Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Komoly pénzügyi problémák rázták meg a Cristiano Ronaldót foglalkoztató al-Nasszrt. A szaúdi bajnoki címvédő adóssága már meghaladja a 800 millió szaúdi riált, vagyis mintegy 187 millió eurót (közel 67 milliárd forintot), miközben Cristiano Ronaldo és társai közül többen sem kapták meg teljes egészében a júniusi fizetésüket.

A szaúdi ar-Rijádija sportnapilap értesülése szerint Cristiano Ronaldo csapatának kötelezettségállománya már átlépte a 800 millió riálos határt. Bár a klub nem közölt hivatalos pénzügyi beszámolót, a lap szerint a likviditási gondok már a mindennapi működésre is kihatnak: több futballista csak részben kapta meg a júniusi bérét, miközben az átigazolási piacon is gyakorlatilag leálltak a tárgyalások.

Cristiano Ronaldo fizetése a jelek szerint kezd sok lenni a szaúdi címvédőnél
Cristiano Ronaldo fizetése a jelek szerint kezd sok lenni a szaúdi címvédőnél
Fotó: Fayez Nureldine/AFP

A tulajdonos is közbelépett

A helyzetet súlyosnak tartja a klub többségi tulajdonosa, a PIF (Szaúd-arábiai Állami Befektetési Alap) is, amely 2023-ban vette át a szaúdi élklubok – köztük az al-Nasszr – irányítását a Vision 2030 program részeként. A beszámolók szerint háromlépcsős válságkezelési tervet dolgoztak ki.

Ennek első pontja, hogy jelentősen korlátozták a klubvezetés pénzügyi mozgásterét: új játékost csak akkor szerződtethetnek, ha előtte biztosították a szükséges forrásokat. Emellett pénzügyi, kereskedelmi és jogi szakértőket vontak be a működés átalakításába, miközben befektetők bevonását is vizsgálják. Sajtóhírek szerint a részleges értékesítés lehetősége is felvetődött: már két komoly érdeklődő is jelentkezett, a PIF azonban egyelőre csak részesedést adna el, a teljes kiszállás nincs napirenden.

Cristiano Ronaldo fizetése is hozzájárulhatott

A pénzügyi nehézségek egyik leggyakrabban emlegetett oka Cristiano Ronaldo rekordösszegű szerződése. A portugál ötszörös aranylabdás évente különböző becslések szerint 200–250 millió eurót keres fizetés, marketingjogok és bónuszok formájában, ami a futballtörténelem egyik legnagyobb játékosfizetése. A szaúdi sajtó szerint ez önmagában óriási terhet jelent a klub költségvetésének, különösen úgy, hogy mellette több világsztárt is szerződtettek magas fizetésért az elmúlt években.

Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy az adósság kialakulását nem kizárólag Ronaldo fizetése okozta. A beszámolók szerint a klub általános túlköltekezése, a jelentős átigazolási kiadások és a magas bérköltségek együttesen vezettek a jelenlegi helyzethez.

A helyzet különösen azért meglepő, mert az al-Nasszr a legutóbbi idényben 2019 óta először megnyerte a szaúdi bajnokságot, így sportszakmailag sikeres idényt zárt.

A következő hetek kulcsfontosságúak lehetnek a szaúdi klub számára: ha nem sikerül rendezni a pénzügyi helyzetet, az nemcsak az átigazolási terveket írhatja át, hanem Cristiano Ronaldo csapatának hosszabb távú működésére is jelentős hatással lehet.

Messiék a vb után sem állnak meg: ez vár a torna legnagyobb sztárjaira
Mutatjuk, mennyit keresnek a világ legjobban fizetett focistái egyetlen perc alatt
Kós Hubert elárulta, mit köszönhet Cristiano Ronaldónak
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!