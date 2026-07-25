Megdöbbentő élményben volt része a Campus Fesztiválon Dzsudzsák Balázsnak. A DVSC csapatkapitánya is kilátogatott a debreceni Nagyerdőbe, ahol az első naptól kezdve tömegek érkeztek a koncertekre. A fellépéseken túl azonban különböző előadások is tarkítják a programot, Magyarország egyik legismertebb illuzionistája, Kiss V. Balázs például a 109-szeres magyar válogatott labdarúgót kapta el egy trükkre.
Dzsudzsák Balázst meglepték a Campus Fesztivál
Kiss V. Balázs ezúttal Dzsudzsák Balázst lepte meg egy trükket a debreceni Campus Fesztiválon: a bűvész arra kérte a DVSC labdarúgóját, hogy gondoljon egy játékosra, aki nyáron pályára lépett a világbajnokságon.
Lehet bármelyik ország játékosa. Nekem nem kell, hogy megmond az országot, vagy bármit. Annyi, hogy ne egy tipikus legyen: ne a Messi, ne a Ronaldo. Olyan legyen, akire szerinted én nem gondolnék
– kérte Kiss V. Balázs.
Amikor Dzsudzsák Balázs kiválasztott egy labdarúgót, az illuzionista még annyit kért, a DVSC csapatkapitánya képzelje maga elé azt a bizonyos játékost, és anélkül, hogy megszólalna, csak magában kiáltsa el a nevét.
A DVSC labdarúgója nem hitt a szemének
Fogok egy kártyalapot, felírok valamit. Figyu, megmutatom a kamerába
– mondta Kiss V. Balázs, aki szerint Dzsudzsák Balázs a francia válogatott erősségére, Michael Olisére gondolt. Amikor a 109-szeres magyar válogatott labdarúgó megnézte a kártyalapot, nem hitt a szemének.
Na jó... H*lye vagy?! Megcsinálta! Döbbenet... Le a kalappal, gratulálok! De hogy?!
– reagált a történtekre Dzsudzsák, akinek az illuzionista külön videóban köszönte meg, hogy részt vett a trükkben.