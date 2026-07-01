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Carlo Ancelotti foghatja a fejét a japánok elleni továbbjutás után. A brazil válogatottat elképesztő sérüléshullám sújtja, a csapat középpályása, a Japán ellen kényszerűségből lecserélt Lucas Paquetá szinte biztosan lemarad a norvégok elleni nyolcaddöntőről.

A brazil válogatottat már a 2026-os foci-vb előtt is több csapás érte. A torna előtt biztossá vált, hogy a védelem alapembere, a Real Madridban futballozó Éder Militao nem utazhat el a csapattal, ahogyan a madridiak klasszis támadója, Rodrygo sem léphet pályára a vb-n. A világbajnokságon aztán Raphinha kidőlése okozott sokkot, a Japán elleni találkozón pedig Casemiro és Lucas Paquetá voltak balszerencsések.

A brazil válogatott Lucas Paquetá a Japánok elleni mérkőzésen sérült meg 
A brazil válogatott Lucas Paquetá a Japánok elleni mérkőzésen sérült meg 
Fotó: VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

A brazil válogatott bajban a norvégok elleni nyolcaddöntő előtt?

Carlo Ancelottinak Paquetát már a félidőben le kellett hoznia, de a japánok ellen egyenlítő gólt fejelő Casemiro sem játszotta végig a legjobb 32 között rendezett mérkőzést. 

Előbbinek a bal combhajlító izma sérült meg, és erősen kérdéses a norvégok elleni nyolcaddöntős szereplése. 

Sőt, több beszámoló szerint Paquetá akár a torna hátralévő részét is kihagyhatja – egyes hírek szerint legfeljebb a döntőben térhetne vissza.

Casemiro kapcsán az a hír járja, hogy lábsérülés miatt kellett lecserélni Japán ellen, de még nem tudni, hogy Norvégia ellen bevethető lesz-e.

A combhajlítóizom-sérülést szenvedett Raphinha visszatérése is várat magára, és azt is érdemes megjegyezni, hogy Neymar sem teljesen egészségesen utazott a vb-re.

A brazilok a legjobb 32 között 2-1-re verték Japánt, a nyolcaddöntőben pedig Norvégiával csapnak össze július 5-én.

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