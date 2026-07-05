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Lezárult a spanyol futball közelmúltjának egyik legszebb története. A kétszeres Európa-bajnok Santi Cazorla 41 évesen bejelentette visszavonulását. A legendás középpályás az elmúlt 20 év egyik legjobb spanyol futballistája volt, csak épp egy olyan generáció tagja, amelyben túlragyogták olyan sztárok, mint David Silva, Xavi Hernández, Cesc Fàbregas vagy éppen Andrés Iniesta.

A spanyol élvonalból a mögöttünk hagyott szezonban kieső Real Oviedo a hivatalos honlapján tudatta, hogy 41 éves Santi Cazorla három szezont követően távozik a klubtól, ezzel együtt pedig befejezi profi pályafutását is. Cazorla kilencéves korában került az Oviedo ifjúsági akadémiájára, de a klub anyagi gondjai miatt még azelőtt eladták a Villarrealnak, mielőtt bemutatkozhatott volna a felnőtt csapatban.

Santi Cazorla bárhol lépett pályára, legendaként fogadták
Santi Cazorla bárhol lépett pályára, legendaként fogadták
Fotó: Diego Souto/Getty Images

A Villarrealban lett befutott játékos, majd egy rövid málagai kitérő után a Premier League-ben szereplő Arsenalhoz igazolt, amelynek szurkolói azonnal megkedvelték és a mai napig a klub történetének egyik legjobb futballistájaként tekintenek rá. 

Cazorla 2012 és 2018 között 180 mérkőzést játszott az észak-londoni csapatban, amellyel két FA-kupát és két angol Szuperkupát nyert. Jamie Redknapp, a televíziós szakértőként dolgozó korábbi angol válogatott focista mondta egyszer Cazorláról azt, hogy egy telefonfülékében sem lehetne tőle elvenni a labdát. 

Cazorla megjárta a poklot, majd visszatért

A spanyol karmester hatéves londoni tartózkodása alatt klublegenda lett az Arsenalnál, a története azonban pokoli kínokkal ért véget. Cazorla 2013 környékén Achilles-ín-problémákkal kezdett küzdeni, a fájdalmak és a gyulladások nem múltak, de az igazi tragédia ez után következett be. 

Cazorla utoljára 2016. október 19-én, egy Ludogorec elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen lépett pályára az Arsenalban, majd egy rosszul sikerült operáció után veszélyes fertőzés alakult ki az Achilles-ina körül. 

Az orvosoknak végül nyolc különböző műtéttel kellett eltávolítaniuk a fertőzött szöveteket, még bőrt is kellett átültetni a karjáról a bokájára. Miután a sebe üszkösödni kezdett, az orvosok semmi esélyt nem adtak a visszatérésére, sőt, az is szóba került, hogy amputálni kell a lábát. 

„Annak is örülhet, ha a gyermekeivel tud még játszani a kertben” 

mondta az egyik orvos, aki hangsúlyozta neki, hogy a futballt mindenképpen felejtse el. 

Cazorla a Marca című lapnak adott egyik interjújában elmondta, hogy amikor az őt megműtő Dr. Mikel Sánchez meglátta a lábát, nem hitt a szemének. 

Látta, hogy ez a borzalmas fertőzés a sarokcsontomnál felzabálta az Achilles-inamat, amiből nyolc centiméter hiányzik. Márpedig az Achilles-ín elengedhetetlen ahhoz, hogy járni tudjak” 

– idézte fel élete egyik legnagyobb harcát Cazorla, akinek a lábát végül antibiotikumos kezeléssel sikerült megmenteni a vérmérgezéstől. 

Az akkor már 33 éves közönségkedvenc nem adta fel a küzdelmet, és 2018 tavaszán újra edzésbe állt, de többet már nem lépett pályára az Arsenalban, amely Arséne Wenger távozása után nem ajánlott fel neki új szerződést.

A Villarrealnál építette újra magát

Miután távoznia kellett az Arsenaltól, nem lehetett tudni, hogy lesz-e még belőle valaha használható futballista. Korábbi klubja, a Villarreal azonban bízott benne, és 2018 nyarán szerződtette a kis varázslót, aki olyan szenzációs teljesítményt nyújtott, hogy 2019 májusában, három és fél év után újra behívták a spanyol válogatottba is. 

35 évesen azonban ismét a távozás mellett döntött, és a katari al-Szadd csapatához igazolt, amelynek vezetőedzője korábbi válogatottbeli csapattársa, Xavi Hernández volt. Cazorla három évet futballozott Katarban, ez alatt nyert két bajnoki címet, két Katari Kupát, egy katari Ligakupát, valamint 2021-ben megválasztották az év játékosának is. 

Cazorla szinte ingyen futballozott álmai klubjában

Cazorla hatalmas sikereket ért el, de a gyerekkori álma, hogy pályára lépjen az Oviedo együttesében, sokáig beteljesületlen maradt.

Ez az álom aztán 2023. augusztus 16-án vált valóra. Santi Cazorla hazatért, de nem azért, hogy reflektorfénybe kerüljön, hanem, hogy visszaadjon valamit annak a klubnak, amelyből elindult.

Visszatérése önmagában is történelmi jelentőségű gesztus volt. A liga által engedélyezett legalacsonyabb fizetésért írt alá, ráadásul képmáshoz fűződő jogairól teljes egészében lemondott a klub javára. Mindössze egyetlen kívánsága volt: a mezeladásokból származó bevételek tíz százaléka kerüljön a Real Oviedo akadémiájához, hogy a jövő tehetségei is megkapják azt a lehetőséget, amelyet egykor ő is megkapott.

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Santi Cazorla a pályán ünnepelte feleségével az Oviedo feljutását
Fotó: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Cazorla három szezont töltött az Oviedónál, kulcsszerepet vállalt abban, hogy az együttes 2025 nyarán visszajutott a spanyol élvonalba – még akkor is, ha az idén nem tudta kiharcolni a bennmaradást. 

Az álom, amiért Santi Cazorla hazatért, valóra vált. Kevés történet érhet véget ennél szebben.

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