A brazil válogatott 1994 és 2002 között háromszor játszott világbajnoki döntőt, ezekből kettőt megnyert. A 24 évvel ezelőtti sikert aztán ínséges időszak követte, amely a mai napig tart: Brazília azóta vb-döntőbe sem jutott, elődöntőt is csak egyszer játszott, ám akkor hazai pályán szenvedte el története egyik, ha nem a legsúlyosabb vereségét. A németek elleni 7-1-es kudarc óta nem sokat javultak az eredmények, vb-negyeddöntőnél messzebb nem jutottak a brazilok, akik számára az idei torna a legjobb 16 között ért véget a norvégok elleni 2-1-es vereséggel.
A brazil válogatott 2002-ben csodás játékkal nyert vb-t
2002-ben története ötödik világbajnoki címét hódította el a brazil válogatott, amely ebben a tekintetben azóta is vezeti az örökranglistát. Brazíliánál többször egyetlen nemzet sem nyert vb-t, Olaszország és Németország 4-4 sikerrel követi a dél-amerikaiakat.
A 2002-es csapat tele volt extraklasszisokkal, a védelem két szélén Cafu és Roberto Carlos segítette a támadásokat, elöl pedig ott volt Ronaldinho, Rivaldo és Ronaldo,
utóbbi 8 góllal lett gólkirály, majd pályafutása második aranylabdáját is megkapta remek vb-szerepléséért. A brazil válogatott ráadásul úgy ért fel a csúcsra, hogy az összes meccsét megnyerte a tornán – azóta ez a bravúr egyetlen későbbi vb-győztesnek sem sikerült.
Sorozatos brazil bukások a foci-vb-ken
2006-ban már nem Luis Felipe Scolari, hanem az 1994-ben aranyérmes csapat szövetségi kapitánya, Carlos Alberto Parreira irányításával készült címvédésre a brazil csapat. Ebben az együttesben is ott volt még az idősödő Cafu, Roberto Carlos és Ronaldo, valamint a pályafutása csúcsán lévő Ronaldinho, a Milanban klasszissá ért Kaká, és az Inter sztárcsatára, Adriano.
A keret a nevek alapján talán még a 2002-es csapatnál is erősebb volt,
de a negyeddöntőben a Zinedine Zidane vezette francia válogatottal nem bírt Brazília.
A 2010-es dél-afrikai vb-re Carlos Dunga szövetségi kapitány Ronaldinhót már nem vitte ki – a döntés nem kis felháborodást váltott ki Brazíliában –, és az akkor még csak 18 éves, de már óriási tehetségnek tartott Neymart is otthonhagyta. Így is voltak a csapatban nagy nevek, Kaká, Robinho és az Interrel triplázó Maicon is a keret tagja volt, de a brazilokat megint a negyeddöntőben állították meg – ezúttal a későbbi döntős hollandok parancsoltak megálljt a Selecaónak.
Történelmi mélypont: megalázó vereség a németek ellen
A 2014-es vb-t Brazíliában rendezték, a válogatott kispadjára pedig visszatért a 2002-es sikeredző, Luis Felipe Scolari. A braziloktól az országban gyakorlatilag minden világbajnokságon végső győzelmet várnak, hazai környezetben pedig ez hatványozottan igaz volt, a csapaton hatalmas volt a nyomás. Ezen a tornán az akkor már Barcelonában futballozó Neymar volt a keret legnagyobb sztárja, a klasszis támadónak jól is ment a játék, ám a Kolumbia elleni negyeddöntőben megsérült. A németek elleni elődöntőben nem is állhatott csapata rendelkezésére, így nem volt részese annak a megalázó vereségnek, amelyet a brazilok saját közönségük előtt elszenvedtek.
A későbbi világbajnok Németország átrobogott a hazai csapaton, Joachim Löw együttese fél óra elteltével 5-0-ra vezetett, végül 7-1-re végezte ki a házigazdát.
