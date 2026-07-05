A spanyol élvonalból a mögöttünk hagyott szezonban kieső Real Oviedo a hivatalos honlapján tudatta, hogy 41 éves Santi Cazorla három szezont követően távozik a klubtól, ezzel együtt pedig befejezi profi pályafutását is. Cazorla kilencéves korában került az Oviedo ifjúsági akadémiájára, de a klub anyagi gondjai miatt még azelőtt eladták a Villarrealnak, mielőtt bemutatkozhatott volna a felnőtt csapatban.

Santi Cazorla bárhol lépett pályára, legendaként fogadták

Fotó: Diego Souto/Getty Images

A Villarrealban lett befutott játékos, majd egy rövid málagai kitérő után a Premier League-ben szereplő Arsenalhoz igazolt, amelynek szurkolói azonnal megkedvelték és a mai napig a klub történetének egyik legjobb futballistájaként tekintenek rá.

Cazorla 2012 és 2018 között 180 mérkőzést játszott az észak-londoni csapatban, amellyel két FA-kupát és két angol Szuperkupát nyert. Jamie Redknapp, a televíziós szakértőként dolgozó korábbi angol válogatott focista mondta egyszer Cazorláról azt, hogy egy telefonfülékében sem lehetne tőle elvenni a labdát.

Cazorla megjárta a poklot, majd visszatért

A spanyol karmester hatéves londoni tartózkodása alatt klublegenda lett az Arsenalnál, a története azonban pokoli kínokkal ért véget. Cazorla 2013 környékén Achilles-ín-problémákkal kezdett küzdeni, a fájdalmak és a gyulladások nem múltak, de az igazi tragédia ez után következett be.

Cazorla utoljára 2016. október 19-én, egy Ludogorec elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen lépett pályára az Arsenalban, majd egy rosszul sikerült operáció után veszélyes fertőzés alakult ki az Achilles-ina körül.

Az orvosoknak végül nyolc különböző műtéttel kellett eltávolítaniuk a fertőzött szöveteket, még bőrt is kellett átültetni a karjáról a bokájára. Miután a sebe üszkösödni kezdett, az orvosok semmi esélyt nem adtak a visszatérésére, sőt, az is szóba került, hogy amputálni kell a lábát.

„Annak is örülhet, ha a gyermekeivel tud még játszani a kertben”

– mondta az egyik orvos, aki hangsúlyozta neki, hogy a futballt mindenképpen felejtse el.

La huella del calvario de @19SCazorla: el tatuaje del nombre de su hija, del brazo al tobillo ▶ https://t.co/WImkHMwmC1 Por @LorenaGlez1711 pic.twitter.com/2aVh68tU9b — MARCA (@marca) November 3, 2017

Cazorla a Marca című lapnak adott egyik interjújában elmondta, hogy amikor az őt megműtő Dr. Mikel Sánchez meglátta a lábát, nem hitt a szemének.

Látta, hogy ez a borzalmas fertőzés a sarokcsontomnál felzabálta az Achilles-inamat, amiből nyolc centiméter hiányzik. Márpedig az Achilles-ín elengedhetetlen ahhoz, hogy járni tudjak”

– idézte fel élete egyik legnagyobb harcát Cazorla, akinek a lábát végül antibiotikumos kezeléssel sikerült megmenteni a vérmérgezéstől.