A péntek esti Spanyolország elleni negyeddöntőben Thibaut Courtois a belga válogatott legjobbja volt, ám sérülés miatt a 71. percben, 1–1-es állásnál le kellett cserélni. A sors furcsa fintora, hogy a helyére érkező Senne Lammens – akinek szenzációs szezonja volt a Manchester Unitednél – pályafutása egyik legnagyobb hibáját követte el, ezzel nagyban hozzájárulva ahhoz, hogy Mikel Merino a 88. percben szerzett góljával a spanyolok 2–1-re megnyerjék a mérkőzést.

Thibaut Courtois kiesése érzékenyen érintette a belga válogatottat

Fotó: Luke Hales/Getty Images via AFP

Courtois könnyek között hagyta el a pályát, majd a kispadról nézte végig csapattársa kapitális hibáját és Belgium kiesését.

Thibaut Courtois visszavonul a válogatottól?

A 34 éves kapus eddig 115 alkalommal lépett pályára a belga válogatottban, ám könnyen lehet, hogy egy ideig nem gyarapítja válogatott mérkőzéseinek számát.

Ami a válogatottbeli jövőmet illeti, majd meglátjuk. Talán szeretném kihagyni a Nemzetek Ligáját, mert az nem a legfontosabb sorozat. Lehet, hogy aztán visszatérek az Európa-bajnoki selejtezőkre. De végső soron ezt a szövetségnek kell eldöntenie. Ha pedig nem így lesz, akkor lehet, hogy ez volt az utolsó mérkőzésem”

– mondta a lefújást követően a Real Madrid kapusa, aki azt is elárulta, hogy akár folytathatta volna a játékot a spanyolok ellen, csupán a hosszú kirúgásokat kellett volna mellőznie.

A Real Madrid kapusát nem foglalkoztatja a Nemzetek Ligája

Fotó: Carl Recine/Getty Images via AFP

„Mindig a csapat az első. Megértem a döntést, mert Senne kiváló kapus. Szívesen maradtam volna még öt vagy tíz percet a pályán, amíg nem kellett volna nagy távolságokra kirúgnom a labdát. Az elmúlt hetekben ezt nagyon sokszor kellett megtennem. Egy idő után a tested egyszerűen nem bírja tovább” – fogalmazott a 34 éves kapus, akinek a pénteki volt a 21. világbajnoki mérkőzése. Ezzel utolérte Manuel Neuert, aki szintén 21 vb-mérkőzésen védett.

Courtois a világbajnokságokon összesen nyolc kapott gól nélküli mérkőzést hozott le, ezzel pedig csak Peter Shilton és Fabien Barthez előzi meg: mindketten tíz kapott gól nélküli vb-találkozóval tartják a rekordot.

Az idei szeptemberi és októberi válogatott szünetet egyetlen időszakká vonták össze, így a csapatok három hét alatt négy mérkőzést játszanak a korábbi, egyhetes, kétmeccses program helyett. Belgium szeptember 25-én Olaszország ellen kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligájában, ezt követően pedig kétszer is Franciaországgal találkozik, majd Törökország ellen lép pályára, mielőtt folytatódna a klubidény.