A brazil válogatott történetének legsúlyosabb világbajnoki veresége után szinte az egész ország letargiába zuhant, Scolari pedig lemondott, a helyére ismét Dunga került a Selecao élére. A brazilok a hazai rendezésű tornán a bronzmeccset is elbukták 3-0-ra a hollandok ellen, ám ez a 4. hely így is az utóbbi évek legjobb világbajnoki szereplése számukra.
Negyeddöntős kudarcok
A 2018-as oroszországi tornán aztán mégsem Dunga, hanem az őt 2016-ban váltó Tite volt a brazilok szövetségi kapitánya.
A válogatottról abban az időben a legtöbb szakértő azt állította, hogy a legerősebb brazil csapat a 2002-es világbajnok együttes óta, a keret tele volt sztárokkal.
Neymar mellett többek között Philippe Coutinho, Marcelo, Casemiro, Thiago Silva, Alisson, Roberto Firmino, Gabriel Jesus és Willian is ott volt a keretben, de Brazília számára megint a negyeddöntőben ért véget a torna. Ezúttal a belga válogatott „aranygenerációja” állította meg őket. Tite együttese hiába alakított ki sok helyzetet, ezeket nem tudta kihasználni, a tornán végül bronzérmet szerző Belgium kiejtése megoldhatatlan feladatnak bizonyult.
A 2022-es katari vb-re is favoritként érkezett a szintén Tite által vezetett brazil csapat, amely a nyolcaddöntőben nyújtotta legjobb teljesítményét Dél-Korea ellen (4-1). A negyeddöntőben aztán a vb-ezüstérmes Horvátország következett. A rendes játékidő nem hozott gólt, de a hosszabbítás első félidejének a végén Neymar villanásával a brazilok vezetést szereztek. Luka Modricék azonban egy megpattanó lövéssel egyenlítettek a 117. percben, így végül 11-esek döntöttek.
A büntetőpárbajban Rodrygo lövését kivédte Dominik Livakovic, Marquinhos pedig a kapufát találta el, így Brazília megint kiesett a negyeddöntőben.
Carlo Ancelotti sem tudott még csodát tenni
Így érkeztünk el az idei foci-vb-hez, amely során először nem brazil szövetségi kapitány irányította a nemzeti csapatot. Az utóbbi évek sikertelensége után egy olasz szakember, az edzőként ötszörös Bajnokok Ligája-győztes Carlo Ancelotti vállalta el a feladatot.
Minden idők egyik legjobb edzője tavaly márciusban, az Argentína elleni 4-1-es vereség után érkezett meg a kispadra.
A válogatott élén töltött eddigi 16 mérkőzéséből tizet megnyert, mellette három döntetlen és három vereség a mérlege. Ancelottinak köszönhetően javult a helyzet a csapatnál, amely a világbajnoki selejtezők során küszködött, és az érkezése előtti öt mérkőzéséből négyet elveszített. Azonban a nagy áttöréshez ez mégsem volt elég ezen a világbajnokságon.
Újabb összeomlás: megint elbukott a brazil válogatott
A 2026-os vb csoportkörét a brazilok majdnem vereséggel kezdték, Marokkó veszélyesebben futballozott és vezetést is szerzett, de Vinícius Júnior szép góljával sikerült elkerülni a kudarcot. A másik két csoportellenfelet, Haitit és Skóciát egyaránt 3-0-ra verte Brazília, ezekből a meccsekből azonban nehéz volt messzemenő következtetéseket levonni, mivel egyik rivális sem képviselt komoly játékerőt.
A legjobb 32 között Japán következett, az ázsiai csapattal alaposan megszenvedtek a brazilok.
A japánok az első félidőben egy gyönyörű góllal vezettek, ám Ancelotti cseréinek és taktikai változtatásainak köszönhetően Brazília fordítani tudott, és ha nehezen is, de egy utolsó pillanatban szerzett góllal eldöntötte a továbbjutást.
A negyeddöntőben a norvégok még nagyobb falatnak bizonyultak, és a braziloknak nem is sikerült megugraniuk az akadályt.
