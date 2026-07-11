Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Fontos

Tragédia Budapesten: meghalt két tinédzser, miután felmásztak egy tehervonatra

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Könnyen lehet, hogy péntek este láttuk utoljára a belga válogatott kapujában a világ egyik legjobb hálóőrét. Thibaut Courtois, a belga válogatott kapusa a Spanyolország elleni világbajnoki negyeddöntőben elszenvedett kiesést követően elmondta, hogy szeretne egy kis szünetet tartani a válogatott szereplésben. A Real Madrid kapusa ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a végső döntést nem ő, hanem a Belga Labdarúgó-szövetség hozza meg.

A péntek esti Spanyolország elleni negyeddöntőben Thibaut Courtois a belga válogatott legjobbja volt, ám sérülés miatt a 71. percben, 1–1-es állásnál le kellett cserélni. A sors furcsa fintora, hogy a helyére érkező Senne Lammens – akinek szenzációs szezonja volt a Manchester Unitednél – pályafutása egyik legnagyobb hibáját követte el, ezzel nagyban hozzájárulva ahhoz, hogy Mikel Merino a 88. percben szerzett góljával a spanyolok 2–1-re megnyerjék a mérkőzést.

INGLEWOOD, CALIFORNIA - JULY 10: Rudi Garcia, Head Coach of Belgium, embraces Thibaut Courtois #1 as he is substituted during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Spain and Belgium at Los Angeles Stadium on July 10, 2026 in Inglewood, California. Luke Hales/Getty Images/AFP (Photo by Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Thibaut Courtois kiesése érzékenyen érintette a belga válogatottat
Fotó: Luke Hales/Getty Images via AFP

Courtois könnyek között hagyta el a pályát, majd a kispadról nézte végig csapattársa kapitális hibáját és Belgium kiesését.

Thibaut Courtois visszavonul a válogatottól?

A 34 éves kapus eddig 115 alkalommal lépett pályára a belga válogatottban, ám könnyen lehet, hogy egy ideig nem gyarapítja válogatott mérkőzéseinek számát.

Ami a válogatottbeli jövőmet illeti, majd meglátjuk. Talán szeretném kihagyni a Nemzetek Ligáját, mert az nem a legfontosabb sorozat. Lehet, hogy aztán visszatérek az Európa-bajnoki selejtezőkre. De végső soron ezt a szövetségnek kell eldöntenie. Ha pedig nem így lesz, akkor lehet, hogy ez volt az utolsó mérkőzésem” 

mondta a lefújást követően a Real Madrid kapusa, aki azt is elárulta, hogy akár folytathatta volna a játékot a spanyolok ellen, csupán a hosszú kirúgásokat kellett volna mellőznie.

INGLEWOOD, CALIFORNIA - JULY 10: Thibaut Courtois #1 of Belgium reacts on the bench as he is seen with an ice pack on his left thigh during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Spain and Belgium at Los Angeles Stadium on July 10, 2026 in Inglewood, California. Carl Recine/Getty Images/AFP (Photo by Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A Real Madrid kapusát nem foglalkoztatja a Nemzetek Ligája
Fotó: Carl Recine/Getty Images via AFP

„Mindig a csapat az első. Megértem a döntést, mert Senne kiváló kapus. Szívesen maradtam volna még öt vagy tíz percet a pályán, amíg nem kellett volna nagy távolságokra kirúgnom a labdát. Az elmúlt hetekben ezt nagyon sokszor kellett megtennem. Egy idő után a tested egyszerűen nem bírja tovább” – fogalmazott a 34 éves kapus, akinek a pénteki volt a 21. világbajnoki mérkőzése. Ezzel utolérte Manuel Neuert, aki szintén 21 vb-mérkőzésen védett.

  • Courtois a világbajnokságokon összesen nyolc kapott gól nélküli mérkőzést hozott le, ezzel pedig csak Peter Shilton és Fabien Barthez előzi meg: mindketten tíz kapott gól nélküli vb-találkozóval tartják a rekordot.

Az idei szeptemberi és októberi válogatott szünetet egyetlen időszakká vonták össze, így a csapatok három hét alatt négy mérkőzést játszanak a korábbi, egyhetes, kétmeccses program helyett. Belgium szeptember 25-én Olaszország ellen kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligájában, ezt követően pedig kétszer is Franciaországgal találkozik, majd Törökország ellen lép pályára, mielőtt folytatódna a klubidény.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!