A brazil válogatott 1994 és 2002 között háromszor játszott világbajnoki döntőt, ezekből kettőt megnyert. A 24 évvel ezelőtti sikert aztán ínséges időszak követte, amely a mai napig tart: Brazília azóta vb-döntőbe sem jutott, elődöntőt is csak egyszer játszott, ám akkor hazai pályán szenvedte el története egyik, ha nem a legsúlyosabb vereségét. A németek elleni 7-1-es kudarc óta nem sokat javultak az eredmények, vb-negyeddöntőnél messzebb nem jutottak a brazilok, akik számára az idei torna a legjobb 16 között ért véget a norvégok elleni 2-1-es vereséggel.

2002-ben nyert legutóbb világbajnokságot a brazil válogatott

Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

A brazil válogatott 2002-ben csodás játékkal nyert vb-t

2002-ben története ötödik világbajnoki címét hódította el a brazil válogatott, amely ebben a tekintetben azóta is vezeti az örökranglistát. Brazíliánál többször egyetlen nemzet sem nyert vb-t, Olaszország és Németország 4-4 sikerrel követi a dél-amerikaiakat.

A 2002-es csapat tele volt extraklasszisokkal, a védelem két szélén Cafu és Roberto Carlos segítette a támadásokat, elöl pedig ott volt Ronaldinho, Rivaldo és Ronaldo,

utóbbi 8 góllal lett gólkirály, majd pályafutása második aranylabdáját is megkapta remek vb-szerepléséért. A brazil válogatott ráadásul úgy ért fel a csúcsra, hogy az összes meccsét megnyerte a tornán – azóta ez a bravúr egyetlen későbbi vb-győztesnek sem sikerült.

Ronaldo vezérletével története ötödik világbajnoki címért nyerte Brazília 2002-ben

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Sorozatos brazil bukások a foci-vb-ken

2006-ban már nem Luis Felipe Scolari, hanem az 1994-ben aranyérmes csapat szövetségi kapitánya, Carlos Alberto Parreira irányításával készült címvédésre a brazil csapat. Ebben az együttesben is ott volt még az idősödő Cafu, Roberto Carlos és Ronaldo, valamint a pályafutása csúcsán lévő Ronaldinho, a Milanban klasszissá ért Kaká, és az Inter sztárcsatára, Adriano.

A keret a nevek alapján talán még a 2002-es csapatnál is erősebb volt,

de a negyeddöntőben a Zinedine Zidane vezette francia válogatottal nem bírt Brazília.

A 2010-es dél-afrikai vb-re Carlos Dunga szövetségi kapitány Ronaldinhót már nem vitte ki – a döntés nem kis felháborodást váltott ki Brazíliában –, és az akkor még csak 18 éves, de már óriási tehetségnek tartott Neymart is otthonhagyta. Így is voltak a csapatban nagy nevek, Kaká, Robinho és az Interrel triplázó Maicon is a keret tagja volt, de a brazilokat megint a negyeddöntőben állították meg – ezúttal a későbbi döntős hollandok parancsoltak megálljt a Selecaónak.