A brazil válogatott számára fájdalmas véget ért a 2026-os labdarúgó-világbajnokság: a Selecao vasárnap este 2–1-es vereséget szenvedett Norvégiától, így a nyolcaddöntőben búcsúzott a tornától. Brazília vb kiesése hatalmas csalódást okozott az egész országnak, ahol a szurkolók és a szakma egyaránt éles kritikával illette a csapat teljesítményét. A történtekre reagált a Ferencváros másodedzője, a brazil–magyar kettős állampolgárságú Leandro de Almeida is, aki szerint a válogatott játéka méltatlan volt a brazil futball hagyományaihoz.

Leandro de Almeida szerint csalódáskeltően játszott Brazília a norvégok elleni nyolcaddöntőben Fotó: Fradi.hu

Leandro de Almeida szerint csalódáskeltően játszott Brazília a norvégok ellen

Csalódott vagyok. Az, hogy egy csapat vereséget szenved, mindig benne van a futballban, de nem is ez a legnagyobb probléma. Sokkal inkább az, ahogyan Brazília játszott. Nagyon alárendelt szerepben futballozott, hátul védekezett, és inkább csak kontrákra rendezkedett be. Ez nem volt méltó a brazil válogatotthoz. A vereség önmagában előfordulhat, Norvégia nem egy rossz csapat, de a mutatott játék otthon, Brazíliában is nagy csalódást okozott

– mondta Leandro de Almeida az Origo Sportnak, akinek nem voltak túlzott elvárásai a brazil válogatottal szemben, mivel véleménye szerint nem a legerősebb keretével vágott neki a világbajnokságnak.

„Nem tartoztak a legnagyobb esélyesek közé. Úgy gondolom, hogy ez a brazil keret nem volt olyan erős, mint a korábbiak. Hiányzott egy igazi befejező csatár, olyan kaliberű játékos, mint amilyenek a franciáknál, az angoloknál vagy akár a norvégoknál vannak. A védelem sem volt elég stabil, és például Casemiro szerepeltetése szerintem már nem volt indokolt, úgy érzem, az ő ideje a válogatottban lejárt. Nem vártam tőlük világraszóló eredményt, de Norvégiát azért le kellett volna győzniük” – folytatta a 16-szoros magyar válogatott játékos.

Neymar a Brazília-Norvégia vb-meccs után jelentette be, hogy befejezi pályafutását a válogatottban Fotó: Jean Catuffe

Neymar a hosszabbításban, büntetőből még szépített, ám a gól már csak kozmetikázni tudta az eredményt: Brazíliának nem maradt ideje arra, hogy kiharcolja a továbbjutást.

A fájdalmas vereség után a brazil válogatott gólrekordere bejelentette, hogy több világbajnokságon már nem lép pályára.

Leandro de Almeida lapunknak elárulta: ő csak egyetlen esetben hívta volna be Neymart a brazil válogatottba.

Ha teljesen egészséges lett volna, akkor igen, behívtam volna, mert ma már nincsenek akkora világsztárok a brazil válogatottban, mint régebben. Vinícius Júnior talán a legnagyobb név, de még ő sem egyértelmű vezére ennek a csapatnak, a Real Madridban is vannak előtte meghatározó játékosok. Emiatt szerintem hasznos lett volna, ha Neymar ott van a keretben, de csak akkor, ha egészséges és tudtak volna egy megfelelő szerepet találni neki

– nyilatkozta a Fradi másodedzője, aki szerint Carlo Ancelotti remek szakember, ám ő szívesebben látna brazil edzőt a válogatott élén.