Bruno Guimaraes ugyan vezetést szerezhetett volna, de kihagyta a meccs elején a 11-est, a második félidőben pedig Endrick rontott el egy ziccert. A szervezettebb norvégok végül Erling Haaland villanásainak köszönhetően nyertek, Neymar büntetőből szerzett szépítő gólja már nem osztott, nem szorzott. A brazilok ezúttal még negyeddöntőig sem jutottak, már a legjobb 16 között búcsúzni kényszerültek, ráadásul ismét egy európai csapat okozta a vesztüket, ahogy 2006 óta mindig.
A középpálya volt a brazilok legfőbb problémája?
A brazilok ugyan szélső hátvédek terén sem állnak túl fényesen, de a legnagyobb problémájuk minden bizonnyal a középpályán keresendő. Azon a területen, ahol korábban erősek, kreatívak és zseniálisak voltak. Lucas Paquetá, Casemiro és Bruno Guimaraes mind remek futballisták, de a legtöbb szakértő egyetértett abban, hogy ezzel a középpályával nem volt esélyük vb-győzelemre a braziloknak. Évek óta nincs a keretben olyan kreatív irányító, mint amilyen Kaká, Ronaldinho, vagy éppen Rivaldo volt a fénykorában. A sérülékeny Neymart még közéjük sorolhatnánk, de egyértelműen túl van már a zeniten, ezen a tornán is csak epizódszerepet kapott Ancelottitól.
A brazilok támadójátéka abszolút Viníciuson múlott, szinte kizárólag tőle várta a csodát mindenki,
mögüle hiányzott a stabil és kreatív középpálya, például egy ahhoz hasonló, mint amilyennel a spanyolok rendelkeznek. Több elemző szerint a brazil utánpótlás ma elsősorban gyors szélsőket és támadókat nevel, miközben kevesebb kiemelkedő középpályás kerül a nemzetközi élvonalba.
Legalább ekkora gondot jelent a folytonosság hiánya. A 2022-es világbajnokság után hosszú ideig bizonytalanság övezte a válogatott irányítását, a Brazil Labdarúgó-szövetség pedig sokáig kereste a megfelelő szakembert. Egy ilyen időszak alatt nehéz egységes játékfilozófiát kialakítani, különösen akkor, amikor a válogatott játékosai évente csak néhány alkalommal dolgoznak együtt.
Carlo Ancelottinak időre van szüksége
Éppen ezért remélték a torna előtt, hogy Carlo Ancelotti lesz az a személy, aki stabilitást teremt. Az olasz edző legnagyobb erőssége talán nem is a taktikai újításokban rejlik, hanem abban, hogy kiválóan bánik a világklasszis futballistákkal. Pályafutása során szinte minden nagy öltözőben bizonyította, hogy képes egyensúlyt teremteni az egyéni érdekek és a csapat sikere között. Ráadásul számos brazil játékossal dolgozott együtt klubszinten, így jól ismeri a brazil futballkultúrát és a játékosok mentalitását.
A vb-bukás után Ancelotti leszögezte, nem megy sehová, folytatni szeretné a munkát,
és a következő vb-re egy végső győzelemre esélyes csapatot összerakni.
Persze túlzás lenne azt várni, hogy Ancelotti egyetlen varázsütéssel visszavezeti Brazíliát a futballvilág tetejére. Egy szövetségi kapitány évente csak néhány hetet tölthet együtt játékosaival, ezért a válogatottat érintő problémákat az utánpótlásban, a játékosképzésben és a hosszú távú szakmai tervezésben is orvosolni kell. Ha Brazília ismét olyan középpályásokat tud kinevelni, akik nemcsak technikailag kiválóak, hanem irányítani is képesek a játékot, akkor a támadósor tehetsége is jobban érvényesülhet.
Ancelottinak időre van szüksége, a következő vb-re érhet be igazán a munkája. Stabilitást, nyugalmat és hitelességet hozhat egy olyan válogatotthoz, amelyből az elmúlt években éppen ezek hiányoztak.
A brazil futball jövője azonban nem kizárólag rajta múlik.
Ha a szövetség képes hosszú távon is következetesen építkezni, akkor reális esély nyílhat arra, hogy a hatszoros világbajnoki címért már ne csak nosztalgiából, hanem valódi favoritként harcoljon majd 2030-ban Brazília.
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