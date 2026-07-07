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A futballtörténelem egyetlen ötszörös világbajnok nemzete megint elbukott. A brazil válogatott legutóbb 2002-ben nyert vb-t, és legalább négy évet kell várnia arra, hogy újra megpróbáljon felérni a csúcsra. Brazíliát az idei foci-vb-n Norvégia állította meg, a nemzeti együttes már a nyolcaddöntőben elvérzett. Cikkünkben azt mutatjuk be, mi történt az utóbbi vb-ken a brazil válogatottal, és azt is megvizsgáltuk, hogy a várva várt feltámadáshoz mire lehet szüksége Carlo Ancelotti vezetésével a Selecaónak.

A brazil válogatott 1994 és 2002 között háromszor játszott világbajnoki döntőt, ezekből kettőt megnyert. A 24 évvel ezelőtti sikert aztán ínséges időszak követte, amely a mai napig tart: Brazília azóta vb-döntőbe sem jutott, elődöntőt is csak egyszer játszott, ám akkor hazai pályán szenvedte el története egyik, ha nem a legsúlyosabb vereségét. A németek elleni 7-1-es kudarc óta nem sokat javultak az eredmények, vb-negyeddöntőnél messzebb nem jutottak a brazilok, akik számára az idei torna a legjobb 16 között ért véget a norvégok elleni 2-1-es vereséggel.

2002-ben nyert legutóbb világbajnokságot a brazil válogatott
2002-ben nyert legutóbb világbajnokságot a brazil válogatott
Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

A brazil válogatott 2002-ben csodás játékkal nyert vb-t

2002-ben története ötödik világbajnoki címét hódította el a brazil válogatott, amely ebben a tekintetben azóta is vezeti az örökranglistát. Brazíliánál többször egyetlen nemzet sem nyert vb-t, Olaszország és Németország 4-4 sikerrel követi a dél-amerikaiakat. 

A 2002-es csapat tele volt extraklasszisokkal, a védelem két szélén Cafu és Roberto Carlos segítette a támadásokat, elöl pedig ott volt Ronaldinho, Rivaldo és Ronaldo, 

utóbbi 8 góllal lett gólkirály, majd pályafutása második aranylabdáját is megkapta remek vb-szerepléséért. A brazil válogatott ráadásul úgy ért fel a csúcsra, hogy az összes meccsét megnyerte a tornán – azóta ez a bravúr egyetlen későbbi vb-győztesnek sem sikerült.

Brazil's forward Ronaldo celebrates after scoring the second goal against Germany during match 64 of the 2002 FIFA World Cup Korea Japan final 30 June, 2002 in Yokohama, Japan. Brazil won the championship 2-0, having now won a record five World Cup titles.AFP PHOTO GABRIEL BOUYS (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)
Ronaldo vezérletével története ötödik világbajnoki címért nyerte Brazília 2002-ben 
Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Sorozatos brazil bukások a foci-vb-ken

2006-ban már nem Luis Felipe Scolari, hanem az 1994-ben aranyérmes csapat szövetségi kapitánya, Carlos Alberto Parreira irányításával készült címvédésre a brazil csapat. Ebben az együttesben is ott volt még az idősödő Cafu, Roberto Carlos és Ronaldo, valamint a pályafutása csúcsán lévő Ronaldinho, a Milanban klasszissá ért Kaká, és az Inter sztárcsatára, Adriano. 

A keret a nevek alapján talán még a 2002-es csapatnál is erősebb volt, 

de a negyeddöntőben a Zinedine Zidane vezette francia válogatottal nem bírt Brazília.

A 2010-es dél-afrikai vb-re Carlos Dunga szövetségi kapitány Ronaldinhót már nem vitte ki – a döntés nem kis felháborodást váltott ki Brazíliában –, és az akkor még csak 18 éves, de már óriási tehetségnek tartott Neymart is otthonhagyta. Így is voltak a csapatban nagy nevek, Kaká, Robinho és az Interrel triplázó Maicon is a keret tagja volt, de a brazilokat megint a negyeddöntőben állították meg – ezúttal a későbbi döntős hollandok parancsoltak megálljt a Selecaónak.

