Távozik a Ferencvárostól Cebrail Makreckis, aki három évig szolgálta a Ferencváros labdarúgócsapatát. A lett-német nemzetiségű hátvéd az azeri Qarabagnál folytatja a karrierjét.

Cebrail Makreckis (balra) három év után távozik a Fraditól Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Az aacheni születésű labdarúgó 2023 júliusában a bolgár Pirin Blagoevgradtól került a Fradihoz. Középpályásként érkezett, de hamar a ferencvárosi védelem jobb oldalára került, tehát több poszton számoltak vele a vezetőedzők. Egyből alapember lett, a bajnoki címmel végződött bemutatkozó idényében, a 2023/2024-es szezonban 50 tétmérkőzést játszott.

Cebrail Makreckis öt gólt szerzett

A 2024/2025-ös évadban 47 tétmeccsen bizonyíthatott, az európai kupaporondon mindössze egy találkozót hagyott ki. A Videoton elleni, 2025. február 23-án lejátszott bajnokin megszerezte első gólját a magyar élvonalban, de emellett a MOL Magyar Kupában is eredményes volt az Újpest FC ellen. Az év végén újabb bajnoki aranyéremmel gazdagodott. A legutóbbi szezonban a nemzetközi selejtezőket és az Európa Liga-főtáblás szereplést tekintve továbbra is csak egyetlen mérkőzésről hiányzott Makreckis, a bajnokságban azonban többször is a kispadon kezdett – mindent egybevetve 38 meccset játszott - írja a Fradi honlapja.

Mindent figyelembe véve Cebrail Makreckis a Ferencváros mezében 150 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 5 gólt szerzett, kétszeres bajnokként és kupagyőztesként távozik.