacquet korábban érkezett a csapathoz.

„Már két játékost szerződtettünk, de többre van szükségünk. A klub ezen dolgozik” - mondta Iraola. - Edzőként – önző módon – azt szeretném, ha a játékosok már az első naptól itt lennének, és készen állnának az előszezonbeli edzésekre, de tisztában vagyunk vele, hogy a futball nem így működik. Tudom, hogy a klub keményen dolgozik az új igazolásokon, és én is nyilván igyekszem segíteni ebben."

Bradley Barcola liverpooli szerződése nagyot szólna

A Chelsea egykori középpályása, Jody Morris úgy véli, Barcola egy figyelemfelkeltő igazolás lenne a Liverpool részéről.

„Bradley Barcola megszerzése nagy figyelmet keltene, mert kivételes tehetség” – nyilatkozta Morris a BOYLE Sportsnak, amely a legfrissebb futballoddsokat kínálja. "Tavaly a PSG legeredményesebb góllövője volt a bajnokságban, annak ellenére, hogy nem mindig volt a kezdőcsapatban. Villámgyors, és komoly gólveszélyt jelent. Ha az Arsenal vagy a Liverpool szerződtetné Barcolát, az fantasztikus igazolás lenne."

Barcola a világbajnokságon a francia válogatott valamennyi meccsén pályára lépett, Szenegál, Svédország és Anglia ellen gólt szerzett.