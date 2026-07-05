A spanyol élvonalból a mögöttünk hagyott szezonban kieső Real Oviedo a hivatalos honlapján tudatta, hogy 41 éves Santi Cazorla három szezont követően távozik a klubtól, ezzel együtt pedig befejezi profi pályafutását is. Cazorla kilencéves korában került az Oviedo ifjúsági akadémiájára, de a klub anyagi gondjai miatt még azelőtt eladták a Villarrealnak, mielőtt bemutatkozhatott volna a felnőtt csapatban.
A Villarrealban lett befutott játékos, majd egy rövid málagai kitérő után a Premier League-ben szereplő Arsenalhoz igazolt, amelynek szurkolói azonnal megkedvelték és a mai napig a klub történetének egyik legjobb futballistájaként tekintenek rá.
Cazorla 2012 és 2018 között 180 mérkőzést játszott az észak-londoni csapatban, amellyel két FA-kupát és két angol Szuperkupát nyert. Jamie Redknapp, a televíziós szakértőként dolgozó korábbi angol válogatott focista mondta egyszer Cazorláról azt, hogy egy telefonfülékében sem lehetne tőle elvenni a labdát.
Cazorla megjárta a poklot, majd visszatért
A spanyol karmester hatéves londoni tartózkodása alatt klublegenda lett az Arsenalnál, a története azonban pokoli kínokkal ért véget. Cazorla 2013 környékén Achilles-ín-problémákkal kezdett küzdeni, a fájdalmak és a gyulladások nem múltak, de az igazi tragédia ez után következett be.
Cazorla utoljára 2016. október 19-én, egy Ludogorec elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen lépett pályára az Arsenalban, majd egy rosszul sikerült operáció után veszélyes fertőzés alakult ki az Achilles-ina körül.
Az orvosoknak végül nyolc különböző műtéttel kellett eltávolítaniuk a fertőzött szöveteket, még bőrt is kellett átültetni a karjáról a bokájára. Miután a sebe üszkösödni kezdett, az orvosok semmi esélyt nem adtak a visszatérésére, sőt, az is szóba került, hogy amputálni kell a lábát.
„Annak is örülhet, ha a gyermekeivel tud még játszani a kertben”
– mondta az egyik orvos, aki hangsúlyozta neki, hogy a futballt mindenképpen felejtse el.
Cazorla a Marca című lapnak adott egyik interjújában elmondta, hogy amikor az őt megműtő Dr. Mikel Sánchez meglátta a lábát, nem hitt a szemének.
Látta, hogy ez a borzalmas fertőzés a sarokcsontomnál felzabálta az Achilles-inamat, amiből nyolc centiméter hiányzik. Márpedig az Achilles-ín elengedhetetlen ahhoz, hogy járni tudjak”
– idézte fel élete egyik legnagyobb harcát Cazorla, akinek a lábát végül antibiotikumos kezeléssel sikerült megmenteni a vérmérgezéstől.
Az akkor már 33 éves közönségkedvenc nem adta fel a küzdelmet, és 2018 tavaszán újra edzésbe állt, de többet már nem lépett pályára az Arsenalban, amely Arséne Wenger távozása után nem ajánlott fel neki új szerződést.
A Villarrealnál építette újra magát
Miután távoznia kellett az Arsenaltól, nem lehetett tudni, hogy lesz-e még belőle valaha használható futballista. Korábbi klubja, a Villarreal azonban bízott benne, és 2018 nyarán szerződtette a kis varázslót, aki olyan szenzációs teljesítményt nyújtott, hogy 2019 májusában, három és fél év után újra behívták a spanyol válogatottba is.
35 évesen azonban ismét a távozás mellett döntött, és a katari al-Szadd csapatához igazolt, amelynek vezetőedzője korábbi válogatottbeli csapattársa, Xavi Hernández volt. Cazorla három évet futballozott Katarban, ez alatt nyert két bajnoki címet, két Katari Kupát, egy katari Ligakupát, valamint 2021-ben megválasztották az év játékosának is.
Cazorla szinte ingyen futballozott álmai klubjában
Cazorla hatalmas sikereket ért el, de a gyerekkori álma, hogy pályára lépjen az Oviedo együttesében, sokáig beteljesületlen maradt.
Ez az álom aztán 2023. augusztus 16-án vált valóra. Santi Cazorla hazatért, de nem azért, hogy reflektorfénybe kerüljön, hanem, hogy visszaadjon valamit annak a klubnak, amelyből elindult.
Visszatérése önmagában is történelmi jelentőségű gesztus volt. A liga által engedélyezett legalacsonyabb fizetésért írt alá, ráadásul képmáshoz fűződő jogairól teljes egészében lemondott a klub javára. Mindössze egyetlen kívánsága volt: a mezeladásokból származó bevételek tíz százaléka kerüljön a Real Oviedo akadémiájához, hogy a jövő tehetségei is megkapják azt a lehetőséget, amelyet egykor ő is megkapott.
Cazorla három szezont töltött az Oviedónál, kulcsszerepet vállalt abban, hogy az együttes 2025 nyarán visszajutott a spanyol élvonalba – még akkor is, ha az idén nem tudta kiharcolni a bennmaradást.
Az álom, amiért Santi Cazorla hazatért, valóra vált. Kevés történet érhet véget ennél szebben.
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