Brazil's midfielder Kaka (R) and Netherlands' midfielder Wesley Sneijder (L) react during the 2010 World Cup quarter final Netherlands vs Brazil on July 2, 2010 at Nelson Mandela Bay stadium in Port Elizabeth. Netherlands won 2-1. NO PUSH TO MOBILE / MOBILE USE SOLELY WITHIN EDITORIAL ARTICLE - AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI (Photo by FABRICE COFFRINI / AFP)
A 2010-es vb-n Kakától várták a megváltást a brazilok
Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Történelmi mélypont: megalázó vereség a németek ellen

A 2014-es vb-t Brazíliában rendezték, a válogatott kispadjára pedig visszatért a 2002-es sikeredző, Luis Felipe Scolari. A braziloktól az országban gyakorlatilag minden világbajnokságon végső győzelmet várnak, hazai környezetben pedig ez hatványozottan igaz volt, a csapaton hatalmas volt a nyomás. Ezen a tornán az akkor már Barcelonában futballozó Neymar volt a keret legnagyobb sztárja, a klasszis támadónak jól is ment a játék, ám a Kolumbia elleni negyeddöntőben megsérült. A németek elleni elődöntőben nem is állhatott csapata rendelkezésére, így nem volt részese annak a megalázó vereségnek, amelyet a brazilok saját közönségük előtt elszenvedtek. 

A későbbi világbajnok Németország átrobogott a hazai csapaton, Joachim Löw együttese fél óra elteltével 5-0-ra vezetett, végül 7-1-re végezte ki a házigazdát. 

A brazil válogatott történetének legsúlyosabb világbajnoki veresége után szinte az egész ország letargiába zuhant, Scolari pedig lemondott, a helyére ismét Dunga került a Selecao élére. A brazilok a hazai rendezésű tornán a bronzmeccset is elbukták 3-0-ra a hollandok ellen, ám ez a 4. hely így is az utóbbi évek legjobb világbajnoki szereplése számukra. 

Brazil's defender David Luiz (C) reacts after the seventh German goal during the semi-final football match between Brazil and Germany at The Mineirao Stadium in Belo Horizonte on July 8, 2014, during the 2014 FIFA World Cup . AFP PHOTO / CHRISTOPHE SIMON (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)
Teljes összeomlás: a brazilokat 7-1-re verték a németek
Fotó: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Negyeddöntős kudarcok

A 2018-as oroszországi tornán aztán mégsem Dunga, hanem az őt 2016-ban váltó Tite volt a brazilok szövetségi kapitánya. 

A válogatottról abban az időben a legtöbb szakértő azt állította, hogy a legerősebb brazil csapat a 2002-es világbajnok együttes óta, a keret tele volt sztárokkal. 

Neymar mellett többek között Philippe Coutinho, Marcelo, Casemiro, Thiago Silva, Alisson, Roberto Firmino, Gabriel Jesus és Willian is ott volt a keretben, de Brazília számára megint a negyeddöntőben ért véget a torna. Ezúttal a belga válogatott „aranygenerációja” állította meg őket. Tite együttese hiába alakított ki sok helyzetet, ezeket nem tudta kihasználni, a tornán végül bronzérmet szerző Belgium kiejtése megoldhatatlan feladatnak bizonyult.

A 2022-es katari vb-re is favoritként érkezett a szintén Tite által vezetett brazil csapat, amely a nyolcaddöntőben nyújtotta legjobb teljesítményét Dél-Korea ellen (4-1). A negyeddöntőben aztán a vb-ezüstérmes Horvátország következett. A rendes játékidő nem hozott gólt, de a hosszabbítás első félidejének a végén Neymar villanásával a brazilok vezetést szereztek. Luka Modricék azonban egy megpattanó lövéssel egyenlítettek a 117. percben, így végül 11-esek döntöttek. 

