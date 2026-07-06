Carlo Ancelotti, a brazilok szövetségi kapitánya négy csatárt jelölt a kezdőcsapatba, hiszen Gabriel Marinellit, Vinícius Júniort, Rayant és Matheus Cunhát is bevetette. A norvégok főnöke már nem okozott ekkora meglepetést, az Alexander Sorloth, Erling Haaland támadókettőssel nyitott. A Brazília-Norvégia meccs gyakorlatilag egy 11-essel indult, Ajer buktatta Cunhát a 16-oson belül, amit csak a VAR jelzése után adott meg a játékvezető. A bünetőt Bruno Guimaraes végezte el a 14. percben, és a bal sarokba tartó labdát Nyland védte.

Nyland védte Bruno Guimaraes büntetőjét a Brazília-Norvégia meccsen Fotó: ANP/Getty Images Europe

Érdekes, hogy a brazilok inkább visszaálltak és kontrákra helyezkedtek be, az első ivószünetig Norvégia 73%-ban birtokolta a labdát. A 35. percben az európai csapat kontrázott, az akció végén Odegaard jobbról, az oldalhálóba lőtte a labdát. Egy perccel később érkezett Haaland első villanása, egy kapu elé lőtt labdát kapásból a háló felé továbbított, Alisson védte a lövést. A 40. percben Vinicius labdát szerzett a norvég 16-os előterében, majd egy csel után balról lőtt, Nyland lábbal hárított. A másik oldalon az első félidő ráadásában Odegaard került helyzetbe, balról, 11 méterről tüzelt, Alisson vetődve védett. A szünetben 0-0-ra álltak.

Haaland fejese, ez volt a Brazília-Norvégia meccs első gólja Fotó: picture alliance / picture alliance

Brazília-Norvégia: Neymar is szerepet kapott

Az 59. percben jött a meccs addigi legnagyobb lehetősége: Vinicius ugratta ki a csereként beállt Endricket, aki egy az egyben törhetett kapura, de rosszul vette át a labdát, majd a kifutó kapus felett csúnyán mellé trafált. Óriási helyzet volt. Felpörgött a mérkőzés, a következő hét percben mindkét kapu előtt voltak helyzetek, majd a 68. percben a brazil közönség felhördült, mert Neymar csereként pályára lépett. A 75. percben Norvégia kontrázott, a végén Schjelderup balról tüzelt, Alisson védett. Négy perccel később Haaland gólt szerzett:

Schjelderup a bal oldalon hozta fel a labdát, tökéletesen ívelt középre, a Manchester City csatára egy védő mellett emelkedett, és nyolc méterről a bal sarokba fejelt (0-1).

A 85. percben Nyland védett hatalmasat, amikor a labda a kapuja felé perdült, a norvég hálóőr a kapufára tolta. A 90. percben Haaland eldöntötte a meccset, ismét Schjelderup adta a gólpasszt, a City csatára 16 méterről, bal lábbal a bal alsó sarokba lőtt. A ráadásban Neymar büntetőből szépített,

Norvégia 2-1-re verte Brazíliát.

Norvégia a története során harmadszor verte meg Brazíliát, még soha nem kapott ki tőle. Az európai alakulat a foci-vb negyeddöntőjében a Mexikó-Anglia mérkőzés győztesével találkozik.