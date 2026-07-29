A szaúdi ar-Rijádija sportnapilap értesülése szerint Cristiano Ronaldo csapatának kötelezettségállománya már átlépte a 800 millió riálos határt. Bár a klub nem közölt hivatalos pénzügyi beszámolót, a lap szerint a likviditási gondok már a mindennapi működésre is kihatnak: több futballista csak részben kapta meg a júniusi bérét, miközben az átigazolási piacon is gyakorlatilag leálltak a tárgyalások.

Cristiano Ronaldo fizetése a jelek szerint kezd sok lenni a szaúdi címvédőnél

Fotó: Fayez Nureldine/AFP

A tulajdonos is közbelépett

A helyzetet súlyosnak tartja a klub többségi tulajdonosa, a PIF (Szaúd-arábiai Állami Befektetési Alap) is, amely 2023-ban vette át a szaúdi élklubok – köztük az al-Nasszr – irányítását a Vision 2030 program részeként. A beszámolók szerint háromlépcsős válságkezelési tervet dolgoztak ki.

Ennek első pontja, hogy jelentősen korlátozták a klubvezetés pénzügyi mozgásterét: új játékost csak akkor szerződtethetnek, ha előtte biztosították a szükséges forrásokat. Emellett pénzügyi, kereskedelmi és jogi szakértőket vontak be a működés átalakításába, miközben befektetők bevonását is vizsgálják. Sajtóhírek szerint a részleges értékesítés lehetősége is felvetődött: már két komoly érdeklődő is jelentkezett, a PIF azonban egyelőre csak részesedést adna el, a teljes kiszállás nincs napirenden.

Cristiano Ronaldo fizetése is hozzájárulhatott

A pénzügyi nehézségek egyik leggyakrabban emlegetett oka Cristiano Ronaldo rekordösszegű szerződése. A portugál ötszörös aranylabdás évente különböző becslések szerint 200–250 millió eurót keres fizetés, marketingjogok és bónuszok formájában, ami a futballtörténelem egyik legnagyobb játékosfizetése. A szaúdi sajtó szerint ez önmagában óriási terhet jelent a klub költségvetésének, különösen úgy, hogy mellette több világsztárt is szerződtettek magas fizetésért az elmúlt években.

Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy az adósság kialakulását nem kizárólag Ronaldo fizetése okozta. A beszámolók szerint a klub általános túlköltekezése, a jelentős átigazolási kiadások és a magas bérköltségek együttesen vezettek a jelenlegi helyzethez.

A helyzet különösen azért meglepő, mert az al-Nasszr a legutóbbi idényben 2019 óta először megnyerte a szaúdi bajnokságot, így sportszakmailag sikeres idényt zárt.