A büntetőpárbajban Rodrygo lövését kivédte Dominik Livakovic, Marquinhos pedig a kapufát találta el, így Brazília megint kiesett a negyeddöntőben.

Daniel Alves player from Brazil supports Neymar who cries after defeat in a match against Croatia valid for the quarterfinals of the FIFA World Cup in Qatar at the Education City Stadium in Doha, Qatar. 09 December 2022 (Photo:William Volcov) (Photo by William Volcov / Brazil Photo Press via AFP)
Neymar vigasztalhatatlan volt, Brazília 2022-ben is elbukott
Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

Carlo Ancelotti sem tudott még csodát tenni

Így érkeztünk el az idei foci-vb-hez, amely során először nem brazil szövetségi kapitány irányította a nemzeti csapatot. Az utóbbi évek sikertelensége után egy olasz szakember, az edzőként ötszörös Bajnokok Ligája-győztes Carlo Ancelotti vállalta el a feladatot. 

Minden idők egyik legjobb edzője tavaly márciusban, az Argentína elleni 4-1-es vereség után érkezett meg a kispadra. 

A válogatott élén töltött eddigi 16 mérkőzéséből tizet megnyert, mellette három döntetlen és három vereség a mérlege. Ancelottinak köszönhetően javult a helyzet a csapatnál, amely a világbajnoki selejtezők során küszködött, és az érkezése előtti öt mérkőzéséből négyet elveszített. Azonban a nagy áttöréshez ez mégsem volt elég ezen a világbajnokságon.

Carlo Ancelotti coach of Brazil during the Round of 16 match between Brazil and Norway at the FIFA World Cup, at New York New Jersey Stadium, in East Rutherford, United States, on Sunday, July 05, 2026. (Photo by William Volcov / Brazil Photo Press via AFP)
Carlo Ancelotti lenne a brazil válogatott megmentője?
Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

Újabb összeomlás: megint elbukott a brazil válogatott

A 2026-os vb csoportkörét a brazilok majdnem vereséggel kezdték, Marokkó veszélyesebben futballozott és vezetést is szerzett, de Vinícius Júnior szép góljával sikerült elkerülni a kudarcot. A másik két csoportellenfelet, Haitit és Skóciát egyaránt 3-0-ra verte Brazília, ezekből a meccsekből azonban nehéz volt messzemenő következtetéseket levonni, mivel egyik rivális sem képviselt komoly játékerőt. 

A legjobb 32 között Japán következett, az ázsiai csapattal alaposan megszenvedtek a brazilok. 

A japánok az első félidőben egy gyönyörű góllal vezettek, ám Ancelotti cseréinek és taktikai változtatásainak köszönhetően Brazília fordítani tudott, és ha nehezen is, de egy utolsó pillanatban szerzett góllal eldöntötte a továbbjutást.

A negyeddöntőben a norvégok még nagyobb falatnak bizonyultak, és a braziloknak nem is sikerült megugraniuk az akadályt. 

Bruno Guimaraes ugyan vezetést szerezhetett volna, de kihagyta a meccs elején a 11-est, a második félidőben pedig Endrick rontott el egy ziccert. A szervezettebb norvégok végül Erling Haaland villanásainak köszönhetően nyertek, Neymar büntetőből szerzett szépítő gólja már nem osztott, nem szorzott. A brazilok ezúttal még negyeddöntőig sem jutottak, már a legjobb 16 között búcsúzni kényszerültek, ráadásul ismét egy európai csapat okozta a vesztüket, ahogy 2006 óta mindig.

Brazil's forward #07 Vinicius Junior reacts during the 2026 World Cup round of 16 football match between Brazil and Norway at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 5, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
Újabb összeomlás: a brazilok vesztét ezúttal Norvégia okozta
Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP

A középpálya volt a brazilok legfőbb problémája?

A brazilok ugyan szélső hátvédek terén sem állnak túl fényesen, de a legnagyobb problémájuk minden bizonnyal a középpályán keresendő. Azon a területen, ahol korábban erősek, kreatívak és zseniálisak voltak. Lucas Paquetá, Casemiro és Bruno Guimaraes mind remek futballisták, de a legtöbb szakértő egyetértett abban, hogy ezzel a középpályával nem volt esélyük vb-győzelemre a braziloknak. Évek óta nincs a keretben olyan kreatív irányító, mint amilyen Kaká, Ronaldinho, vagy éppen Rivaldo volt a fénykorában. A sérülékeny Neymart még közéjük sorolhatnánk, de egyértelműen túl van már a zeniten, ezen a tornán is csak epizódszerepet kapott Ancelottitól. 

A brazilok támadójátéka abszolút Viníciuson múlott, szinte kizárólag tőle várta a csodát mindenki, 

mögüle hiányzott a stabil és kreatív középpálya, például egy ahhoz hasonló, mint amilyennel a spanyolok rendelkeznek. Több elemző szerint a brazil utánpótlás ma elsősorban gyors szélsőket és támadókat nevel, miközben kevesebb kiemelkedő középpályás kerül a nemzetközi élvonalba.

Legalább ekkora gondot jelent a folytonosság hiánya. A 2022-es világbajnokság után hosszú ideig bizonytalanság övezte a válogatott irányítását, a Brazil Labdarúgó-szövetség pedig sokáig kereste a megfelelő szakembert. Egy ilyen időszak alatt nehéz egységes játékfilozófiát kialakítani, különösen akkor, amikor a válogatott játékosai évente csak néhány alkalommal dolgoznak együtt. 

Carlo Ancelottinak időre van szüksége

Éppen ezért remélték a torna előtt, hogy Carlo Ancelotti lesz az a személy, aki stabilitást teremt. Az olasz edző legnagyobb erőssége talán nem is a taktikai újításokban rejlik, hanem abban, hogy kiválóan bánik a világklasszis futballistákkal. Pályafutása során szinte minden nagy öltözőben bizonyította, hogy képes egyensúlyt teremteni az egyéni érdekek és a csapat sikere között. Ráadásul számos brazil játékossal dolgozott együtt klubszinten, így jól ismeri a brazil futballkultúrát és a játékosok mentalitását. 

A vb-bukás után Ancelotti leszögezte, nem megy sehová, folytatni szeretné a munkát, 

és a következő vb-re egy végső győzelemre esélyes csapatot összerakni.

Persze túlzás lenne azt várni, hogy Ancelotti egyetlen varázsütéssel visszavezeti Brazíliát a futballvilág tetejére. Egy szövetségi kapitány évente csak néhány hetet tölthet együtt játékosaival, ezért a válogatottat érintő problémákat az utánpótlásban, a játékosképzésben és a hosszú távú szakmai tervezésben is orvosolni kell. Ha Brazília ismét olyan középpályásokat tud kinevelni, akik nemcsak technikailag kiválóak, hanem irányítani is képesek a játékot, akkor a támadósor tehetsége is jobban érvényesülhet.

Ancelottinak időre van szüksége, a következő vb-re érhet be igazán a munkája. Stabilitást, nyugalmat és hitelességet hozhat egy olyan válogatotthoz, amelyből az elmúlt években éppen ezek hiányoztak. 

A brazil futball jövője azonban nem kizárólag rajta múlik. 

Ha a szövetség képes hosszú távon is következetesen építkezni, akkor reális esély nyílhat arra, hogy a hatszoros világbajnoki címért már ne csak nosztalgiából, hanem valódi favoritként harcoljon majd 2030-ban Brazília.

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